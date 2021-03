Leipzig

In der Mitte sitzen Jens Spahn, Christian Lindner und Wolfgang Schäuble. Links beugt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu der kleinen Gruppe, rechts der grüne Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter. Insgesamt zwölf Politiker zeigt der Fotokünstler Andreas Gursky auf seinem Werk „Politik II“ geschäftig, in sich gekehrt, im Gespräch. Im Hintergrund tickt übergroß und unerbittlich eine Uhr – über den Köpfen schwebt Ed Ruschas Gemälde „Five Past Eleven“. Wessen Zeit läuft da ab? Die der Handelnden, unsere, die des Planeten gar? Sicher nicht zufällig erinnert die Komposition an da Vincis „Abendmahl“.

Blick in den Maschinenraum der Berliner Republik

Im vergangenen Jahr erst ist dieser über zwei mal vier Meter große Blick in den Maschinenraum der Berliner Republik fertig geworden. Ursprünglich vielleicht als humorvoller Umgang mit dem Scheitern der Jamaika-Koalitionsverhandlungen angelegt, hat das Bild heute angesichts einer dauerkrisengipfelnden Politik einen ganz neuen Untergrund bekommen.

60 Bilder von Gursky sind zu sehen

Rund 60 Bilder des 66-Jährigen sind im Museum der bildenden Künste zu sehen. Es ist die Ausstellung des Jahres in Leipzig. Und es ist auch eine Heimkehr. 1955 wurde Andreas Gursky in Leipzig geboren. 1955 floh sein Vater in die Bundesrepublik, seine Frau Rosemarie und Sohn Andreas folgten kurze Zeit später. Die Familie lässt sich in Düsseldorf nieder. Der Sohn lernt vom Vater, der als Werbefotograf arbeitet, beschließt aber, sich der künstlerischen Fotografie zu widmen. Er studiert an der Kunsthochschule Essen, wird an der Kunstakademie Düsseldorf, wo er 1987 sein Studium als Meisterschüler abschließt, geprägt von Bernd und Hilla Becher, ihrem sachlichen, objektivierenden Blick. „Es ging um das konzeptionelle Denken, die Bildfindung“, sagt Gursky.

Ein ganz eigener Stil

Wie er dieser Schule entwachsen ist, einen ganz eigenen Stil entwickelte, welche Wege er nahm, wie er von der analogen in den frühen Neunzigern zur digitalen Fotografie wechselte, all das zeigt diese erste institutionelle Einzelausstellung in seiner Geburtsstadt. Nicht chronologisch – „das finde ich langweilig“, sagt Gursky –, sondern in einem beziehungsreichen Parcours aus Bildern, die in den vergangenen 35 Jahren entstanden sind. Eine sehr persönliche Retrospektive mit diversen Werken, die noch nie gezeigt wurden.

Kurator der Ausstellung ist der Künstler selbst. Zehn Tage nahm er sich im November Zeit, die Bilder mit Jeannette Stoschek und Katrin Klietsch auf rund 1500 Quadratmetern im dritten Stock zu platzieren. „Jedes Bild hat gefühlt an jeder Wand gehangen“, sagt er. „Jetzt bin ich 100 Prozent zufrieden“, betont der als Perfektionist bekannte Künstler.

Andreas Gursky vor seinem Werk „Lager 2014“ im Museum der bildenden Künste. Quelle: Peter Endig/imago

Ruhe und Beunruhigung

Gurskys Kunst überwältigt, doch sie tut das keineswegs allein mit ihrer Größe und Wucht, sondern gleichzeitig mit dem Gegenteil, mit ihrer Feinheit und Genauigkeit. Gursky zeigt das Bekannte neu und das Neue, als sei es schon bekannt. Seine Konstruktionen strahlen so Ruhe und Beunruhigung ab. Die Fotos beleuchten die Oberflächen unserer Welt und dringen doch tief dahinter. Gursky findet und erfindet seine Bilder, montiert, setzt zusammen, erschafft am Computer etwas, das man als Hyper-Fotografie bezeichnen könnte – eine Über-Realität, die in manchen Momenten der Malerei sehr nahe scheint. „Die Technik ist eigentlich gar nicht so wichtig“, meint Gursky.

Wimmelbilder der Moderne

Stunden kann man vor diesen Kompositionen zubringen, etwa seinem berühmten Werk „Amazon“ von 2016, für das er zwei Tage im Versandzentrum in Phoenix, Arizona fotografierte und die einzelnen Aufnahmen später zu einem großen Bild zusammenfügte. Er zeigt Wimmelbilder der Moderne – Massenveranstaltungen, Arbeitswelt, Freizeit, Konsumschauplätze, die Abflughalle des Frankfurter Flughafens, die Börse in Chicago, Techno-Partys. Es sind poetische Abstraktionen einer Welt, die aus dem Ruder läuft.

Wer so berühmt ist, muss mit den Etiketten leben, die man an seinem Werk angebracht hat. „Fotograf der Globalisierung“ hat man ihn genannt. Oder „Reporter des Weltgeistes“. Falsch ist das sicher nicht. Andere Bezeichnungen zielen auf die Millionensummen ab, die seine Arbeiten auf Auktionen erzielen.

Auf Augenhöhe mit dem Besucher

Der Besucher begegnet diesen Bildern, ihren satten Farben und prägnanten Strukturen im Museum der bildenden Künste auf Augenhöhe, sie verändern sich je nach Abstand zuweilen grundlegend. „Beelitz“ (2007) ist so ein Meisterwerk, das wie eine Grafik mit kaum unterbrochenen parallelen Linien wirkt. Erst in der Nahsicht erkennt man einzelne Spargelstecher bei der Arbeit. Es ist eine unheimliche Schönheit, mit der die industrialisierte Landwirtschaft die Landschaft zeichnet.

Die Uhr, die in „Politik II“ über den Akteuren arbeitet – sie tickte und tickt auch über dieser bereits mehrfach verschobenen Ausstellung.

