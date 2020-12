Hannover

Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth stehen offenbar vor einem Umbruch. Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU) kündigte am Montag in Berlin eine Strukturreform für das Festival an. In der Vergangenheit habe es immer wieder „Reibungsverluste“ gegeben, wenn es darum ging „die Bringschuld eines national und international bedeutsamen Opernfestivals“ einzulösen, sagte Grütters in Berlin. Sie fordert, mehr auf die Ansprüche des Publikums einzugehen und gleichzeitig bessere Rahmenbedingungen für künstlerische Hochleistung zu schaffen.

Auch wenn viele Bayreuther Probleme schon länger bekannt sind, drängt dabei nun offenbar die Zeit. Man sollte die Lösung jetzt „nicht auf die lange Bank schieben“, sagte Grütters. „Mir geht es darum, dass es in Bayreuth vernünftige und wirksame Strukturen gibt.“

„Bringschuld eines bedeutsamen Opernfestivals einlösen“: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) bei den Bayreuther Festspielen. Quelle: Tobias Hase/dpa

Raus aus dem Familienbetrieb

Dafür könnte ein neuer kaufmännischen Geschäftsführer sorgen, der gerade in Bayreuth gesucht wird: Der Vertrag des bisherigen Amtsinhabers Holger von Berg war im Mai überraschend nicht verlängert worden und läuft im kommenden Frühjahr aus. Über die Gründe für die Entscheidung machte das Festival damals in durchaus typischer Verschwiegenheit keine Angaben.

Gescheiterter Reformer? Der bisherige Geschäftsführer der Bayreuther Festspiele, Holger von Berg. Quelle: dpa

Von Berg war 2016 nach Bayreuth gekommen, um die Festspiele gemeinsam mit Katharina Wagner zu führen, die vor allem für den künstlerischen Bereich zuständig ist. Schon bei seinem Amtsantritt hatte er von der Notwendigkeit zur Veränderung gesprochen, weil viele Strukturen noch aus der Zeit stammten, als die Festspiele ein Familienunternehmen waren. Offensichtlich ist es ihm nicht gelungen, Veränderungen erfolgreich umzusetzen.

Bund finanziert Sanierung

Gegründet wurden die Bayreuther Festspiele 1876 von Richard Wagner selbst. Seither stand mindestens immer ein Mitglied der Familie an der Spitze. Seit 2008 ist das Katharina Wagner, die Urenkelin des Komponisten. Finanziert wird das Festival aber längst auch aus Steuermitteln. Der Bund und das Land Bayern halten je 29 Prozent der Anteile an der 1985 gegründeten Bayreuther Festspiele GmbH. Den gleichen Anteil trägt die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth, eine Gruppe von Mäzenen, die das Festival seit dem Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützt. Die Stadt Bayreuth ist mit den restlichen 13 Prozent dabei.

Im laufenden Geschäft werden die Festspiele allerdings nur zu knapp einem Drittel von öffentlichen Geldern unterstützt. Der Beitrag des Bundes zum Gesamtetat des Festivals (27 Millionen Euro im vergangenen Jahr) belief sich 2019 auf 2,9 Millionen Euro. Erheblich größer ist aber der aktuelle Zuschuss für die Sanierung des historischen Festspielhauses, die mit rund 178 Millionen Euro zu Buche schlägt. Wenige Tage vor Grütters überraschend deutlicher Kritik am Festival hatte der Bund weitere 84,7 Millionen Euro für die Bauarbeiten zugesagt.

Mehr Angebote im Festspielhaus

Nun will die Kulturstaatsministerin auch inhaltlich umgestalten. Dabei gehe es „nicht nur darum, wer wieviel Mitspracherecht hat, sondern vor allem darum, wie wir das Publikum erreichen“. Ihr schwebt unter anderem vor, durch Übertragungen mehr Zuschauer auch über den Kreis der eigentlichen Besucher der notorisch ausverkauften Vorstellungen zu erreichen. Außerdem möchte sie das traditionelle Festspielrepertoire, das aus den letzten zehn Opern Richard Wagner besteht, offenbar stärker um pädagogische und zeitgenössische Angebote erweitern.

Neues geschaffen: Katharina Wagner, Urenkelin des Komponisten und künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Die herausgehobene Position der Familie Wagner stellt Grütters dabei nicht infrage. „Bei den Bayreuther Festspielen muss und sollte man die Rolle der Familie angemessen würdigen“, sagte sie. Auch mit der Arbeit von Katharina Wagner zeigt sie sich zufrieden: Sie habe das Festival bereits „neu aufgestellt und auch vieles geschaffen, das es vorher nicht gab.“

Ausgabe für 2021 geplant

In diesem Jahr konnte Wagner ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen allerdings kaum ausüben: Nach einer Lungenembolie lag sie wochenlang im Koma. Erst seit September führt sie wieder die Geschäfte – und hat eine künstlerisch wichtige offene Personalie bisher noch nicht geklärt: Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob und wie der Dirigent Christian Thielemann – noch bis Ende des Jahres offizieller Musikdirektor in Bayreuth – den Festspielen künftig verbunden sein wird.

Fest steht dagegen, dass es im nächsten Sommer wieder Wagner-Opern in Bayreuth geben soll. In diesem Jahr wurde das Festival wegen der Pandemie abgesagt. Für das kommende Jahr sind nun weniger Vorstellungen als üblich geplant, als Premiere wird eine neue Version des „Fliegenden Holländers“ gezeigt, die erstmals von einer Frau – der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv – geleitet wird. Die eigentlich schon für 2020 vorgesehenen Premieren der vier Opern des „ Ring des Nibelungen“ werden auf 2022 verschoben.

Von Stefan Arndt und Gerd Roth