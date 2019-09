Hannover

Er sieht eher unscheinbar aus, wie er mit schwarzem Cap, Brille und weißem T-Shirt auf der Bühne steht. Ohne große Worte legt Prinz Pi bei seinem Auftritt im Capitol los – und die rund 1300 Fans feiern ihn.

Und das obwohl der Soundqualität an diesem Abend eher zu wünschen übrig lässt. Der Bass übertönt die Stimme des Rappers, der mit bürgerlichem Namen Friedrich Kautz heißt und seit mittlerweile mehr als 20 Jahren Musik macht. Die Lyrics vom ersten Song, „Fähnchen im Wind“, kann man nur erahnen.

Prinz Pi braucht etwas Anlauf, bis er nach melancholischen Tönen das Capitol in Partystimmung bringt. Quelle: Nancy Heusel

Auch wenn sich der Sound im Laufe des Abends bessert, so richtig stimmig wird es nicht. Doch Prinz Pi lässt sich nicht beirren. Insgesamt 19 Songs rappt er in den anderthalb Stunden – von „Für immer und immer“ über „Meine Welt“ bis hin zu „Glück“. Zu fast jedem Song gibt es eine Story, etwa von seinem 40. Geburtstag, den er dieses Jahr noch feiern wird über den ersten Auszug aus dem Elternhaus (“100 Mal“), bis hin zu seinem Ausflug ins Schauspiel. In den Texten geht es um den Trump-Sieg, die Finanzkrise, die Klimakatastrophe („Zahlen zählen nicht“) und persönlichen Verlust (“Laura“).

Doch wegen der ruhigen Melodien will die Partystimmung nicht so wirklich aufkommen. Erst bei den Zugaben („Keine Liebe“ und „Gib dem Affen Zucker“) tobt die Menge.

Zur Galerie Ein Rapper, der keine großen Worte macht? Prinz Pi setzt im Capitol auf Melodisches und Melancholisches. 1300 Fans im Capitol kommen erst bei den zugaben so richtig in Partystimmung.

Lesen Sie auch

Drachenfest, Oktoberfest, halt dich fest: Das ist am Sonnabend in Hannover los

Von Lisa Malecha