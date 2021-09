Leipzig

Als „Umbenenner vom Dienst“ hat der Historiker Michael Wolffsohn jene bezeichnet, die die Bezeichnungen von Kunstwerken auf mögliche Diskriminierungen überprüfen und ihnen gegebenenfalls neue Titel geben. Das Thema ist allerdings zu komplex, um es den Vereinfachern vom Dienst zu überlassen. Eines der besten Beispiele dafür ist ein Werk des 1666 gestorbenen niederländischen Porträtmalers Frans Hals, das lange Zeit unter „Mulatte“ firmierte und jetzt „Peeckelhaering (Der lustige Zecher)“ heißt. Es ist eine Ikone des Museums der bildenden Künste in Leipzig.

Diskriminierender kolonialistischer Begriff

Warum hat das Gemälde seit etwa zwei Jahren einen neuen Namen? Der Begriff „Mulatte“ gilt heute als diskriminierend und kolonialistisch, er beruht auf einer rassentheoretischen Einteilung. „Mulatte“ geht zurück auf das spanische und portugiesische Wort mulato, was möglicherweise von mulo/mula für Maultier kommt, der Kreuzung zwischen Pferd und Esel. All das wäre schon allein Grund genug, dem Hals-Porträt einen neuen Titel zu geben.

Eine nette Geschichte – und eine Fehlinterpretation

Für eine Umbenennung gibt es auch stichhaltige kulturhistorische Argumente. Bereits in einem Ausstellungskatalog von 1994 wird der Titel als „unzutreffend“ bezeichnet. Das zwischen 1626 und 1628 entstandene Gemälde habe erstmals 1889 auf einer Versteigerung in Paris den Namen „Joyeux Mulâtre“ erhalten, schreibt die Kunsthistorikerin Renate Hartleb. 1900 sei dann über den „Mulatten“ geschrieben worden als „eine jener Gestalten aus den holländischen Provinzen ... die als Matrosen herübergekommen waren und in Kneipen als Bänkelsänger in ihrem gebrochenen Holländisch und Brocken ihrer eigenen Sprache die Zecher mit derben Späßen amüsierten“. Eine nette Geschichte – und eine Fehlinterpretation.

Populäre Komödienfigur

Tatsächlich, so führt Hartleb aus, wurde schon 1938 darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Leipziger und auch einem sehr ähnlichen Kasseler Hals-Gemälde um Darstellungen der im 17. Jahrhundert populären Komödienfigur des „Pickelharings“ handele. „Pickel“ ist hier in der Bedeutung von Pökeln zu verstehen. Der Ausdruck bedeutet also „eingesalzener Fisch“, dessen Genuss durchschlagende Wirkung hat: Er macht durstig. Der Figur des „Pickelharings“ oder „Pickelherings“ entspricht ungefähr die des Hanswursts im deutschen Stehgreiftheater.

Frans Hals zeigt die trinkfreudige und populäre Figur eines Possenreißers in typischer Kostümierung der Zeit, mit rotem Barett und rotgelber Kleidung. Ein niederländischer Reproduktionsstich aus dem 17. Jahrhundert nach dem Kasseler Pendant des Leipziger Hals-Bildes heißt „Monsier Peeckelharing“. Die neue Bezeichnung des meisterlichen Porträts geht also zurück auf die alte.

