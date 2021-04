Leipzig

Der Jurychef für den Preis der Leipziger Buchmesse, Jens Bisky, nutzt wenige Worte, um die Auswahl in der Kategorie Belletristik zusammenzufassen. „Vier Frauen und ein Mann“ hätten es in diesem Jahr auf die Liste geschafft, sagt er.

Hoffnungen auf den Preis, der zu den wichtigsten Literturauszeichnungen Deutschlands gehört, können sich Iris Hanika („Echos Kammern“), Judith Hermann („Daheim“), die 96-jährige Österreicherin Friederike Mayröcker („da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“) und Helga Schubert, Bachmann-Preisträgerin 2020, („Vom Aufstehen: Ein Leben in Geschichten“) machen. Der Schweizer Christian Kracht vervollständigt die Shortlist mit seinem Roman „Eurotrash“. Die Leipziger reihen sich mit dieser Auswahl ein in den Trend zum #Frauenlesen. Unter diesem Hashtag werden in den Sozialen Medien Tipps für Autorinnen ausgetauscht.

Nur etablierte Autorinnen und Autoren auf der Liste

Anders als in vorherigen Jahren findet sich diesmal kein Debüt auf der Belletristikliste. Auch Kracht, Hanika und natürlich Mayröcker sind seit Jahren und Jahrzehnten etablierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Für den Preis der Leipziger Buchmesse wurden dieses Jahr 389 Werke eingereicht. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.

Die Besonderheit des Preises sind seine drei Kategorien. Neben Romanen werden auch Sachbücher und Übersetzungen gewürdigt. In der Sachbuchrubrik nominierte die Jury Christoph Möller („Freiheitsgrade“), Heike Behrend („Menschwerdung eines Affen“), Dan Diner („Ein anderer Krieg“), Michael Hagner („Foucaults Pendel und wir“) sowie Uta Ruge („Bauern, Land“).

Preisverleihung am 28. Mai

Nach der Absage der Leipziger Buchmesse wegen der Corona-Pandemie soll der Preis in einem Festakt am 28. Mai in der Kongresshalle Leipzig vergeben werden. Ob Zuschauer dabei sein können, ist laut Messe noch offen.

Von Birgit Zimmermann