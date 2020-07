Hannover

Erst Live-Streams, nun eine Sommerresidenz auf dem Wilhelmstein im Steinhuder Meer – das Jahr 2020 läuft für das Theater am Küchengarten so ganz anders als gedacht. Ideen gab es aber immer in der Corona-Krise, und deshalb gibt es für Theaterchef Jan Schmitz nun statt Bühnenferien Open-Air-Kabarett im Sonnenuntergang mit Blick aufs Wasser. „Wir haben nach weiteren Alternativen gesucht“, sagt er. Der Sunset Club, der sich vor Ort mit lauschigen Sommerabenden schon bewährt habe, sei inspirierend gewesen, die Insel auch für Kabarett als Spielort zu entdecken.

Neun Shows sind für August und September gebucht, los geht es mit der „Reisegruppe Ehrenfeldt“ am 5. August, es folgen Matthias Brodowy (6.), Nektarios Vlachopolous (19.), Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie (20.), Desimo (26.), dem „Macht Worte!“-Slam (27.), Janssen & Grimm (3.9.), Fatih Cevikkollu (9.9.) und Reis against the Spülmaschine (10.9.). Rund 150 Besucher finden auf dem Gelände mit dem derzeit vorgeschriebenen Abstand Platz, es gibt Gastronomie, man kann sich aber auch Verpflegung mitbringen –und nicht nur das: „Wer seinen Liegestuhl hertragen will, kann das auch tun“, sagt Schmitz. Es gebe zwar Stühle auf der Insel, aber Schmitz würde sich auch eine Campingdecken-Atmosphäre wünschen. Fehlt nur noch ein schicker Sonnenuntergang über Festung und Meer.

Die Tickets gibt es von diesem Mittwoch an nur im Vorverkauf. Inklusive Hin- und Rückfahrt mit dem Boot kosten sie 38,50 bis 40 Euro und sind über www.tak-hannover.de zu haben.

