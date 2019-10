Hannover

„Wohnst du noch?“ hatte der Literarische Salon seinen jüngsten Abend im 14. Stock des Conti-Hochhauses überschrieben, und auf literarischer Ebene gibt es derzeit keinen Besseren als den Schriftsteller Jan Brandt, der darüber erzählen könnte. Der gebürtige Ostfriese, Jahrgang 1974, hatte einst sein Heimatdorf Ihrhove verlassen, um in Berlin ein Leben als Autor zu beginnen. Selbst arme Poeten brauchen ein Dach überm Kopf, doch Brandt musste leidvoll erleben, dass es zu kargen Behausungen eine Steigerung gibt. Elf Monate lang hatte er überhaupt keine Wohnung, er schlug sich bei Freunden durch. Der überhitzte Berliner Wohnungsmarkt und seine finanziellen Verhältnisse passten nicht zusammen.

„Als Künstler war man nichts mehr wert“

Vor wieder einmal vollem Haus las Brandt aus seinem streckenweise komischen Selbsterfahrungbericht „Eine Wohnung in der Stadt“. Darin schreibt er über Massenbesichtigungen, absurde Mietpreise, schräge Mitbewohner und Vermieter in Berlin. HAZ-Redakteur Jan Sedelies, der den Abend moderierte, fragte Brand, wie er sich gefühlt habe bei dieser Suche, die bald sein Leben bestimmte. „Das war eine extreme Erschütterung. Als Künstler war man nichts mehr wert, das ist Vermietern zu unsicher. Ich war neidisch auf alle Leute, die wohnen“, antwortete Brandt. Nach einer Kündigung wegen Eigenbedarfs erwog der freie Autor sogar die Vorteile von Sicherheit. „Eine Eigentumswohnung oder tot auf dem Friedhof, da kriegt einen keiner mehr weg.“

Verliebt ins Ihme-Zentrum

Als Partner für Brandt hatten die Veranstalter Constantin Alexander eingeladen. Er berät Kommunen in Fragen der Stadtentwicklung, lebt im Ihme-Zentrum und ist sehr verliebt in das Gebäude. Geht es um neue Wohnprojekte in Städten, stellt er oft fest, dass beste Absichten und Ideen scheitern. „Am Ende des Tages wollen die Leute in Stuck wohnen", sagte Alexander und stellte eine geringe Bereitschaft von Menschen fest, neue Bauten vor die eigene Haustür gesetzt zu bekommen.

Gemeinsam mit Brandt bedauerte Alexander, dass Kommunen die Kontrolle über den Wohnungsmarkt verloren hätten und empfahl Mietern, sich zu Genossenschaften zusammenzuschließen und sich zur Not ebenso gemeinsam gegen rabiate Vermieter zu wehren. Und er hätte nichts dagegen, neue Ihme-Zentren zu bauen, um Wohnungen zu schaffen. Wie gesagt, man lebe dort „in hoher Wohnqualität“. Nur von außen sieht es eben nicht so schön aus.

Häuser des Grauens

Brandt arbeitet unterdessen an einem neuen Projekt: In seinem offenbar prosperierenden Heimatort Ihrhove, dessen Niedergang er im zweiten Teil seines Buchs erzählt, will er „Häuser des Grauens" fotografieren und die Bilder auf Facebook veröffentlichen. Wohnhäuser mit Schottergärten und SUV vor der Tür. Er warnt vor falschen Vorstellungen. „Wer aufs Dorf zieht", sagt Brandt, „ist nicht unbedingt Träger der Tradition.“ Aber womöglich gilt für diese Hausbewohner, was Brandt für sich selbst so definiert: „Heimat ist für mich der Ort, an dem ich mich wohl fühle und eine Zukunft habe."

