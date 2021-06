Hannover

Fast noch mehr als ihre Fans scheint sich Lotte selbst auf ihr Konzert gefreut zu haben. Die 25-jährige Singer-Songwriterin betritt pünktlich um 20 Uhr die Gilde-Parkbühne und sorgt sogleich mit ihrem Hit „Auf das was da noch kommt“ für Stimmung. Kaum ist der letzte Ton ihrer vierköpfigen Band verklungen, ruft sie, wie schön es sei, in Hannover zu sein. „Das ist echt wie nach Hause kommen!“

Kurz vor dem ersten Lockdown hatte Lotte zuletzt im Februar 2020 ein Konzert in der Landeshauptstadt gegeben. Damals spielte sie vor 1000 Fans im Capitol. Warum sie am Sonntagabend nur 400 Zuhörerinnen und Zuhörer zu ihrem Open-Air-Konzert locken konnte, obwohl 1000 Karten im Verkauf waren, bleibt offen. Denn Lotte liefert an diesem Abend soliden tanzbaren Mainstream-Pop und gefühlvolle Balladen, in denen sie Einblick in ihr Seelenleben gibt.

Zur Galerie Singer-Songwriterin Lotte gab vor 400 Zuhörern ein Konzert bei der „Back on stage“-Reihe.

Aufstieg in den Pophimmel in Song verarbeitet

„Musik ist für mich der Ort, an dem alles erlaubt ist. Ich darf agro sein, lieb sein, wütend sein“, sagt sie. In „Alles zieht vorbei“ von ihrem zweiten Album „Glück“ singt die 25-Jährige davon, wie sie ihre immer größere werdende Bekanntheit erlebt. Vor nur fünf Jahren war sie noch eine ziemlich unbekannte Künstlerin. Mittlerweile singt die Ravensburgerin Duette mit Deutschpop-Größen wie Max Giesinger und Joris und ist bei einem Majorlabel unter Vertrag.

Vor allem das zweite Album steht bei diesem Konzert im Vordergrund. „Zuhause für mich“ und „Wenn Liebe kommt“ gibt Lotte dann sogleich um Besten. Klanglich liegt ihre Stimme irgendwo zwischen Nena und Ina Müller – leicht rau und kratzig, aber dabei immer warm und sehr gefühlvoll.

Songs übers Schlussmachen

Herzschmerz, verlorene Liebe, Glück – darum drehen sich die Songs immer wieder. Die Balladen wechseln sich ab mit den tanzbaren Songs. Bei ein paar Songs greift Lotte auch selbst zur Gitarre – so begann einst ihre Karriere. „Es ist echt beschissen, wenn einer keinen Kontakt mehr möchte oder deine Gefühle nicht erwidert“, gesteht sie, bevor es mit „Irgendwann vermissen“ weitergeht.

Das Publikum spendet immer wieder viel Applaus und macht brav mit, wenn Lotte es auffordert, aufzustehen und mitzusingen. „Wer am besten tanzt, kriegt ein Bier!“, ruft sie und spaziert dann tatsächlich mit zwei Bierflaschen zu den Klängen von „Mehr davon“ durchs Publikum. Das lässt sich das Publikum nicht zweimal sagen und gibt alles bei den angenehmen sommerlichen Temperaturen.

Lotte scheint sehr ergriffen

Zurück auf der Bühne intensiviert sie diese freundschaftliche, wenn nicht gar schon familiäre Atmosphäre noch einmal. Kurzerhand stellt Lotte neben den Bandmitgliedern und den Soundtechnikern noch ihre Tourmanagerin, den Kameramann und den Busfahrer namentlich vor und bittet sie zu sich auf die Bühne.

Bei den Zugaben nach gut 80 Minuten Programm wirkt die 25-Jährige dann selbst wirklich ergriffen. „Ich kann gar nicht mehr reden vor Freude. Ich könnte echt weinen“, sagt sie. Das scheint nicht nur Show zu sein, Lotte wirkt wirklich tief berührt, wieder vor Publikum auf der Bühne zu stehen. „Dann soll da Liebe sein“ ist die dritte und letzte Zugabe, die sie allein nur mit E-Gitarre spielt – und mit der sie noch einmal für Gänsehaut sorgt. Danach applaudiert sie dem Publikum, das sie dafür umso mehr feiert.

Von Inga Schönfeldt