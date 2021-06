Hannover

Gleich zu Beginn seiner Lesung in der Apostelkirche schickt Martin Mosebach eine Warnung voraus. „Das Buch ist relativ kompliziert aufgebaut, Sie werden nur die Stimmung, aber nicht das Handlungsnetz kennenlernen“, sagt der für seinen opulenten Sprachstil bekannte Autor.

Im Mittelpunkt seines vor wenigen Monaten erschienenen Roman „Krass“, den er auf Einladung der Buchhandlung Leuenhagen & Paris vorstellt, steht der zwielichtige Geschäftsmann Krass. Von Neapel über Westfrankreich bis nach Kairo erstreckt sich die Geschichte rund um dessen Machenschaften vom Ende der Achtzigerjahre bis ins Jahr 2008.

Ausgeschmückte Charaktere

Mosebach kennt die Handlungsorte sehr genau. Teilweise lebte er dort monatelang, während er seine Bestseller schrieb. Besonders seine Liebe zum und seine Kenntnisse über „la Dolce Vita“ merkt man ihm in den Passagen aus dem in Italien spielenden Teil des Buches an. Authentisch beschreibt er den neapolitanischen Straßenverkehr und das Leben in den Bars.

Doch wenn es um die Beschreibungen der weiblichen Charaktere geht, übersexualisiert er diese gern. „Es war eine Freude, sie gehen zu sehen, den Autofahrern war das anzusehen, sie schritt durch ein Spalier des Lächelns“, liest Mosebach über Lidewine, eine Belgierin, die Krass begleitet.

Göttliche Tiere

Neben den ausschmückend charakterisierten Personen tauchen auch ein Hahn und eine Kuh als Motive auf. „Das unbewusste Leben der Tiere fasziniert mich“, erläutert Mosebach während der Lesung. „Tiere kennen keinen Intrigen und Täuschungen. Für mich haben sie geradezu etwas Göttliches.“ Mit göttlicher Weisheit agiert Krass allerdings nicht – zu Beginn des dritten Teils des Buches hat er all sein Geld verprasst und steht mittellos in Kairo. Doch das Selbstbewusstsein des Mannes bleibt unerschütterlich.

Was man aus den Erlebnissen des undurchsichtigen Geschäftsmannes als Leser mitnehmen könnte, möchte am Ende jemand aus dem Publikums wissen. Das ist Mosebach selbst nicht klar. „Ich wüsste nicht, welche Botschaft das Buch haben sollte“, sagt er. „Das Buch musste so sein, wie es ist, aber es ist mir selbst ein großes Rätsel geblieben.“ Ein Rätsel bleibt die Meinung der rund zehn Zuhörer hingegen nicht: Am Ende spenden sie dem Autor viel Applaus.

Martin Mosebach: „Krass“. Rowohlt Verlag. 528 Seiten, 25 Euro. Die nächste Lesung mit Wolfgang Schorlau am Donnerstag, 17. Juni, ist bereits ausverkauft. Für die Lesung von Ewald Arenz (Dienstag, 22. Juni) um 19.30 Uhr in der Apostelkirche gibt es bei Leuenhagen & Paris noch Karten.

Von Inga Schönfeldt