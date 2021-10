Berlin

Ein Raunen geht durch den Saal, als John Williams den ersten Schritt auf das Podium der Berliner Philharmonie setzt. Sekunden später setzt großer Jubel ein: Bevor auch nur ein Ton erklungen ist, haben sich viele Besucherinnen und Besucher schon von ihren Plätzen erhoben, um den 89-Jährigen zu feiern, der jetzt zum ersten Mal in Deutschland ein Konzert mit eigenen Werken dirigiert. Es dürfte kaum einen Komponisten geben, dem ein solcher Empfang bereitet wird.

Williams ist der vielleicht bedeutendste, sicher aber der erfolgreichste Filmmusikkomponist in der Geschichte des Kinos. Sagenhafte 52-mal war er für einen Oscar nominiert und 68-mal für einen Grammy. Er hat die Musik zu „Star Wars“ und „Harry Potter“ geschrieben sowie zu fast allen Filmen seines Freundes Steven Spielberg, unter anderem zu „E. T.“, „Indiana Jones“, „Jurassic Park“ und „Schindlers Liste“.

Das Geheimnis des Erfolgs

Williams war entscheidend am Erfolg all dieser Blockbuster beteiligt: Ohne seine Soundtracks hätten sie sich wohl nicht so tief ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben. Seine Musik ist ein direkter Weg von der Leinwand in die Herzen der Zuschauer und ein Garant dafür, dass ein Film kaum je leer oder lächerlich erscheint. Sie kann Szenen mit Pathos aufladen und Macht, Stärke oder Liebe in einer Dimension erfahrbar machen, die die Bilder allein wohl nie vermitteln würden. Oft wird das Kino erst durch die Musik von John Williams zum großen Kino.

Die Berliner Philharmoniker beim Konzert mit John Williams. Quelle: Stephan Rabold

Umgekehrt können sich die besten Hymnen und Märsche aus den Filmen auch ohne Bilder behaupten. In den USA gehören seine Stücke längst zum Repertoire jedes Sinfonieorchesters. In Europa sind sie bislang eher im Spartenprogramm der Filmmusikkonzerte zu hören. Das könnte sich nun ändern. Kurz vor seinem 90. Geburtstag schickt Williams sich an, das Herz der Klassikwelt zu erobern. Im vergangenen Jahr hat er erstmals die Wiener Philharmoniker dirigiert, jetzt folgte das andere große Traditionsorchester, die Berliner Philharmoniker.

Wesentlich vorbereitet hat die späte Zusammenarbeit die Geigerin Anne-Sophie Mutter, die bereits 2019 ein Album mit Williams aufgenommen hat und auch bei dessen Debüt in Wien im vergangenen Jahr auf der Bühne stand. In Berlin war Mutter nun immerhin im Publikum dabei und erwies sich mit leidenschaftlichem Beifall als echter Fan.

Überwältigender Klang

Das gilt wohl auch für die meisten Musikerinnen und Musiker im Orchester: So viele strahlende Gesichter sieht man auf dem Podium der Philharmonie sonst nicht. Tatsächlich gibt die Musik von Williams allen Grund dazu: Der Komponist schreibt als Erbe einer spätromantischen Tradition von Wagner bis Holst sehr dankbare Stimmen für alle Orchestermitglieder. Getragen von der Begeisterung der Philharmoniker bekommt der große, glänzende, tiefenscharfe Klang etwas Überwältigendes, dem sich kaum jemand im Saal entziehen kann.

Viele lachende Gesichter: John Williams mit dem Cellisten Bruno Delepelaire nach einer Aufführung seiner „Elegy“ mit den Berliner Philharmonikern. Quelle: Stephan Rabold

Als eine Art Kontrapunkt dazu erzählt Williams in charmant selbstironischen Ansagen vom Leid eines Komponisten, dessen komplexe Musik im Film durch Motorradlärm unhörbar wird, oder vom wortkargen George Lucas, der sich bei der ersten „Star Wars“-Folge nicht über den weiteren Verlauf der Geschichte ausgelassen und den Komponisten so auf manche falsche Fährte geführt hat.

Williams in Hannover Am Sonntag, 16. Januar, spielt die NDR Radiophilharmonie unter dem Titel „A Tribute to John Williams“ bekannte Musik des Komponisten. Am Pult des Orchesters steht dann Dirigent Frank Strobel. Geigerin Anne-Sophie Mutter kommt bereits am Mittwoch, 3. November, 19.30 Uhr, für ein Pro-Musica-Konzert in den Kuppelsaal. Auf dem Programm stehen keine Werke von Williams, sondern unter anderem die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi.

Das Publikum nimmt solche Anekdoten und die Musik aus bekannten Filmen sowie seine „Olympic Fanfare“ und eine „Elegy“ für Cello und Orchester mit großer Dankbarkeit auf. Eine Aufnahme des Berliner Konzerts soll zum 90. Geburtstag des Komponisten im Februar beim traditionsreichen Label Deutsche Grammophon erscheinen. Ein Klassiker ist John Williams schon jetzt.

Von Stefan Arndt