Hannover

Auf den ersten großen Thriller, der das deutsche Corona-Desaster behandelt, müssen die Krimifreunde noch etwas warten. Dafür ist das Thema wohl noch zu frisch, und die Folgen der Krise sind für einen literarischen Schnellschuss vielleicht auch zu tragisch.

So bleibt auch in den neuen Büchern der renommierten deutschen Krimiautoren Jan Seghers, Horst Eckert und Marc Elsberg die Virus-Pandemie weitgehend außen vor. Stattdessen geht’s in den drei Büchern um das Versagen im Kampf gegen den islamistischen Terror, um Rechtsextremismus, um Verschwörungen im Polizeiapparat, um die fatale Rolle des Verfassungsschutzes, um Mietwucher und bei Elsberg gar um ein Ereignis mit global-politischen Folgen. Was alle drei Bücher aber vereint, ist das düstere Bild, das sie von unserer Gesellschaft zeichnen.

Seghers: Im Einsatz gegen den Terror

Mit Jan Seghers’ „Der Solist“ (Rowohlt, 240 Seiten, 20 Euro) reist der Leser in die jüngere Vergangenheit, in das Jahr 2017, und lernt dabei einen neuen Ermittler kennen: den vornamenlosen BKA-Mann Neuhaus. Er ist ein kantiger und distanzierter Spezialist für besonders diffizile Fälle, der im Herbst 2017 nach Berlin geschickt wird, um dort die Sondereinheit zur Terrorabwehr zu unterstützen. Diese Sondereinheit ist nach dem blutigen Anschlag auf dem Breitscheidplatz gegründet worden, um die Hintergründe des Attentats zu untersuchen und um neue Bluttaten so kurz vor den anstehenden Bundestagswahlen zu verhindern. Doch schon bald nach Neuhaus’ Ankunft beginnt eine neue Anschlagsserie, bei der ein jüdischer Aktivist, eine muslimische Anwältin und weitere Opfer getötet werden. Der Täter steht zwar schnell fest, es bleibt aber die Frage, wer seine Hintermänner sind. Welche Rolle die rechtspopulistische Partei „Die Aufrechten“ spielt. Und ob nicht sogar einflussreiche Polizeikreise in die Anschläge involviert sind.

Ein heikler Job für Neuhaus, der schnell in die Rolle des Einzelgängers gedrängt wird, dabei aber tatkräftig unterstützt wird durch eine eigenwillige türkischstämmige Berliner Kollegin, die von allen nur Grabowski genannt wird. Zwar bleibt Neuhaus als Figur ein bisschen blass, was zum Auftakt einer neuen Krimireihe auch nicht verwundert, doch wie sich seine Beziehung zu Grabowski entwickelt, ist sehr unterhaltend. Beide haben das Potential, Teil eines interessanten Ermittlerduos zu werden. Zudem ist das Buch schnörkellos geschrieben, die Dinge werden schnell auf den Punkt gebracht. Und die vom Autor angestellten Spekulationen über den Berliner Anschlag sind nachdenkenswert.

Eckert: Aus allen Perspektiven

Der mehrfach preisgekrönte Krimiautor Horst Eckert. Quelle: Promo

Das trifft weitgehend auch auf Horst Eckert zu, der sich in „Die Stunde der Wut“ (Heyne, 448 Seiten, 12,99 Euro) mit Mietwucher, Drogenhandel, Rechtsextremismus und – wie so oft in seinen Krimis – mit der Rolle des Verfassungsschutzes beschäftigt. Los geht’s aber erst einmal mit einem Mord an einer jungen Frau, deren Freund nach der Tat spurlos verschwunden ist. Der aus Eckerts Büchern bekannte Düsseldorfer Kommissar Vincent Veih beginnt zu ermitteln.

Zur gleichen Zeit sucht die ehemalige Verfassungsschützerin und neue Chefin Veihs, Melia Adan, immer noch nach der Leiche einer Kollegin, die sie auf dem Gelände eines ehemaligen Nazi-Schulungszentrums vermutet. Und natürlich ergeben sich schnell Verbindungen dieser beiden Fälle. Es entwickelt sich dann eine Geschichte, in der ein einflussreicher Miethai mit engen Verbindungen zur rechten Szene eine verhängnisvolle Rolle spielt. Mit dabei sind aber auch alte Bekannte wie Veihs Mutter, eine ehemalige RAF-Terroristin und inzwischen erfolgreiche Fotokünstlerin, die plötzlich einen zweiten militanten Frühling erlebt. Und es bahnt sich eine Affäre an zwischen Veih und seiner Chefin.

Die Geschichte selbst ist höchstkomplex und wird von Eckert in meist sehr kurzen Kapiteln mit häufigen Perspektivwechseln rasant erzählt. Entstanden ist so ein spannender knallharter Polizistenthriller, der brisante Themen anspricht und vor allem ein großer Lesespaß für Krimifreunde ist.

Elsberg: Die Supermacht der Supermacht

Hat den internationalen Markt im Auge: Marc Elsberg. Quelle: Lukas Ilgner

Etwas ganz anderes, wenn auch genau so spannend ist der Stoff, den Marc Elsberg in der „Der Fall des Präsidenten“ (Blanvalet, 608 Seiten, 24 Euro) aufgreift. Man merkt dem Buch an, dass es der Autor für den internationalen Markt geschrieben hat. In ihm geschieht Unglaubliches: Der Ex-Präsident der USA wird im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Athen festgenommen – wegen angeblicher Kriegsverbrechen. Die Folge ist ein wahres Beben, das die westliche politische Welt samt NATO erschüttert. Und mittendrin in dem Kleinkrieg zwischen David und Goliath, der auf vielen Ebenen geführt wird, steckt die junge ICC-Anwältin Dana Marin, die die Festnahme des ehemaligen Präsidenten veranlasst hat. Gleichzeitig gerät ein amerikanischer Whistleblower ins Visier seines Geheimdienstes.

Aus dieser Ausgangssituation heraus entwickelt sich ein aufregender Justizthriller. Elsberg zeigt detailliert und gewohnt gut recherchiert, über welche legalen und illegalen Mittel eine Supermacht wie die USA verfügt und wie sie sie im Ernstfall vermutlich auch einsetzten würde. Das Spektrum reicht dabei von bewussten Verleumdungen des Gegners über Wirtschaftsboykotte bis zu einer Spezialeinheit, die im Fall der Fälle den inhaftieren Ex-Präsidenten gewaltsam befreien könnte. Und es entsteht so eine Situation, der eine junge Juristin wie Dana Marin eigentlich nicht gewachsen ist.

Alle drei Autoren sind gern und oft in Hannover zu Gast, aber aufgrund der Pandemie ist bisher nur eine Lesung geplant. Am 14. Oktober, um 19.30 Uhr, liest Jan Seghers in der Lister Apostelkirche. Veranstalter ist die Buchhandlung Leuenhagen & Paris, Lister Meile 39.

Von Ernst Corinth