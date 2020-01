Hannover

Ssiawosch Sadat kommt häufig nach Hannover. Im Steintorviertel bewundert er dabei die schöne Architektur, wie er am Sonntagabend dem Publikum in der Swiss-Life-Hall mit einem süffisanten Lächeln zuruft. Dabei ist seinen Fans klar, dass SSIO, wie sich der Deutschrapper mit Künstlernamen nennt, dort ganz sicher nicht auf die Bauart der Häuser achtet. Das suggerieren auch viele der ihnen wohlbekannten Textzeilen, die der Bonner dem Publikum in seiner rund 90-minütigen Show um die Ohren feuert und bei denen oft selbst den Menschen in Hannovers Rotlichtviertel die Schamesröte ins Gesicht steigen würde.

Nimmermüder Energie überträgt sich

Kritik daran prallt von dem 30-Jährigen afghanischer Abstammung ab. „Es ist nicht mein Ziel ein Vorbild zu sein“, hat er jüngst in einem Interview erklärt. „Ich bin lieber Entertainer.“ Dem wird er vollauf gerecht, denn wer nicht so zart besaitet ist oder das gesprechsungene Wort ausblenden kann, wird in der Swiss-Life-Hall allerdings auch bestens unterhalten.

Mit einer nimmermüden Energie teilt SSIO, der sich selbst gern als eine Art Scharfrichter seiner Deutschrappkollegen sieht, kräftig aus. Als „Messios“, wie sein neues Album heißt, kommt er über die Szene. Und die Fans transformieren diese Energie in eine fortwährende Hüpfbewegung und immer wiederkehrende Tanztumulte in den Moshpits, kurz freigehaltenen Kreisen im Publikum, in denen danach umso heftiger getanzt wird.

Cannabis-Geruch liegt in der Luft

Das es durchaus vulgär zugeht bei SSIO zeigt der erste Blick auf die Bühne: Zwei große Hände, die beide die gleiche eindeutige Geste zeigen, bestimmen die Szenerie. Dazwischen versorgen ein DJ und eine Schlagzeugen den Rapper mit den nötigen Beats. Mit „Hash Hash“ steigt der Sportbekleidungsträger in sein Programm ein. Die mit Cannabis-Geruch geschwängerte Luft in der Halle bietet den entsprechenden Hintergrund. Ordner haben während des Konzertes alle Hände voll zu tun, die zahlreichen Konsumenten von ihrem Tun abzuhalten und damit die Luftqualität zu verbessern.

Dabei ist die Atmosphäre über den Fans ohnehin schon zum schneiden dick. Nach „Huli“ zieht auch SSIO den imaginären Hut vor den Fans. „Macht mal Applaus für euch selber“, fordert er die feierwütigen Hannoveraner auf. Später folgt der Ritterschlag: „Hannoveraner sind unter den Krassesten“, sagt er. „Weil ihr an einem Sonntag so abgeht, wie Berlin an einem Freitag.“

Zur Galerie Mit nicht stubenreinen Texten aber viel Energie heizt der Rapper SSIO den Fans in der Swiss Life-Hall ein.

SSIO ist dagegen selbst nicht mehr so krass. Seinen selbstauferlegten „Vintage-Sound“ für Kopfnicker-Freunde hat er auf „Messios“ weitgehend abgelegt und sich mehr dem zuvor so kritisierten Mainstream zugewandt. Für die Liveshow hat das aber kein besonderes Gewicht und nach weiteren Stimmungsausbrüchen zu „Warum lügst du“ und Nuttööö“ verabschieden die Hannoveraner ihren Raphelden mit großem Jubel von der Bühne.

Von Uwe Kranz