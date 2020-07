Darmstadt

Halb sieben war es, am 12. Dezember 2018. „Bin schon lange wach. / Umhergelaufen, aufräumend (hoffnungslos)“, schreibt Elke Erb. Und dass sie einen Baum sieht: „Hoher abgekahlter Baum. – Blattlos eben. / Gefüllt von Tag und Nacht.“ Der Baum wurde abgesägt, nicht als einziger: „Im Dorf sehe ich mehrere solche. // Sie werden mich übersterben.“

„Sie fordert Sprache heraus“

Das Gedicht, versehen mit Datum und Uhrzeit, heißt „Das mit dem Baum“. Abgekahlt, übersterben – vielleicht waren es solche Wörter, die die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt bewogen haben, Elke Erb am Dienstag den Büchner-Preis zu verleihen: Sie fordere Sprache heraus, heißt es in der Begründung, sie präzisiere, ja: korrigiere die Sprache.

Frauen unter Preisträgern Mangelware

Die Würdigung ist eine gute Entscheidung. Zum einen, weil Frauen und Verfasser(innen) von Lyrik unter den Büchner-Preisträgern Mangelware sind. Und weil mit Elke Erb eine der wichtigsten deutschen Lyrikerinnen geehrt wird (die auch etliche der wichtigsten deutschen Lyriker locker überstrahlt). Vielleicht wird sie jetzt wieder mehr gelesen? Ein Rundruf bei hannoverschen Buchhandlungen am Dienstag ergab, dass auch die, die sich noch Lyrikregale leisten, kein Buch von der Erb vorrätig hatten. Man erwartet ja schon gar nichts anderes mehr, was vielleicht noch trauriger ist als die Tatsache als solche.

Von West nach Ost

Elke Erb wurde 1938 in der Eifel geboren. Der Vater ging nach dem Krieg, weil er sich dort politisch heimischer fühlte, nach Halle an der Saale; die Familie folgte ihm 1949. Elke Erb arbeitete kurz als Lektorin, bevor sie sich fürs Schreiben entschied. Das verlief nicht ohne Konflikte mit der Staatsmacht, links und freiheitsliebend, das war im Osten immer ein Fall für die Stasi. Zu DDR-Zeiten erschienen ihre Bücher bei Aufbau, später wurde es dünn mit den Publikationen, bis sich der Schweizer Verleger Urs Engeler ihrer annahm, bei dem sie inzwischen in der Reihe Roughbooks ein literarisches Zuhause hat. Der letzte Band, in dem sich auch der Baum-Text findet, ist „Gedichtverdacht“ von 2019. Außerdem hat Elke Erb zahllose Bücher – oft aus dem Russischen, aber auch aus anderen Sprachen – ins Deutsche übersetzt.

Lebendig, unprätentiös, witzig

Elke Erb ist mit ihrer lebendigen, unprätentiösen, auch witzigen Sprache Vorbild für zahllose Lyriker geworden. „ Elke Erbs Verse bewegen sich schreib-tastend in die Dinge hinein“, schrieb die Literaturkritikerin Cornelia Jentzsch. Die Gedichte spürten Vorgängen von geringer, aber nicht geringfügiger Bedeutung nach, sie drehten und dehnten sich nach allen Richtungen und durch alle Zeiten.

Also ist es jetzt Zeit, eine ganz einfache, ganz große Dichterin (wieder) zu entdecken.

Von Bert Strebe