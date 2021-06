Hannover

Bevor die Installation sichtbar wird, ist sie schon hörbar. Es grummelt, surrt und klappert in den Räumen des Kunstvereins Feinkunst. Die Gruppe Stumpf, bestehend aus Christian Lohre und Jan Neukirchen, hat dort eine kleine Technik-Wunderwelt aufgebaut. 

In jeder Ecke ist eine andere Apparatur installiert. Ein Bleistift, aufgehängt an einem Draht, dreht sich schwungvoll unablässig um sich selbst und färbt dabei die weiße Tapete hinter sich dunkelgrau. Eine Pinzette surrt an einer Art Seilbahn durch den Raum. In einer Ecke schlägt ein Lappen mit einem peitschenden Geräusch gegen die Wand. Gegenüber umrundet eine orangefarbene Box mit gelben Strohhalm auf einer Modelleisenbahnschiene unablässig einen kleinen weißen Hügel.

Alltagsgegenstände in neuem Kontext: Auch ein Taschenmesser ist Teil der Installation. An diesem Seil fährt es unter der Decke hin und her. Quelle: Marc Rodenberg

Klang verändert sich

Ein unablässiges Wirrwarr aus Geräuschen ist dabei hörbar. Da jede einzelne Maschine einen anderen Rhythmus hat, entsteht eine kleine perkussive Klangkomposition. Je nach Standpunkt des Besuchers hört sie sich immer wieder anders an. Und da sich die Materialien mit der Zeit abnutzen, Akkus sich leeren, Motoren ausfallen, verändert sich der Klang über die Zeit.

Diese Kronkorken scheppern und klappern vor sich hin. Quelle: Marc Rodenberg

Zweifellos beweisen Lohre und Neukirchen mit „Multiplayer“ ihren Einfallsreichtum und Tüftlergeist. Neukirchen hat zunächst Informatik studiert, bevor er an die Kunsthochschule in Braunschweig wechselte. Vom Niedersächsischen Kulturministerium wird er in diesem Jahr mit einem Jahresstipendium gefördert.

Ein Kommentar zur Arbeitswelt?

Das unablässige Klopfen, das Sich-im-Kreis-Drehen ohne voranzukommen, das er und Lohre kreiert haben, kann man als sinnloses Streben nach einem unerreichbaren Ziel verstehen. Denkbar ist auch eine konkrete Anspielung auf die moderne Arbeitswelt. Denn in den Räumen des Kunstvereins befand sich einst ein Ingenieurbüro. Der immer wieder von vorne beginnende Alltag im Büro, monotone Tätigkeiten ohne Sinn, der Frust der Arbeitnehmer – die Installation zeigt das auf eine anschauliche und manchmal schon humoristische Art.

Vielleicht ist es aber auch ganz einfach das Resultat des kreativen und spielerischen Umgangs mit Maschinen und Gegenständen, die sonst nicht als Kunstobjekte wahrgenommen werden. Egal, wie man es verstehen will, ein Besuch lohnt sich.

Die Ausstellung in den Räumen des Vereins Feinkunst (Roscherstraße 5, 30161 Hannover) ist noch bis Freitag, 23. Juli zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 14 bis 20 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr und jeden ersten Sonnabend im Monat von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Der Eintritt ist frei.

Von Inga Schönfeldt