Mrs. Kunsthalle Emden: Eske Nannen wird 80

Emden

Sie schaut kurz hoch zur Decke des Büros. Es scheint ihr ein bisschen unangenehm zu sein, nach ihrem Werdegang, nach ihren Erfahrungen gefragt zu werden. Im Mittelpunkt? Sie? „Es geht doch um die Sache!“, sagt sie energisch. Stimmt, es geht um die Sache, und die Sache ist in diesem Fall die Kunsthalle in Emden. Aber jetzt geht es eben auch um die Person, ohne die es die Kunsthalle Emden gar nicht geben würde: Eske Nannen. Am 4. Januar wird sie 80 Jahre alt.

Die Kunsthalle Emden ist in der Öffentlichkeit vor allem mit dem Namen Henri Nannen verbunden. Der aus Emden stammende Journalist hatte ursprünglich Kunstgeschichte in München studiert, lavierte sich durchs Dritte Reich und landete in Hannover, wo er 1946 die „Hannoverschen Neuesten Nachrichten“ herausgab, die später in der HAZ aufgingen. Nannen wollte aber lieber ein Magazin machen, und so erschien im August 1948 die erste Ausgabe der Illustrierten „Stern“ in Nannens neuem Verlag im Anzeiger-Hochhaus.

Alte Leidenschaft Kunst

Nach Hamburg umgezogen, machte Nannen den „Stern“ zu einer Institution, die die Zeitschrift blieb, bis sie sich mit den sogenannten Hitler-Tagebüchern selbst ein Bein stellte. Nannen war da schon nicht mehr Chefredakteur, aber noch Herausgeber; er schämte sich und zog sich zurück. Er widmete sich wieder seiner alten Leidenschaft, der Kunst – und hier kam Eske Nannen ins Spiel.

Henri Nannen, 1913 geboren, war ein Freund von Rudi Nagel, einem Emder Fassfabrikanten, Vater der 1942 geborenen Eske. Rudi Nagel starb 1982; Henri Nannen kümmerte sich damals um die Familie. Irgendwann wurden er, bereits zweimal verheiratet, und sie, bereits einmal geschieden, ein Paar: „Meine große Liebe“, stellt Eske Nannen ganz sachlich fest, mit warmem Ton in der Stimme.

Die beiden ergänzten sich. Nannen war der Mann mit den Ideen, sie war die Frau mit der Fähigkeit, die Ideen auch umzusetzen. Das hatte sie quasi von der Pike auf gelernt: Sie hatte das Unternehmer-Gen vom Vater im Blut, sie hatte eine kaufmännische Ausbildung absolviert, hatte bei einer Emder Werft gearbeitet, war Vorstandssekretärin, Reiseleiterin auf Kreuzfahrten und Zahlmeisterin (zuständig für alles rund um Heuer, Hafengebühren und Schiffskasse) in einem Universitätsschiff gewesen, das die Weltmeere bereiste.

Da war sie noch Geschäftsführerin: Eske Nannen 2013 neben einem Portrait ihres verstorbenen Mannes. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa (Archiv)

Sie erkundete die USA, sie verliebte sich an Bord eines Schiffes im Schwarzen Meer in einen Mann und ließ sich an Ort und Stelle trauen. „Hielt nur zehn Jahre“, sagt sie. Aber sie bekam mit diesem Mann 1972 ihren Sohn Bernd, und ihm verdankte sie eine Erfahrung, der wiederum die Stadt Emden und etliche ihrer Einwohner viel verdanken. Bernd sah einmal als kleiner Junge einen Verkehrsunfall, seine Mutter beobachtete danach, wie er das Erlebnis malte – und es so schaffte, es zu verarbeiten. Das ist der Grund, wieso heute neben der Kunsthalle Emden eine Malschule steht, offen für Kinder, aber auch für Erwachsene.

„Ich glaube ganz fest, dass es Kinder, die in der Malschule waren, leichter haben“, sagt Eske Nannen. Die Befassung mit Kunst, das Entfalten von Kreativität – man könne „spüren, welche Kraft das gibt“. Das Ziel ist nicht, Künstler heranzuziehen, obwohl es inzwischen einige Künstlerinnen und Künstler gibt, die in Emden zum ersten Mal einen Pinsel in der Hand hatten. Das Ziel ist, den Menschen eine seelische Reife zu ermöglichen, die ihnen ihr ganzes Leben lang helfen wird.

Werftarbeiter stellen Fragen

Die Malschule war vor allem Eske Nannens Kind, die Kunsthalle war anfangs vor allem Henri Nannens Kind. Aber beide bedingten einander. Henri Nannen brachte sein gesamtes Vermögen und seine private Bildersammlung ein. Auslöser war eine Ausstellung mit aktueller russischer Malerei, die unter anderem in Hamburg und München gezeigt worden war und die Nannen auch in seiner alten Heimat zeigen wollte.

So geschah es – und es passierte etwas Merkwürdiges: „Ich hab’ ja häufig in Hamburg Vernissagen erlebt“, erzählte Henri Nannen später, „wo sich die Leute am Sektglas festhalten, mit ’m Arsch an den Bildern rumscheuern und immer reden, was sie gestern anderswo erlebt haben. Hier in Emden kamen Werftarbeiter und stellten Fragen, die Leute waren interessiert, sie wollten was wissen. Es gab einen regelrechten Hunger nach Kunst.“

70.000 Besucher im Jahr: Kunsthalle Emden. Quelle: Bert Strebe

Nannen organisierte, dass ein Bild des Emder Marinemalers Ludolf Backhuysen nach Hause geholt werden konnte, mithilfe einer Spendenaktion, an der er sich selbst mit 50.000 Mark beteiligte. Und die ganze Stadt half: „In den Emder Kneipen standen Weckgläser auf den Theken, da warfen die Leute ihre Markstücke rein“, sagt Eske Nannen. Der Beweis war erbracht, dass Emden kein kunstloses Gebiet ist, die beiden wagten sich an den Traum Kunsthalle.

Nannen sagte, ohne seine Eske hätte er das nie geschafft. Das Bauwerk wurde 1986 eröffnet, durch den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Vorher hatten viele geunkt, Ostfriesland, das könne doch nichts werden, der „Spiegel“ lästerte, der Nannen wolle Kunst zeigen, wo sich die Straßen im Sumpf verlieren. Alles Blödsinn.

„Alle haben geholfen“

Dass das Blödsinn war, lag aber auch an Henri und Eske Nannens Fähigkeit, Geld aufzutreiben. „Alle haben geholfen“, sagt sie und lächelt dieses kleine Lächeln, von dem man sich vorstellen kann, dass es manches Vorstandsherz in einem großen Unternehmen erweicht hat, abgesehen von all ihrer verbalen Überzeugungskraft. „Ich bin hartnäckig“, setzt sie hinzu. Und lächelt wieder. Von der Stiftung Niedersachsen ist die Anekdote überliefert, dass Eske Nannen einmal den früheren Generalsekretär Dominik von König anrufen wollte. Sie landete im Sekretariat und bat um einen Termin. Als die Sekretärin den Wunsch an von König weitergab, sagte der: „Oh. Das wird teuer.“

Die Kunsthalle besteht jetzt 35 Jahre. Mit der Schenkung des Sammlers Otto van de Loo hat sie von Expressionismus und Neuer Sachlichkeit zur zeitgenössischen Kunst aufgeschlossen. Der Etat liegt irgendwo zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro, jedes Jahr kommen plus minus 70.000 Besucher.

Natürlich war es auch oft schwierig. Etwa nach dem Tod Henri Nannens bei einer Herz-OP 1996 in Hannover. Aber Eske Nannen dachte nicht eine Sekunde ans Aufgeben. Schwierig war es ebenfalls, als sich 1998 herausstellte, dass das Gemäldes „Knabe vor zwei stehenden und einem sitzenden Mädchen“ von Otto Mueller, das Henri Nannen fast 20 Jahre zuvor gekauft hatte, in der Nazizeit von der Gestapo einem jüdischen Rechtsanwalt abgenommen worden war.

Zurückgegeben, neu gekauft: Eske Nannen mit dem Gemälde „Knabe vor zwei stehenden und einem sitzenden Mädchen“ von Otto Mueller. Quelle: Bert Strebe

Die Kunsthalle Emden war eine der ersten Institutionen, die ein Raubkunst-Bild zurückgaben – aber sie konnte es dann, mit finanzieller Unterstützung des Landes und diverser Stiftungen, neu kaufen. Schwierig war es im Übrigen auch 2016, als die Kunsthalle ein Halbmillionendefizit plagte. Eske Nannen organisierte eine Benefizauktion im Schloss Herrenhausen, 80 Galeristen und Künstler spendeten Werke. Ein voller Erfolg.

Hannover ist Eske Nannen ohnehin verbunden, nicht nur durch ihren früheren Mann – hier sitzt sie in etlichen Jurys, hier hat sie einen Rhododendron auf den Namen „Kurfürstin Sophie“ getauft, hier hat sie viele Freunde. Aber ihre Wurzeln sind in Emden, „ganz fest“. Sie leitet nicht mehr die Kunsthalle, sie ist aber noch Aufsichtsratsvorsitzende der Stiftung. Und sie arbeitet unermüdlich. Es macht ihr Freude, wegen der vielen Begegnungen: „Ich habe immer Glück gehabt mit den Menschen“, sagt sie.

Von Bert Strebe