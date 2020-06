Hannover

Blauer Himmel, 26 Grad, ein Hauch von Festival hängt in der Luft. Ein junger Mann schlurft mit Maske und Mütze zur mobilen Kunststofftoilette. Alles entspannt. Auf der Schützenplatzbühne steht dabei eine Band, die aussieht, als wäre sie gerade aus einem Werbespot für Superfood dazugekommen. Jung, gesund, hip. Hochgekrempelte Hosen, bunte Socken. Ihre Songs versprühen dabei eine Lässigkeit, die jedem Sommerabend schmeichelt. Leichte Gitarrenklänge treffen auf eingängige Synthesizermelodien. Ein präzises Schlagzeug und vor allem die tiefen Bassläufe verpassen der Musik Struktur, Dringlichkeit und Tanzbarkeit. Die vornehmlich jungen Besucher in den etwa 450 Fahrzeugen feiern die Band Jeremias mit Applaus durch Schiebedächer und Seitenfenster. Und Sänger Jeremias Heimbach singt dazu: „Bis der Sommer wieder kommt / Lass mich bitte nie mehr los / Wenn die Blätter wieder fallen / Halt mich fest in deinem Schoß“. Dann wird gehupt.

Zur Galerie Die Musiker Jeremias spielten auf dem Schützenplatz bei der Reihe „Autokultur“.

Die Musiker sind um die 20 Jahre alt. Ihre Karriere wirkt wie ein Schnelldurchlauf. Vor etwa zweieinhalb Jahren trafen sich Heimbach, Oliver Sparkuhle, Ben Hoffmann und Jonas Herrmann in Hannover. 2018 spielten sie in Helmstedt das erste Konzert, eine Booking-Agentur nahm sie unter Vertrag, beim Popcamp des Deutschen Musikrats trafen sie wichtige Förderer. Anschließend spielten sie fast 20 Konzerte, gingen mit Giant Rooks auf Tour und veröffentlichten die erste EP. Im Februar waren die Musiker noch auf Tour und sorgten für ausverkaufte Clubs. Im Sommer stand der bisher größte Festivalauftritt mit dem MS Dockville im Tourkalender. Dann kam Corona. Und so singt Heimbach am Freitagabend auf dem Schützenplatz ganz leger vor einem Automeer.

Der schnelle Aufstieg im Pop passt mitunter zur Musikfarbe des Quartetts. Deutschsprachige, kluge Texte begegnen einer zackigen Mischung aus Funk, Elektro und einem Hauch von Disco. Die Band lässt der Musik viel Raum. Es klingt nach The Whitest Boy Alive und Parcels. Alles wirkt reduziert und trotzdem raumnehmend. Und wenn dann Sänger Heimbach den Song „Grüne Augen lügen nicht“ allein zum E-Piano singt, kommen sogar Gänsehautmomente auf einem eher spröden Parkplatz auf. „Super weird“, beschreibt er zu Beginn des Konzerts die Autokulturatmosphäre. Drei Monate lang hätten sie kein Konzert mehr gespielt. Am Ende wirkt er sichtlich bewegt. Großes Hupkonzert.

Von Jan Sedelies