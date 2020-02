Hannover

Auf dem Weg zum zweiten Bid Book, dem Bewerbungsschreiben für den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt 2025, sind jetzt die Kulturschaffenden im Umland gefragt. Melanie Botzki und Inga Samii, die beiden Leiterinnen des hannoverschen Bewerbungsteams, reisen gemeinsam mit Stefanie Schulz, der kommissarischen Leiterin des Teams Kultur bei der Region, in den kommenden Wochen durch 20 Kommunen. Dabei wollen sie die Kontakte mit den jeweiligen Kulturszenen vor Ort vertiefen und weitere Anregungen für das entscheidende Bewerbungsschreiben sammeln, das im Juni bei der Jury eingereicht werden muss.

Start in Neustadt

Der erste Ideenaustausch ist für Donnerstag, 20 Februar, 17 Uhr im Gymnasium Neustadt geplant. Weitere Stationen sind Burgdorf und Uetze (24. Februar) sowie Barsinghausen und Wennigsen (26. Februar). Im März geht es nach Ronnenberg und Gehrden, Garbsen und Seelze, Laatzen, Springe, Burgwedel, Wunstorf, Lehrte und Sehnde sowie die Wedemark und Langenhagen.

Finale in Berlin

Nach der ersten Bewerbungsrunde hatte sich Hannover im Dezember für die zweite Runde qualifiziert. Welche Stadt der verbliebenden fünf Kandidaten den Titel tragen wird, entscheidet sich beim Finale in Berlin am 23. September. Die Region hat zugesagt, das Kulturhauptstadtprojekt auch finanziell zu unterstützen: Sollte Hannover den Zuschlag bekommen, will die Region sich mit 7,2 Millionen Euro an den Kosten beteiligen.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt