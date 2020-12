Hannover

Der Jazz-Club am Lindener Berg ist ein ziemlich kuscheliger Ort für Livemusik. Das hat mit der verwinkelten Architektur zu tun, aber auch mit den Zuschauern, die bei einem wie Stephan Abel normalerweise dicht gedrängt sitzen oder stehen, um während des Lauschens einem Blick auf die Bühne zu erhaschen.

Nun hat der hannoversche Saxofonist wieder hier konzertiert, diesmal coronabedingt ohne Publikum, aber trotzdem in honorierter Ausübung seines Künstlerberufs. Gestemmt haben das der Konzern Enercity und der Jazz-Club, die seit Langem zusammenarbeiten, vor allem beim Jazzfest am Himmelfahrtstag vor dem Neuen Rathaus, das in diesem Jahr ebenfalls ausfallen musste. Im Teillockdown, der ein künstlerischer Volllockdown ist, verhelfen sie sowohl den Künstlern als auch Technikern und anderen Zuarbeitern des Bühnengeschehens zu vergüteter Arbeit. Ein Tropfen auf den heißen Stein, andererseits aber ein wichtiges Lebenszeichen einer leidenden Branche.

Eine knappe Stunde feiner Jazz

In hervorragender Bild- und Tonqualität zelebrierten Abel und seine drei ebenso wohlbekannten und hochversierten Mitstreiter Lutz Krajenski am Piano, Hervé Jeanne am Bass und Schlagzeuger Michael Griener eine knappe Stunde feine, wenn auch applauslose Bearbeitungen von Jazzklassikern unter dem Motto „New Standard“. Aufgezeichnet wurde der Gig am vergangenen Freitag, er ist über den YouTube-Kanal von enercity empfangbar. Das Angucken ist kostenlos, Spenden sind allerdings willkommen, wie die Jazz-Club-Vorsitzende Vanessa Erstmann und Rainer Raddau von Enercity vor dem Auftritt der Hannover-Jazzer betonten.

Sofakonzerte gehen weiter

Das Konzert ist der Auftakt einer Reihe namens „ Sofakonzerte“, es folgen bis zum 1. Januar noch Jocelyn B. Smith und Band (15. Dezember), der Jazz-Klassik-Geiger Sandro Roy (22. Dezember), Gitarrist Torsten Goods (29. Dezember) und zum Abschluss am 1. Januar Sänger Max Mutzke, der einst als Stefan-Raab-Schützling anfing und sich mittlerweile einen festen Platz zwischen Jazz, Soul und Pop in den Konzertsälen erobert hat.

Zum „New Standard“ sollte diese publikumsfreie Art der Musikdarbietung auf Dauer nicht werden. Aber bis der Jazzclub und andere Konzertorte wieder gefüllt sein dürfen, ist diese Art der Präsentation und der Kulturförderung ein Weg, den man im Sinne aller Beteiligten gehen kann und muss.

Von Uwe Janssen