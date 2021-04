Hannover

Am Abend des 28. Oktober begann meine ganz persönliche Corona. Müde wie selten kam ich mit Halsschmerzen nach Hause und legte mich für eine Woche ins Bett. Jeder Homeoffice-Anlauf wurde mit Schüttelfrost bestraft. Streitende Kinder ließen den Puls rasen – und sie mussten erstmal streiten, um sich in der Unfreiheit ihres verschärften Lockdowns einzugrooven.

Ich war positiv getestet – als einziger von uns Sechsen zu Haus. Ich wurde ignoriert. Aus Liebe ... Gelegentlich siegte die Sehnsucht, dann stand mein Sohn Yan plötzlich in der Tür. Mit Maske und Taucherbrille. „Wollte Dir nur sagen, dass ich Dich lieb habe.“ Das hilft.

Die drei Töchter konnten das anders verstoffwechseln. „Steht vor der Tür!“ lauteten Miyas SMS. Sie war weg, aber ich rettete einen wunderschönen Selfmade-Muffin über die Schwelle. Von Nami hörte ich bald verminderte Akkorde auf der Geige. Und Vibratoübungen. Für ihre linke Hand waren die Lockdowns ein Segen. Yuni musste sich raushalten, weil sie negativ getestet war und trotzdem krank klang. Und dass meine Ehefrau Sara, die jeden Tag an meinem Bett erschien und dem Ganzen zwischen Homeoffice und Homeschooling Rhythmus und Richtung gab, weiterhin auf den Beinen stand, war ein Wunder.

Sicherheit im Konzertsaal

Die Situation war beruflich die denkbar Unglücklichste: Mitten in der Debatte um die Sinnhaftigkeit der Schließung von Theatern und Konzerthäusern fängt sich ein Konzerthauschef Corona. Und auch noch der, von dem alle hören „In Konzerthäusern infiziert man sich nicht!“

„In Konzerthäusern infiziert man sich nicht“: Michael Becker in der Tonhalle Düsseldorf. Quelle: Susanne Diesner

Tat man auch weiterhin nicht: Dank eines penibel befolgten Hygienekonzepts konnte ich sogar als infizierter Intendant nicht beliebig spreaden. Ich war wie jeder Mensch in der Düsseldorfer Tonhalle infektorisch eine Insel. Das änderte aber natürlich nichts am vorzeitigen Abbruch des Konzertangebots. Sicherheit geht vor.

Der berühmte Tag 10

An einem Sonntag (dem berühmten „Tag 10“) wurde ich in der Uniklinik Düsseldorf als eindeutiger Covid-19 Lungenentzündungs-Patient aufgenommen. Es war ein Glück, ich wurde sehr schnell medikamentös stabilisiert. Nach fünf Nächten fühlte ich mich ganz ordentlich. Der Verlauf war definitiv nicht mehr leicht, aber die konsequente Behandlung hat im Hintergrund viele Risiken ausgebremst. Wieder zu Hause habe ich mich dutzendfach übernommen, habe beim Treppensteigen gehechelt wie unser Hund, bin in Meetings weggenickt, bis ich nach etwa zwei Monaten wieder im normalen Leben ankam.

Beim Treppensteigen gehechelt wie ein Hund: Michael Becker hat die Folgen seiner Erkrankung lange gespürt. Quelle: Susanne Diesner

Die Situation draußen blieb allerdings weit weg vom Normalen. Seit nahezu einem Jahr laboriert der Globus an der Pandemie. Was das für Menschen und Märkte bedeutet, die von der unmittelbaren Begegnung leben! Schule, Friseursalon, Restaurant, Sportplatz – alle halb oder voll verwaist. Und natürlich unsere Bühnen – was für ein Drama: Da proben sich Hunderte von Orchestern und Schauspielensembles, Sängerinnen, Dirigenten, Souffleusen, Bühnentechnikern den Wolf – und bekommen kurz vor der Erlösung wieder die Kasperklatsche verpasst.

Strumpfhosen für Posaunen

Es wurde zum beliebten Spiel, die Neuerungen in den jeweils neuesten Formen der Coronaschutzverordnung zu finden und aus ihnen Honig zu saugen für eine etwas engere Sitzordnung, für ein wenig Publikum, für ein bisschen Normalität. Das Rumgeeiere der Bundesregierung und der Länderrunde wunderte am Anfang niemanden. Die Situation war neu, und das RKI war bis dato nie in der Verlegenheit, das, wofür es eigentlich bestimmt ist, nicht nur wissenschaftlich korrekt, sondern auch verständlich und konsistent zu vermitteln.

Erinnern Sie sich an die RKI-Kehrtwende in Sachen Masken? Im März 2020 wurde deren Einsatz noch für mehr oder weniger sinnlos gehalten. Heute sind sie Pflicht. Bei uns Kulturleuten waren das Sätze wie „Musiker mit Blasinstrumenten müssen in Blasrichtung mindestens zwölf Meter Abstand zur nächsten Person einhalten.“ Wir trauten unseren Augen nicht. Es dauerte Monate, Beratungsrunden mit Virologen, Damenstrumpfhosen auf Posaunentrichtern und Fagottübungen mit Mehlstaub bis wir uns auf zwei Meter herunterargumentiert hatten. Wir! Die Szene! Gemeinsam mit Wissenschaftlern!

Was machen Sie hauptberuflich?

Und das ist vielleicht die größte Ernüchterung, die uns in der Corona-Zeit überkam: Die, von denen wir dachten, dass sie es geordnet hinbekommen, schwimmen noch viel mehr als wir selbst. Da wird mit dicken Fingern eine Novemberhilfe auf Umsatzbasis (!) rausgehauen, während gleichzeitig niemand eine realistische Vorstellung vom Berufsleben in der freien Szene hat. Die Typen, die uns auf Konzertempfängen mit der Frage „Was machen Sie hauptberuflich?“ frustrieren, sitzen nun an den Schalthebeln unseres Überlebens.

Dass im Zweifel auch da das Recht des Stärkeren gilt, spüren wir bei jeder die Kunst betreffenden Entscheidung: Während die Tui und die Lufthansa mit Steuermilliarden kaum eine Reise tun, geben Freelancer – weil sie das bürokratische Kleingedruckte nicht erfüllen können – die paar Euro an den Staat wieder zurück, die sie mithilfe ihrer Steuerberater (die sie sich eigentlich gar nicht leisten können) erhalten haben.

Konzerthäuser als Hafenspelunken

Natürlich versuchen „wir“ etablierten, öffentlich bezuschussten Häuser, die Szene zu unterstützen. Das Düsseldorfer Tonhallen-Publikum etwa hat weit über eine Viertelmillion Euro geschenkt und gespendet, es gibt Veranstaltungen mit absichtlich hoher Beteiligung der „Freien“. Aber das alles ist eher zufällig, ohne die große konzertierte Aktion, die eine Kulturnation ausmachen sollte und die man sich von einem Kulturministerium vorstellt.

Aber die Kulturpolitikerinnen und -politiker werden von „den anderen“ offenbar nur als Schmuckeremiten gesehen: Muss man heutzutage haben, braucht man aber im Ernstfall nicht. Diese Ignoranz passt zu einer Impfkampagne, in der vieles vollmundig verlautbart wird, sich Ärzte und Patienten vorbereiten und am Ende vergessen wurde, ausreichend Impfstoff zu besorgen.

Ja, die Situation für uns alle neu. Aber dass nach zwölf Monaten Erfahrung mit Infektionswegen und der gebetsmühlenartig vorgetragenen Forderung „Testen, testen, testen!“ Konzerthäuser wie die letzte Hafenspelunke bewertet werden – das ist demütigend und lässt nichts Gutes erwarten.

Die Lotterie der Öffnungen

Wenn in einem Schlachthof systematisch Regeln verletzt und Infektionsausbrüche provoziert werden, wird binnen Tagen zugesehen, wie der Laden wieder sauber wird, damit der sich auftürmende Schweinestau geschlachtet werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich irgendjemand in der Republik die Schnitzel vermisst hat, die in den Wochen der Tönnies-Schließung nicht auf den Teller kamen. Menschen dagegen, die es gewohnt sind, ein-, zwei-, vielmal im Monat in ein Museum, ein Theater, einen Jazzclub zu gehen, verzichten auf ihre „Lebensmittel“ seit einem Jahr, ohne dass in deren Läden je ein Ausbruch beobachtet worden wäre.

Konzert in der Tonhalle mit dem Pianisten Igor Levit. Quelle: Susanne Diesner

Berlin ist auf einmal ganz weit weg ist. Die politische Parallaxenverschiebung ist dramatisch. Die Hals-über-Kopf-Entscheidungen des NRW-Wissenschaftsministeriums zu Modellöffnungen wirken wie eine Lotterie. In Bund und Ländern weichen demokratische Prozesse einer erratischen Dekretskungelei, die mehr und mehr unberaten und hilflos wirkt. Lokal läuft vieles so lange gut, bis es Landes- oder Bundesverordnungen unterworfen wird.

Und mein Zustand weitgehender Immunität macht die Situation nicht besser. Es ist natürlich angenehm, dass ich mir im Supermarkt keine Gedanken mehr über den Vorbesitzer des Einkaufswagens machen muss. Aber was tun wir Geimpften und Genesenen? Viele wollen, viele könnten, niemand darf. Die politische und die kulturelle Teilhabe sind nach zwölf Monaten zum partizipativen Ornament verkommen. Wir sitzen im Auge des Orkans und betrachten hilflos sein Wirbeln.

