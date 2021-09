Hannover

Das Konzert von Popsängerin Nena in Hannover wird nicht stattfinden. Das teilt der Veranstalter Hannover Concerts am Freitag mit. Die Show am 3. April 2022 in der Swiss Life Hall war ursprünglich als Nachholtermin für den 15. April dieses Jahres angesetzt. Wie Hannover Concerts erklärte, können bereits gekaufte Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erstanden wurden.

Fast zeitgleich hat sich auch Nena über ihre Facebook-Seite zu Wort gemeldet. „Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Und ich werde sie auch kein zweites Mal verschieben“, schreibt sie dort.

Party mit Corona-Leugnern

Immer wieder hatte die Sängerin in den vergangenen Monaten ihre Sympathien für die „Querdenken“-Bewegung zum Ausdruck gebracht und sogar an einer Party der radikalen Corona-Leugner-Szene teilgenommen.

Im Juli war eines ihrer Konzerte in Brandenburg vorzeitig vom Veranstalter abgebrochen worden. Zuschauer hielten sich während des Auftritts nicht an die Regeln.

Von Manuel Behrens