So war das Konzert von Kontra K in der Swiss-Life-Hall

Hannover

Die Biographie von Kontra K wäre für so manchen Kinodrehbuch schon fast zu kitschig: Ein junger Mann aus dem Berliner Unterweltmillieu wird zu einem erfolgreichen Musiker. Als Gangsterrapper entwickelt er sich zunächst zum erfolgreichsten Interpreten seiner Zunft und stürmt mit millionenfachen Streams im Internet die Spitze der Charts. Später wird er Vater und textet fortan geläutert nur noch über Werte wie Respekt, Ehrgeiz und Disziplin – und über seinen inzwischen fünfjährigen Sohn. Die Fans feiern ihn weiterhin – so wie auf seiner aktuellen „Die letzten Wölfe-Tour“, während der Kontra K am Donnerstagabend die ausverkaufte Swiss-Life-Hall in Hannover schnell auf Betriebstemperatur hatte.

5000-fach bewegen sich die Arme rythmisch zur Musik

„ Hannover ist heiß“, rief er seinem Backgroundrapper Rico schon nach dem Auftaktsong „Letzte Träne“ zu. Als nimmermüder Anheizer lässt er dem Publikum aber auch keine Pause. Fortwährend fordert er die Hände und 5000-fach bewegen sich die hochgestreckten Arme der Fans rhythmisch zur Musik, wie ein andauerndes Nicken als Zustimmung zu dem, was ihnen auf der Bühne geboten wird.

„Sie wollten Wasser doch sie kriegen Benzin“ heißt das aktuelle Album von Kontra K. Das Publikum in der Halle erhält dagegen, was es erwartet – auch wenn sich die neuen Songs des Charlottenburgers nicht nur textlich gewandelt haben. Erstaunlich eingängig kommen die Songs noch radiotauglicher daher, als ihre Vorgänger. Nach einem großen Knalleffekt zu Beginn schreitet Maximilian Diehn, wie Kontra K mit bürgerlichem Namen heißt, fast wie ein Entertainer die große Showtreppe herab, flankiert von Livemusikern und Backgroundrappern vor großer Multimedia-Leinwand.

Der böse Bube von einst blitzt nur noch selten auf

Erstaunlich, wie viele Menschen die Mühe auf sich nehmen, um ein paar Gurken wie uns zu sehen“, ulk er und erinnert an Auftritte in der Stadt vor nur 50 Menschen. Den bösen jungen von damals lässt Kontra K nur noch selten aufblitzen. „Für die Schwachen sind wir harmlos, doch wir kommen in der Nacht und nehmen den Banken alles weg“, singt er in „Warnung. Ein bisschen scheint es so, als sähe er sich als eine Art moderner Robin Hood. Die Fans jubeln ihm zu, auch weil er ihnen schmeichelt. „Unsere Fans wissen, dass es nicht um Rolex, Kokain oder Schnellboote geht“, ruft er mit einem leichten Seitenhieb auf die oft prahlerischen Texte der Kollegen in der Branche.

Ein steter Anheizer des Publikums: Kontra K in der Swiss-Life-Hall.

Später erhöht Kontra K die Schlagzahl. Zwischen Pyrofeffekten entblößt er seinen volltätowierten Oberkörper. Beim Duett „Fame“ singen die Fans den Part von Rapperkollege Raf Camora. „Lauter, lauter“, fordert er sie immer wieder auf. Vor der letzten Zugabe erzählt er von der nur wenige Tage zurückliegenden Geburt seines zweiten Sohnes, die er schließlich mit großem Fanchor zu „Wölfe“ feiert. Ich hoffe, dass ihr ein paar positive Vibes mit nach Hause nehmt“, sagt Kontra K. Viele werden dazu allerdings auch noch einen gehörigen Muskelkater in den Armen bekommen.

Von Uwe Kranz