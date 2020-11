Hannover

Der hannoversche Künstler Gerd Schmidt Vanhove ist tot. Er starb bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 69 Jahren, wie seine Galeristin Marie-Luise Becker am Montag mitteilte. Schmidt Vanhove hatte als Künstler fast 20 Jahre im Verborgenen gewirkt, bevor er 2018 mit einer spektakulären Retrospektive im Sprengel-Museum neu entdeckt wurde. Im vergangenen Jahr wurde der mit dem Kunstpreis der niedersächsischen SPD-Landtagsfraktion geehrt.

Die Welt aus den Fugen

In seinem winzigen Wohnatelier im Souterrain einer Kornbrennerei hatte Schmidt Vanhove ein phantastisches Werk aus Gesellschaftsmüll, Fundstücken, Trödel und Spielzeug geschaffen, das verschiedene Kunstimpulse des 20. Jahrhunderts zu einem völlig eigenwilligen Kosmos verschmolz. Mit Bunsenbrenner und Leim, Drähten, Küchenmotoren und Farbe schenkte Schmidt Vanhove dem Konsumabfall neues Leben und hauchte ihm prophetische Visionen über eine Welt ein, die aus den Fugen zu geraten scheint.

Geboren am 27. November 1950 in Hannover-Letter hatte Schmidt Vanhove von 1983 bis 1990 an der Kunsthochschule in Braunschweig studiert. Nach seinem Diplom stellte der bis in die Neunzigerjahre an verschiedenen Institutionen in Deutschland aus, zeigte seine Arbeiten und Performances aber auch international, etwa in England, den USA und Kanada.

Danach zog er sich als Künstler aus der Öffentlichkeit zurück und arbeitete fortan im Kulturzentrum Glocksee in den Nachtschichten des Clubbetriebs.

Lesen Sie auch

Von tur