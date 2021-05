Leipzig

Wie kann man Frieden machen mit einem Leben, das es nicht immer gut mit einem gemeint hat? Die Erzählerin in Helga Schuberts Geschichten hat (wie die Autorin) in zwei Unrechtsstaaten gelebt, ist ohne Vater und mit einer kaltherzigen Mutter aufgewachsen – und trotzdem ist für sie am Ende „alles gut“. In ihrem autobiografisch geprägten Erzählband „Vom Aufstehen“ wirft Helga Schubert einen Blick auf dieses Leben zwischen Stasi-Überwachung, komplizierten Familienverhältnissen und Selbstbehauptung. Damit ist die 81-Jährige nun für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.

Schlichte Sprache

Im Mittelpunkt steht eine Erzählerin, die in kurzen Episoden von ihrer Kindheit erzählt, von ihrer Flucht mit der Mutter im Zweiten Weltkrieg, dem Vater, der mit 28 Jahren von einer Handgranate getötet wurde, vom Aufwachsen in der DDR. Schuberts Sprache ist dabei schlicht, an einer Stelle formuliert sie es selbst: „Nichts Eindeutiges, Belehrendes, Aufklärerisches. Vor allem ohne Pathos.“

„Vom Aufstehen: Ein Leben in Geschichten“ ist bei dtv erschienen Quelle: dtv Verlag

Schubert, die in der DDR als Psychotherapeutin arbeitete, begann Mitte der Siebzigerjahre, Texte zu publizieren. Manches davon erschien damals nur in Westdeutschland, von der Stasi wurde die gebürtige Berlinerin observiert. Einer Einladung zum Ingeborg-Bachmann-Preis durfte sie 1980 nicht folgen. 2020 folgte späte Gerechtigkeit: Schubert wurde nicht nur nominiert, sondern gewann als älteste je eingeladene Autorin.

Episoden eines außergewöhnlichen Lebens

Ihr dort prämierter Text „Vom Aufstehen“ ist im Erzählband enthalten und zeigt, was den Reiz dieser Erzählungen ausmacht. Es sind Episoden aus einem außergewöhnlichen Leben, von dem Schubert nicht mit Bedauern oder Anklage erzählt, sondern in einem ganz ruhigen Ton. Als schwebe sie über den Dingen, wäre eine distanzierte Beobachterin ihres eigenen Lebens.

„Vom Aufstehen“ erzählt von der komplizierten Beziehung einer Tochter zu ihrer im Krieg hart gewordenen Mutter. Schubert erzählt von der Macht, die andere Menschen, aber auch ein politisches System über jemanden haben kann.

Helga Schubert: „Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten“. dtv Verlag. 224 Seiten, 22 Euro.

Von Lisa Forster