Salzburg

Ausgerechnet im Stück der starken Frauen führt an den Männern kaum ein Weg vorbei. Selbst im Programmbuch haben sich die Statisten ganz nach vorn gedrängelt: Die Namen der 30 Herren, die fast den ganzen Abend nackt und stumm und breitbeinig die Bühne besetzen, stehen dort noch vor der ansonsten prominenten Besetzungsliste.

Das Publikum der großen Schauspielpremiere der diesjährigen Salzburger Festspiele hat allerdings auch gut zweieinhalb Stunden lang je nach Aufstellung der Statisten vor allem zwei Ansichten – entweder man blickt auf 30 Hintern oder auf 30 Geschlechtsteile. Da müssen die Schauspielerinnen erst mal gegenanspielen.

Die Masse Mann

Regisseur Martin Kušej hat das bei der Besetzung eingepreist. Der Direktor des Wiener Burgtheaters hat für Friedrich Schillers Trauerspiel „Maria Stuart“, das erstaunlicherweise zum ersten Mal in der 100-jährigen Geschichte der Festspiele zu sehen ist, die stärksten Kräfte seines Ensembles mit nach Salzburg gebracht: Birgit Minichmayr ist die Titelheldin, ihre in Braunschweig geborene Kollegin Bibiana Beglau deren Gegenspielerin, die englische Königin Elisabeth. Minichmayr und Beglau sind allein unter den Männern.

Birigit Minichmayr spielt die Titelheldin Maria Stuart. Quelle: Matthias Horn

Sie kämpfen sich durch die auf der Bühne aufgepflanzten Körper wie durch einen kaum durchdringbaren Wald. Die Masse Mann, die das ohnehin klaustrophobische Bühnenbild von Annette Murschetz zusätzlich beengt, wird so eine Art lebendige Metapher. Die Frauen müssen sich den Weg zur Herrschaft mühsam durch eine Gesellschaft der Männer bahnen. Deren bloße Präsenz nimmt den beiden konkurrierenden Königinnen auch dann noch die Luft zu atmen, wenn sie ihre jeweiligen Ziele schon erreicht zu haben glauben.

Ringen mit Schiller

Kušej hat durch den offensiven Einsatz von nackter Haut mit dieser männliche dominierten „Maria Stuart“ eine ähnlich ikonische Inszenierung erschaffen wie mit seinem weiblichen Salzburger „Don Giovanni“ vor 19 Jahren. Davon abgesehen erscheint die Produktion aber auf eine fast etwas altmodische Weise klassisch. Der Regisseur vertraut weitgehend auf die Sprache des Dichters und die Vortragskunst seines Ensembles, zu dem neben den beiden Schauspielerinnen unter anderem noch Norman Hacker, Oliver Nägele und Itay Tiarn als englische Lords gehören.

Dabei ist zu spüren, wie das Ensemble mit Schiller ringt. Vor allem Minichmayr bemüht sich als Schottenkönigin, dem hohen Ton der Verse eine besonders tiefe und raue Stimmlage entgegenzusetzen. Das ist manchmal reizvoll, öfter aber erscheint es als eine Art Sprechakrobatik: Rezitation bestimmt die Rezeption.

Die Emanzipation einer Königin: Bibiana Beglau als Elisabeth. Quelle: Matthias Horn

Die heimliche Heldin

Einen Ausweg aus der doppelten Umklammerung von Dichtung und nackter Wahrheit findet Beglaus Elisabeth, die – anders als im Stück angelegt – die eigentliche Heldin dieser Produktion ist. Regisseur Kušej hat viele Passagen gestrichen, die ihre Konkurrentin Maria Stuart idealisieren. Stattdessen betont er in der britischen Herrscherin den scharfen inneren Konflikt zwischen öffentlicher und privater Person.

Bei Beglau spiegelt sich das Dilemma der weiblichen Herrscherin in einer interessanten Mischung aus Zartheit und Härte. Ihre Elisabeth erscheint stets angreifbar und kann sich am Ende doch endlich emanzipieren. Zum Finale, wenn alle Männer sie verlassen und auch die breitbeinigen Nackten sich aufgelöst haben wie schlechte Träume, steckt sie nicht in dem geschlechtslosen hochgeschlossenen Kostüm mit Faltenkragen, das sonst zu den unverzichtbaren Requisiten für diese Figur gehört. In Salzburg bekommt sie extra für die Schlussszene eine blutrote Robe mit tiefausgeschnittenem Rücken: Für sie geht die Geschichte hier nicht zu Ende – sie beginnt gerade erst.

Das Festival und Corona Die Salzburger Festspiele steuern mit mutigem Kurs durch die Corona-Krise. Bereits im vergangenen Jahr hatte es eine reduzierte Ausgabe des Festivals gegeben, die andernorts beispielhaft für die Öffnung von Theatern und Konzerthäusern wurde. In diesem Jahr gibt es wieder volles Programm – und volle Säle. Das Publikum ist geimpft, getestet oder genesen und trägt auch während der Vorstellungen Maske. Dafür gibt es keinen zusätzlichen Abstand zwischen den Plätzen. Infektionen hat es – abgesehen von vier Fällen beim Jugendcamp des Festivals – bislang nicht gegeben.

Von Stefan Arndt