Paul McCartney wird wegen der Corona-Krise nicht wie geplant am 4. Juni in Hannover spielen. Der Auftritt wurde ersatzlos gestrichen, wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte. „Leider wurde kein Nachholtermin für das Konzert gefunden.“

Für seine Fans ist das ein harter Schlag. McCartney hat alle Shows weltweit abgesagt. Das Konzert in Hannover wäre der einzige Auftritt des Ex-Beatles in Deutschland gewesen. 40.000 Fans hatten Karten gekauft – diese können sie ab dem 18. Mai an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Fans bekommen eine Mail

Fans, die ihre Tickets online oder über die Eventim-Hotline gekauft haben, werden direkt von CTS Eventim per E-Mail kontaktiert und über das weitere Vorgehen informiert.

McCartney bedauert die Absage laut der Mitteilung sehr. „Wir hatten uns sehr darauf gefreut, euch alle diesen Sommer sehen und gemeinsam viel Spaß haben zu können. Der Band und mir tut es sehr leid, dass dies jetzt leider nicht mehr möglich sein wird, aber wir befinden uns in Zeiten, die wir nie für möglich gehalten haben.“ Die Gesundheit und die Sicherheit aller stehe an erster Stelle. „Ich hoffe, dass es uns allen gut gehen wird und freue mich auf hellere Zeiten, die noch vor uns liegen. Auf die eine oder andere Art werden wir wieder rocken“ sagte McCartney. „Alles Liebe, Paul.“

Von Karl Doeleke