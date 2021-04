Leestahl/Völksen

„Klopfzeichen unter der Haut.“ Das ist der Puls der schlafenden Frau neben dem Mann. „Ihr Atem reicht bis in seinen Traum“, notiert Heinz Kattner, und plötzlich ist da, zwischen all den Grenzen, die zwei Menschen notwendigerweise voneinander trennen, von der Haut über die Erinnerungen bis zum jeweils eigenen Blick auf die Welt, ein Miteinander, das man anders kaum in Worte fassen könnte. Und dann noch in so wenige Worte: „Hand aufs Herz“ heißt der Text, und er ist nur fünf Zeilen kurz.

Heinz Kattner, 74 Jahre alt, lebt in Leestahl, einer Ansammlung von Häusern mit Bushaltestelle in der Nähe von Lüneburg. Kattner stammt aus Hildesheim, war Versicherungskaufmann, Sänger in einer Rockband, Pädagoge nach dem Abi auf dem zweiten Bildungsweg, Theologe. Eigentlich logisch, dass aus ihm schließlich ein Dichter geworden ist.

Kein Dichter, der sich im Elfenbeinturm einschließt, die Liste seiner eigenen Bücher ist kürzer als die seiner Herausgaben: Kattner hat immer auch andere an seinem Wissen um die Sprache und ihre Unendlichkeiten wie ihre Schranken teilhaben lassen. Bleibenden Verdienst hat er sich beispielsweise als Herausgeber der von der Stiftung Niedersachsen ermöglichten „Lyrik Edition“ erworben, die zwischen 1997 und 2007 in der Edition Postskriptum im Verlag zu Klampen erschienen ist – 25 Bände in einer Zeit, in der alle glaubten, Gedichte seien nur noch was für weltabgewandte Wortklauber.

Röntgenblicke

Bei zu Klampen ist auch Heinz Kattners jüngstes Buch „Jahresringe“ erschienen, in Zusammenarbeit mit dem (aus Hannover stammenden, in der Nähe von Würzburg lebenden) Grafiker Lothar von Hoeren, der Kattners Gedichte oft – nein, nicht illustriert, denn von Hoerens Arbeiten sind viel mehr als Beigaben. Es sind Panoramen, die die Buchseiten aufweiten. Es sind Röntgenblicke in Ebenen, die unterhalb der Buchstaben liegen. Der schmale neue Band, sorgfältig hergestellt, versammelt Arbeiten aus der mittlerweile 20 Jahre andauernden Kooperation.

Es ist ein Buch der Geheimnisse. Immer neu, immer schön. Mit jedem (Wieder-)Lesen wird man zuvor nicht gesehene Bezüge entdecken, man kann es aufschlagen, wo man will, immer verändern diese Gedankenskizzen, Bilder, Metaphern die Perspektive und stellen dadurch die Fantasie scharf: „Noch vor der Erfindung des Rades riechst du die Angst“ (aus: „Hinter Fenstern“); „Es ist die Ahnung kommenden Unheils. Sie macht ihn bereit für die Freude“ (aus: „Das Schöne“); „Lieder im aufgeworfenen Gelände, in jeder Furche“ (aus: „Losung“); „Er klettert in seinen Jahren hoch Ast für Ast“ (aus: „Kantate“).

Manchmal gibt es auch Offenbarungen zu den Geheimnissen. Gleich am Anfang erzählt „Namenlos II“ von der Lust als einem Ort, „wo noch niemand bleiben durfte“, und dazu hat Lothar von Hoeren eine Grafik mit dem Titel „Funkenflug“ gestellt, in der das Feuer ein ebenso geschnürtes wie haltloses Wesen ist.

Kattners lyrische Prosa, nicht in Strophen oder Verse unterteilt, lenkt die Leserinnen und Leser nicht, wie Hugo Dittberner im klugen Nachwort formuliert, aber sie behauptet sich, eigensinnig und „eigenrhythmisch“. Und jedem Satz in diesem Buch, möchte man ergänzen, haftet eine tiefe Geborgenheit in der Sprache an.

Info: Heinz Kattner, Lothar von Hoeren: „Jahresringe“. 20 Jahre Lyrik und Grafik. Zu Klampen Verlag, ISBN 9783866746251. 56 Seiten, 24 Euro.

Von Bert Strebe