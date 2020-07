Hannover

Mit würdiger Miene räkelt er sich zwischen antiken Ruinen, das Land der Griechen mit der Seele suchend. So porträtierte Tischbein in der römischen Campagna einst seinen Goethe, und so schaut der Dichterfürst im Landesmuseum aus dem Bilderrahmen. Wobei ein stattlicher Entenschnabel sein klassisches Antlitz ziert.

Schnabelwesen: Goethe räkelt sich als Erpel in der Campagna. Quelle: interDuck / Rüdiger Stanko

Im irdischen Jammertal ist alles entlich

Damit fällt Goethe in dieser Ausstellung gar nicht weiter auf. Die „ Duckomenta“ watschelt im Entengang durch die Kunstgeschichte. Sie verfremdet altbekannte Meisterwerke mit Versatzstücken aus dem Disney-Kosmos: Die Mona Lisa lächelt so geheimnisvoll, wie das mit Entenschnabel eben geht. Leonardos vitruvianische Proportionsstudie zeigt, dass der Erpel das Maß aller Dinge ist. Und Cranachs Luther-Porträt gemahnt mit seinem melancholischen Ausdruck daran, dass im irdischen Jammertal alles entlich ist.

Alles ist entlich: Die Künstlergruppe interDuck hat auch Cranachs Luther-Porträt verfremdet. Quelle: Rainer Droese

Entenhausen ist überall

Federviecher stecken in Fossilien wie dem „Duckaeopterix“, der steinzeitlichen „Venus von Villenduck“ und natürlich in der ägyptischen „Duckfretete“, die „bis heute als eine der schönsten Enten der Welt gilt“, wie die Beschriftung süffisant erklärt. Entenhausen ist überall.

Bezaubernd schön: Die Büste der ägyptischen Königin "Duckfretete". Quelle: interDuck

Federleichte Ausstellung

Neben der aktuellen Leonardo-Ausstellung, die vor allem ein effektvolles Multimedia-Spektakel ist, präsentiert das Landesmuseum in diesem Jahr damit nun schon die zweite Ausstellung, die vor allem auf Popularität und Massentauglichkeit setzt. Man kann beklagen, dass das Haus seinen Seriositätsanspruch –Heul, Schluchz, Grein! – damit preisgibt. Man kann das federleichte Programm auch als kulturelle Lockerungsübung feiern, die in Krisenzeiten gerade recht kommt.

Die "Ente am Strand von Viareggio": Das Original von Isaac Israels ist seit 2011 in der Landesgalerie. Quelle: interDuck

Die Duckomenta ist die erste Sonderausstellung, die im umgebauten Südflügel der Landesgalerie zu sehen ist. Beleuchtungskonzept und Raumklima sind noch nicht so ausbalanciert, dass hier schon wieder die fragilen Originale von Liebermann und Corinth hängen könnten. „Da ist es völlig in Ordnung, wenn in der Zwischenzeit eine Entensippe einzieht“, sagt Katja Lembke, die als Museumsdirektorin bei diesem Einzug gewissermaßen federführend ist. Bei allem Augenzwinkern sei die Geflügelschau durchaus ernst zu nehmen: „Die ironische Brechung führt dazu, dass wir anders hinschauen“, sagt Lembke – aus der Entenperspektive lässt sich scheinbar Vertrautes ganz neu entdecken.

Nana mit Schnabel: Museumsdirektorin Katja Lembke in der Duckomenta. Quelle: Rainer Droese

Und so hängt hier Rembrandts „Ente mit Goldhelm“ in trauter Eintracht neben Vincent van Ducks „Selbstporträt mit Schnabel“. Carl Spitzmaus’ „Der arme Poet“ hängt neben Niki de Saint Phalles Enten-Nana. Seit’ an Seit’ präsentieren sich schnabelhafte Gemälde von Malern, die so klangvolle Künstlernamen wie Emil Dolge, Paul Coquin und Franz Dark tragen.

Mit „Erasmus von Dotterdam“

Im Grund ist das Konzept ein alter Hut, oder, um im Bilde zu bleiben, eine Lame Duck. Anno 1986 hat die Künstlergruppe interDuck angefangen, Meisterwerke buchstäblich unter die Fittiche zu nehmen. Die Duckomenta ist seither durch 70 Museen getingelt, rund 2,1 Millionen Menschen haben die Ausstellung in verschiedenen Varianten gesehen. In Hannover war eine frühe Version schon 1993 im Kubus zu Gast, und Katja Lembke hat eine Duckomenta 2010 als Museumsdirektorin in Hildesheim präsentiert.

Disney goes Mittelalter: Pluto ist ein Braunschweiger Löwe. Quelle: Rainer Droese

Ausstellung in Hannover ist größte Duckomenta Deutschlands

Die Ausstellung im Landesmuseum ist mit mehr als 300 Objekten allerdings die bislang größte Duckomenta, und diverse Entitäten lassen Besucher unwillkürlich schmunzeln: Hans Holbeins „Erasmus von Dotterdam“ zum Beispiel. Oder der mittelalterliche Altar mit der „Offenbarung des wundertätigen St. Dagoberti“, in dem Daisy als Engelchen durchs Bild flattert. Oder der Braunschweiger Löwe, dessen Maul verdächtig an Plutos Schnauze erinnert. Man muss ein Original schon gut kennen, um solche Parodien schaffen zu können.

Das "Frühstück im Grünen" von "Edouard Manente". Quelle: interDuck

Ist das alles nun respektlose Verhohnepipelung von Hochkultur? Oder eine Hommage ganz eigener Art, da ja jede Parodie ihren Gegenstand letztlich ehrt? Bietet die Schau in all ihrer Flatterhaftigkeit einen niederschwelligen Zugang zum Guten, Schönen und Wahren?

Zumindest klappert die Ausstellung ziemlich akribisch den kunstgeschichtlichen Kanon ab: Wer hier zur Ente werden will, muss es erst mal zu einigem Ruhm gebracht haben. Man trifft daher lauter alte Bekannte und bekannte Alte, von Bismarck über Napoleon bis zu den Naturliebhabern aus den impressionistischen Gemälden von „ Edouard Manente“.

Das fiktive Filmplakat zeigt „Marlene Duckrich“ als „Die blaue Ente“. Quelle: Landesmuseum Hannover

Die Ausstellung funktioniert nur in dem historischen Augenblick, im dem das Publikum den tradierten Kanon der Bildikonen noch nicht ganz vergessen hat, ihn jedoch nicht mehr für sakrosankt hält. In der Gesamtschau wirkt es jedoch auch, als würde jemand am Fließband Witze erzählen. Witze mit wechselnden Personen, die am Ende trotzdem immer dieselbe Pointe haben.

Die „ Duckomenta“ ist im Landesmuseum Hannover bis zum 11. April 2021 zu sehen. Infos unter (0511) 980 76 86.

Von Simon Benne