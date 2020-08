Interview

An einem Sonnabendvormittag ist Charlotte Winter mit Artur Lanz im Park verabredet. „Paare mit Kindern liefen an mir vorbei, manche Männer hatten sich die Säuglinge vor die Brust geschnallt und sahen von Weitem aus, als wären sie schwanger. Jogger umkurvten mit stierem Blick und ohne abzubremsen die Spaziergänger.“ Vertrautes wird von Neuem heimgesucht in Monika Marons Roman „ Artur Lanz“.

Die Schriftstellerin ist „umstritten“. Sie fordert Widerspruch heraus, wenn sie über Politik der Grünen, Gender-„Sprachzirkus“ oder ihre Angst vor einer Islamisierung spricht. Ihr wird vorgeworfen, neurechtem Gedankengut nahezustehen. Sie empfindet das als Unterstellung. Ihren Roman in diese Ecke zu rücken, wäre zu kurz gedacht.

Maron, 1941 in Berlin geboren, ist in der DDR aufgewachsen, 1988 in den Westen übergesiedelt und lebt seit 1993 wieder in Berlin. Bekannt wurde sie mit „Flugasche“, einem Roman über Zensur und Umweltverschmutzung in der DDR. Zuletzt ist der Essayband „Krumme Gestalten, vom Wind gebissen“ erschienen – in der Edition BuchHaus Loschwitz. Inhaberin Susanne Dagen wird dem neurechten Spektrum zugeordnet. Sie selbst sei weder links noch rechts, hat Maron in einem Interview gesagt, sie sei „freiheitssüchtig“.

Im neuen Roman spricht Gelegenheitsschriftstellerin Charlotte Winter an einer Parkbank den häufig dort sitzenden Artur Lanz an. Sie mag den Eindruck, er befinde sich am falschen Platz oder in der falschen Zeit. Vielleicht im falschen Leben. Vieles spricht dafür, dass die Ich-Erzählerin ein Erfahrungszwilling der Autorin ist. Sie betrachtet ihre Umgebung irritiert, belustigt und manchmal mit Abscheu. Die Jogger im Park sieht sie als „Sinnbild des unkommunikativen, asozialen, rücksichtslosen, selbstbeschränkten und selbstoptimierenden Zukunftsmenschen, Vorfahren des hybriden Maschinenmenschen“.

Ein Mangel an Heldentum

Womit wir beim Männerbild wären. Charlotte beobachtet den Rollenwandel und bemerkt einen Mangel an Heldentum in der postheroischen Gegenwart. Dem geht sie nach in Gesprächen mit Artur, bei Abendgesellschaften mit ihrem Vertrauten Adam, mit Studienfreundin Lady in der Cocktailbar. „Mut funktioniert offenbar wie ein Muskel“, sagt Lady. „Wenn du ihn nicht benutzt, schrumpft er.“ Charlotte sieht im Gerede vom Postheroismus „eine Verschleierung unserer Feigheit“. Feige oder mutig „war man allein, postheroisch war das Schicksal unserer Zeit, das man mit allen teilte, wofür man nicht verantwortlich war“.

Mit Verweisen auf Fontane, Toller, Brecht streift die Erzählung das Essayistische. Vor allem bei der Beschäftigung mit der Artus-Sage. Denn Mutter Lanz hat ihren Sohn in „romantischer Heldensehnsucht“ nach König Artus benannt. Lanz sah sie für Lancelot.

Doch der Mann ist weder Held noch Ritter. Er ist verunsichert. Um seinen Hund zu retten, hatte er sich selbst in Gefahr begeben. Dabei war ihm bewusst geworden, dass er das Tier mehr liebt als seine Frau. Daraufhin erlitt er einen Herzinfarkt, ließ sich scheiden, die beiden Kinder zurück und auch den Hund. Nun hinterfragt der 50-Jährige seine Ziele und forciert die Suche nach einer Aufgabe. Er versucht es mit Kampfsport, kauft dann aber doch lieber Pfefferspray.

Literatur zum Mitdenken

Charlotte Winter, eher im Alter seiner Mutter, empfindet Mitleid mit „entmachteten Söhnen der Patriarchen“, die nicht mehr Familienoberhäupter und Alleinernährer sein sollen. Mit Spott verfolgt sie Frauen, „die der Zeitgeist gerade nach oben spült“. Zum Glück verfügt Maron über Humor und Selbstironie, was es ihr ermöglicht, Freude an der Wahrnehmung mit Präzision in der Schlussfolgerung so zu verbinden, dass daraus Literatur zum Mitdenken entsteht, bei der Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Ganz besonders, wenn es ums eigene Altern geht. Die Leichtigkeit hält bis zum Showdown.

Der Roman bietet keinen Grund, ihn als Grundsatzprogramm von irgendetwas Neurechtem zu lesen. Die Dynamik der von Intrige und Verdacht befeuerten Zuspitzung bestimmt den letzten Teil der Geschichte. Zuvor öffnet Monika Maron ein Denkgelände. Es lässt viel Freiheit.

Quelle: S. Fischer

Monika Maron: „ Artur Lanz“. S. Fischer Verlag. 224 Seiten. 24 Euro.

Von Janina Fleischer