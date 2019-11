Hannover

Wenn Stefanie Heinzmann im kommenden Frühjahr auf einer Abiturparty auftreten würde, sie würde optisch wohl kaum auffallen. Die Popsängerin sieht am Dienstagabend auf der Bühne des Capitols mit ihrer geflochtenen Frisur und dem Blümchenshirt äußerlich noch immer aus, wie das junge Mädchen, das 2008 eine einen Casting-Wettbewerb bei Stefan Raabs „ TV Total“ gewonnen hat. Mit blondierten Haaren und Brille kommt sie ganz schön nerdig daher. Das ist aber beileibe nicht der Auslöser dafür, dass die Schweizerin die Fans im restlos in tanzende Bewegung bringt.

Was man Stefanie Heinzmann äußerlich neben ihren inzwischen 30 Jahren auch nicht ansieht, ist ihre starke Soulstimme, die sie nach dem Castingshowerfolg in der Karriere steil nach oben führte. Schon 2009 sang sie bei der Echoverleihung ein Duett mit Superstar Lionel Richie. Und feiert seither einen Radiohit nach dem nächsten. „All we need is Love“ heißt ihr fünftes Album, dass sie auf der Tour bekannter machen will. Die Auskoppelungen „Shadows“ und „Mother’s Heart“ sind allerdings längst zu Ohrwürmern geworden und werden von den Fans auch im Capitol gebührend gefeiert.

Die Hannoveraner kommen gerade recht

Die Songs sind die ersten richtigen Partyhöhepunkte. Denn Stefanie Heinzmann hat „richtig Bock das Leben zu feiern“, wie sie verkündet. Da kommen ihr die Hannoveraner gerade recht. Ihre Show fußt auf der puren Energie, die nur so aus dem schmalen Frauenkörper zu strömen scheint. Keine erdrückenden Effekte, keine Multimedia-Schnickschnack, dafür satter Sound ihrer siebenköpfigen Band. In ihren teils ausschweifenden Plaudereien zwischen Hits wie „Build a House“ und vielen neuen Stücken gibt Stefanie Heinzmann viel Persönliches Preis und mahnt das Publikum keine teure Zeit mit Selbstzweifeln und schlechten Ratschlägen anderer zu verschwenden.

Zur Galerie Mit siebenköpfiger Band stellt die Schweizerin ihr neues Album „All we need is Love“ vor.

Mit ihre vertrauten Art schafft sie es, eben noch den ganzen Saal singend in einem Massentanz zu vereinen und gleich darauf andächtig Ephraim Salzmann zu lauschen, der sphärische Klänge auf einem folkloristischen Waliser Hackbrett ertönen lässt. Gleich darauf feiern wieder alle zum Hit „In the End“. Die Party endet für Stefanie Heinzmann mit einem ruhigen Duett mit Nico Gomez und dem Versprechen am 29. Mai zum NDR-Plaza-Festival zurückzukehren.

Von Uwe Kranz