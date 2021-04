Hannover

Modern ist unmodern: Die Stadt Chemnitz verabschiedet sich von ihrem Slogan „Stadt der Moderne“ und rückt stattdessen ihren neuen Titel als Kulturhauptstadt in den Fokus. Die neue Wort-Bild-Marke mit dem Text „Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas 2025“ werde in den kommenden Wochen und Monaten das bisherige Logo ablösen, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Das Logo werde schrittweise eingeführt, sodass vorhandene Broschüren nicht weggeworfen werden müssten. Erhalten wird auch das C aus dem bisherigen Logo, das zudem eine Brücke zum Motto der Kulturhauptstadt-Bewerbung „C the unseen“ sein soll.

Teures Logo in Hannover

Im Ringen um den Titel als Kulturhauptstadt 2025 hatte sich Sachsens drittgrößte Stadt im Herbst in der Endrunde gegen die vier Mitbewerber Hannover, Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg durchgesetzt. Nach der Entscheidung gab es Vorwürfe, einige Jurymitglieder hätten mit dem Zuschlag für Chemnitz auch eigene Projekte im Bewerbungsprogramm der Stadt befördert. Im Januar haben die Kulturminister und -ministerinnen der Länder aber die Entscheidung der Jury bestätigt und Chemnitz einstimmig ernannt. Die Stadt werde damit „zu einem kulturellen Aushängeschild Deutschlands mit nationaler, europäischer und internationaler Strahlkraft“, hieß es nach der Sitzung.

Kein Änderungsbedarf: Das Logo von Hannover. Quelle: Stadt Hannover

Wäre der Titel nach Hannover gegangen, hätte das Logo für den Werbeauftritt wohl nicht verändert werden müssen: Stadt und Region präsentieren sich seit 2011 unter einem schlichten Logo: Es besteht aus dem Stadtnamen, der auf drei Zeilen verteilt ist. Bei seiner Einführung war das Logo durchaus umstritten – auch wegen der Kosten: Logo und Markenauftritt waren das Ergebnis eines dreijährigen Leitbildprozesses, der 230.000 Euro gekostet hat. Der Hinweis auf den sparsamen Umgang mit Broschüren lässt ahnen, dass das Chemnitzer Logo nun günstiger war.

Von Stefan Arndt