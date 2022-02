Mailand und Paris: Der Weg von Silas Lutz Fabian zum männlichen Model

Bückeburg

Das renommierte Modehaus Prada präsentierte seine neueste Herrenkollektion. Im Internet konnte man sich einen Eindruck von dieser Premiere verschaffen. Hoch aufragend nähert sich Silas Lutz Fabian dem Auge des Fotografen – der lange Herrenmantel aus rotem Leder ist fest geschnürt.

Die Hose, die Handschuhe und die Schuhe sind in schwarzem Leder gehalten, ein Lederband schmückt den Hals. Alles glänzt, der junge Mann aber blickt überaus ernst im Licht der Scheinwerfer. Er hat keine Eile, keinen Stress, aber auch keinen Grund, hier nur mal bisschen abzuhängen. Mit kühlem Kopf schreitet er zielstrebig voran.

Gelernt, den eigenen Körper zu lieben

Selbstbewusstes Auftreten sei eine Grundvoraussetzung in der Modelbranche, sagt Silas Lutz Fabian im Gespräch. Und auf Hüfte, Taille und Brust sollte man schon achten, ergänzt der Neunzehnjährige. Er habe gelernt, seinen Körper so zu lieben, wie er sei. Daraus habe sich eine Zufriedenheit mit seiner äußerlichen Erscheinung ergeben. Da ist auch Dankbarkeit herauszuhören und ein Hauch von Demut.

Bühnenerfahrung konnte Fabian in der Schule reichlich sammeln. Als Trompeter trat er in der Zeit vor der Pandemie in einem Orchester auf. In verschiedenen Adonia-Camps wirkte er mit, also in Projekten, die junge Christen zusammenführen, die in ganz Deutschland Musicals auf die Bühne bringen, natürlich mit Live-Band.

Von Mailand gleich nach Paris

Und man wird bei den Fabians von einer Musikerfamilie sprechen dürfen, da die beiden älteren Geschwister und die Eltern, beide in Bückeburg bekannte und geschätzte Pädagogen, dem gemeinsamen Musizieren große Bedeutung beimessen.

Von Mailand ging es gleich nach Paris. Louis Vuittons neueste Kollektion sollte nicht auf den Bügeln hängen bleiben, könnte man etwa flapsig sagen. Für Fabian also die nächsten Schritte im Scheinwerferlicht, ein anderer Stil, eine andere Atmosphäre, dasselbe Ziel – das verlangt Professionalität. Die fällt nicht vom Himmel.

Überraschung per Instagram

Der Verlauf einer solchen Karriere, die in seinem Fall im März 2021 mit der überraschenden Instagram-Nachricht einer Agentur aus Amsterdam begann, sei nicht abzuschätzen, betont Fabian. Zukunft, das sind für ihn erst einmal die nächsten zwei bis drei Jahre, womöglich mit Angeboten, die ihn auch noch nach New York und London führen dürften.

Die Stimmung unter den männlichen Models sei gut, sagt Fabian. Die Foto-Galerie im Netz zeigt, wie bunt und international man besetzt ist. So etwas wie Konkurrenzkampf habe es bisher nicht gegeben. Man ermutige sich sogar gegenseitig. Was leicht und souverän wirken soll und Teil einer Inszenierung ist, die sich die Auftraggeber wahrlich etwas kosten lassen, bedeute für die Models, so Fabian, physisch und psychisch voll gefordert zu sein. Dieser Herausforderung stellt sich der junge Schaumburger gern, auch weil er seine Familie und seine Freunde wirklich hinter sich weiß.

Im Notfall Nein sagen

Dass den Frauen in der Modewelt nach wie vor mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde, sei Fakt, sagt Fabian. Auch würden sie nach wie vor besser bezahlt. Untragbares oder Unerträgliches musste der junge Mann bislang nicht präsentieren. Sollte es dazu kommen, so Fabian, würde er mit seiner Managerin eine Klärung herbeizuführen suchen. „Und im Notfall Nein sagen“, ergänzt er entschieden.

An seiner ehemaligen Schule hat es 2017 bereits ein Casting für junge Herren gegeben. Ein „Adonis“ wurde im Rahmen des Projektes „Schule als Staat“ gesucht. Da war Silas Lutz Fabian noch nicht mit von der Partie. Sollte er bei einer Neuauflage in der Heimat weilen, so sagt er, wäre er gerne bereit, als einer der Juroren zu fungieren.

Cornelia Kastning, die Schulleiterin, freut sich mit ihrem ehemaligen Schüler im Fach Religion über die Möglichkeiten, die sich auf dem eingeschlagenen Weg noch ergeben können. Und die ehedem ins Auge gefasste Ausbildung zum Modedesigner ist mit dem Weg des Models und seinen vielfältigen Erfahrungen natürlich noch lange nicht vom Nähtisch.

Von Volkmar Heuer-Strathmann