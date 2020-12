„Wir brauchen Fixpoetry“: Lyriker wollen Schließung des Literaturportals abwenden

Hamburg

Die Welt, sagt Julietta Fix, mache sie traurig. „Obwohl ich mich engagiere, zum Beispiel für bessere Bedingungen für Frauen in der Literatur, werde ich den Eindruck nicht los, dass ich nicht viel erreiche.“

Der Eindruck ist falsch. Julietta Fix, die davon, dass die Welt sie traurig mache, 2019 in einem Interview mit der Literaturzeitschrift „Wortschau“ erzählt hat, ist Herausgeberin des Literaturportals Fixpoetry.com. Und damit hat sie unglaublich viel erreicht. Doch sie könnte noch weitaus mehr erreichen. Dafür allerdings müsste die Gesellschaft der Arbeit von Julietta Fix den Wert beimessen, der ihr zukommt. Tut die Gesellschaft das nicht, ist demnächst Schluss. Am 31. Dezember soll Fixpoetry dichtgemacht werden. Geldmangel.

Julietta Fix, 1957 in Würzburg geboren, ist seit vielen Jahren Hamburgerin. Sie schreibt selbst, Gedichte und Prosa, und weil sie den Eindruck hatte, dass vor allem der Lyrik in Deutschland zu wenig Beachtung geschenkt wurde, hat sie 2007 Fixpoetry gegründet.

Das mit der mangelnden Beachtung der Lyrik stimmte. Über Jahrzehnte sind Gedichte in den deutschen Feuilletons wie auch in den deutschen Buchläden und dann in den deutschen Lesesesseln kaum wahrgenommen worden; ganz anders als etwa in Polen, um ein willkürliches Beispiel zu nehmen. Über die Gründe kann man viel spekulieren. Eine deutliche Mitschuld tragen mutmaßlich zahllose Deutschlehrer, die ihre Schüler mit angestaubten Texten und vor allem mit festgelegten Interpretationen bis ins Bodenlose gelangweilt und gequält haben.

Gedichte machen glücklich

Dabei ist in der Lyrik nie irgendetwas festgelegt, nicht mal Rechtschreibregeln müssen hier gelten, und es sind genauso viele Interpretationen eines Gedichts zulässig, wie es Leserinnen und Leser gibt. Denn nur auf die kommt es an. Lyrik ist zudem, wenn die Gedichte gut sind, die Kunstform, die am konsequentesten Gefühl und Verstand nicht nur zu verbinden, sondern quasi kurzzuschließen vermag. Das kann glücklich machen.

Und glücklich waren auch die Leser von Fixpoetry. In jener Zeit der Gründung des Portals nach der Jahrtausendwende wanderte die Lyrik, die in der durchökonomisierten deutschen Buchwelt keine Heimat mehr fand, ins Internet ab. Auch Andere Plattformen waren entstanden, Poetenladen.de beispielsweise, Lyrikline.org. Plötzlich mussten Dichterinnen und Dichter sich nicht mehr anhören, dass das, was sie da machten, doch niemanden interessiere. Die Portale boomten. Auf Lyrik spezialisierte Kleinverlage entwickelten sich, die dank Digitalisierung mit niedrigen Auflagen und dadurch mit weniger Risiko arbeiten konnten.

Weit überwiegend privat finanziert

Nach und nach wurden Lyriker dann auch außerhalb der Szene wieder wahrgenommen, und der Büchnerpreis 2017 für den Dichter Jan Wagner darf weniger als Aufbruch denn als eine Statusmeldung gelten: Die Deutschlehrer sind pensioniert, wir sind wieder da. Dass mit Louise Glück eine Lyrikerin den Literaturnobelpreis 2020 bekommen hat, war ein weiterer Schub.

Fixpoetry gehört zu den Portalen, die erst der Lyrik- und dann, weil bald auch die Prosa dort einzog, der ganzen Literaturszene Auftrieb gegeben haben. Julietta Fix bringt O-Töne, Besprechungen, Kulturdebattenbeiträge. Allein 2020 sind auf der Seite 600 Artikel erschienen, alle wichtigen Lyrik-Neuerscheinungen auch aus kleinen Verlagen wurden rezensiert. Fixpoetry wird 620.000-mal im Jahr aufgerufen. Die Seite ist systemrelevant, mindestens innerhalb des deutschen Qualitätsliteratursystems.

Aber in der Politik, die ja, wie wir seit Corona wissen, Kultur als Freizeitbeschäftigung ansieht – heute häkeln wir ein Platzdeckchen, morgen spielen wir mit der Modelleisenbahn, übermorgen schreiben wir ein Gedicht –, ist das noch nicht angekommen.

Fixpoetry ist weit überwiegend privat finanziert worden, von Julietta Fix und einem Sponsor. 2019 gab es eine einmalige Unterstützung in Höhe von 9000 Euro von der Hamburger Kulturbehörde. 60.000 Euro steuerte der Elbkulturfonds für den Gertrud-Kolmar-Literaturpreis bei, einen von Julietta Fix initiierten Lyrikpreis ausschließlich für Frauen. Aber das Geld war eben für den Preis, nicht für das Portal. Verlässliche Subvention? Fehlanzeige.

Julietta Fix würde weitermachen, wenn sie das Geld dazu hätte. Sie hat erwogen, die Bundeskulturstiftung zu fragen, aber sie müsste 20 Prozent Eigenfinanzierung aufbringen, und die hat sie nicht. Sie hat den Deutschen Literaturfonds gefragt, er hat eine Absage geschickt, mit einem Gedicht auf dem Briefbogen. Die Stadt Hamburg, in der Julietta Fix und ihre wichtigsten Rezensentinnen und Rezensenten arbeiten und wo die Seite programmiert wird, hat 2020 ganze 1500 Euro an Unterstützung angeboten. Das war so sehr Alibi, dass Julietta Fix das Geld gar nicht erst abgerufen hat.

Brandbrief an den Hamburger Kultursenator

Eine Gruppe von Lyrikerinnen und Lyrikern um die Autorin Johanna Hansen hat nun einen Brandbrief an den Hamburger Kultursenator Carsten Brosda verfasst – mit dem Appell, die Plattform mit 50.000 Euro pro Jahr abzusichern: „Wir brauchen Fixpoetry.“ Die Hansestadt teilt dazu auf Anfrage mit, sie könne die Internetseite nicht dauerhaft finanzieren. Lakonisch heißt es: „Die Hamburger Kulturbehörde bedauert das Ende von Fixpoetry.“

Es gibt Industriebetriebe in Deutschland, die vom Staat mit fast 500 000 Euro gefördert werden, wenn sie für fünf Jahre sechs Arbeitsplätze schaffen. Ein einzelner Meter Autobahn kostet bei uns 138.000 Euro. Für Lyrik ist dann natürlich kein Geld mehr da. Das Hamburger Nein sagt nichts über Fixpoetry und sehr viel über Politik aus.

Aber wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Die Kulturbehörde hat noch die Chance umzudenken. Falls sie das nicht tut, hat Julietta Fix doch recht: Die Welt kann einen traurig machen.

