Hannover will Kulturhauptstadt 2025 werden – trotz Corona-Pandemie und ihrer Folgen. Das Kulturhauptstadt-Team der Stadt schreibt derzeit am zweiten Bewerbungsbuch, dem sogenannten Bid Book. Dem erfolgreichen Ansatz der ersten Bewerbung, der Hannover den Sprung ins Finale bescherte, will man im Rathaus treu bleiben. „Wir führen den künstlerischen Ansatz fort“, sagte Melanie Botzki vom Bewerbungsteam am Freitag im Kulturausschuss.

Guse schreibt wieder eine Geschichte

Erneut wird der hannoversche Romancier Juan Guse eine Geschichte schreiben und darin Ideen für das Kulturhauptstadtjahr verweben. „Auch Corona wird eine Rolle spielen“, sagt Inga Samii vom Bewerbungsteam. Es sei ein Wagnis gewesen, acht Kuratoren statt einen Intendanten ins Boot zu holen, um Ideen für die Bewerbungsmappe zu entwickeln. „Aber die Bausteine passen jetzt gut zusammen. Wir sind sehr zufrieden“, sagt Samii.

Jury reist nach Hannover

Das neue Bid Book wird deutlich umfangreicher als sein Vorgänger. Es umfasst 100 statt 60 Seiten. Mit der Abgabe der Bewerbungsmappe kann sich Hannover noch etwas Zeit lassen. Wegen der Corona-Pandemie ist der Termin vom 31. Juli auf den 21. September verschoben worden. „Wir hatten uns an dem früheren Termin orientiert und sind daher sehr gut im Zeitplan“, sagt Botzki. Am 19. Oktober stattet die Jury Hannover einen Besuch ab und lässt sich das Konzept vor Ort erklären. „Wir werden keine Besichtigungstour durch die Stadt machen, sondern ebenfalls einen künstlerischen Ansatz wählen“, sagt Samii. Man wolle die Jury-Mitglieder emotional packen.

Am 28. Oktober wird dann verkündet, ob Hannover den Titel holt. Neben der Landeshauptstadt schafften es auch Magdeburg, Nürnberg, Chemnitz und Hildesheim auf die Shortlist.

Von Andreas Schinkel