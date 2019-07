Hannover

Alles beginnt in Ihrhove, einem backsteinernen Dorf in der Nähe von Leer, Ostfriesland. Viele Städter würden sagen: ein Kaff. Hier ist der Schriftsteller Jan Brandt, Jahrgang 1974, aufgewachsen. Hat Süßigkeiten gekauft in der Drogerie Thurau, deren Inhaber immer alles wusste vom Geschehen im Ort, weil die ganze Welt, also das Dorf, hier kaufte. Es gab ein Modehaus, das auch so hieß, dazu Post und Nähshop, und die Bank leistete sich noch eine Filiale. Die Jugend tanzte in der Disco Limit, und viele von Brandts Mitschülern blieben in Ihrhove, wurden Angestellte der Sparkasse, fuhren Gabelstapler oder verkauften Versicherungen in gewohnter Übersichtlichkeit. Brandt wollte raus, rechtzeitig, ehe ihn derselbe Mief umwehte oder das, was er für Mief hielt. Sein Sehnsuchtsort war die Großstadt.

Utopische Forderungen – die doch bezahlt werden

Die Flucht aus der Heimat ist ein Teil von Jan Brandts neuem Wendebuch „Ein Haus auf dem Land/Eine Wohnung in der Stadt“. Er erzählt vom grotesken Mietenwahn in Berlin und vom hoffnungslosen Bemühen, in Ihrhove ein altes Haus im Familienbesitz zu erhalten. In der Hauptstadt erlebte Brandt, wie in den Vierteln einer wachsenden Metropole allmählich die Preise anziehen. Eigentümer stellten scheinbar utopische Forderungen – die dann doch irgendjemand bezahlte. 140 Quadratmeter für 3800 Euro warm, einer wird sich schon bis zur Decke strecken. Brandt erlebte erniedrigende Massenbesichtigungen für Dreckswohnungen, Vermietertricks, Maklerwillkür und die Vertreibung einer Literatenszene aus Kreuzberg, als es noch nicht angesagt, sondern bezahlbar war.

„...wie brüchig das Leben war“

In einer Szene beschreibt er, wie er selbst zum perfiden Lügner wurde. Auf der Suche nach Folgemietern versicherte er einer jungen Familie mit schwangerer Frau, die begehrte Wohnung habe trotz guten Schnitts und erträglicher Miete keinen Haken. Da wüteten im Erdgeschoss schon die Rapper, und Ratten zogen durchs Haus. Später wurde aus dem Täter Brandt selbst ein Opfer. Nach einer Kündigung wegen Eigenbedarfs merkte der Schriftsteller, dass es im Sehnsuchtsort eine sichere Heimat nicht gab: Sein „Glaube, auch in einer Großstadt für immer an einem Ort bleiben zu können“, wankte. „Die Briefe meines Vermieters hatten mir vor Augen geführt, wie brüchig das Leben war.“

Jan Brandt lebte in Berlin elf Monate ohne eigene Wohnung. Quelle: Anika Büssemeier

Lag die Rettung vielleicht doch in Ihrhove? Als Brandt erfuhr, dass der 150 Jahre alte Gulfhof seines Urgroßvaters, diese ortstypische Mischung aus Wohnhaus, Stall und Scheune, abgerissen werden sollte, um Platz zu schaffen für einen Seniorenwohnblock, überkam ihn eine Art Nostalgie. Der Schriftsteller Brandt wollte das schwer renovierungsbedürftige Haus retten. Ausreichend Geld hatte er nicht, weshalb er von einem Literaturbüro im Dorf fantasierte. In der Folge erfährt der Leser vom Versuch eines Ahnungslosen, das Unabwendbare abzuwenden und Ihrhove – längst nicht mehr das Dorf seiner Kindheit –, das letzte sichtbare Stück seiner Familiengeschichte, zu bewahren. Doch nicht einmal die pragmatischen Alten rieten ihm zu. Sie wussten schon, was Brandt noch lernen musste. „Das Alte ist nutzlos geworden, es lässt sich kein Kapital daraus schlagen, im Gegenteil: Es verursacht Kosten, die niemand übernehmen will.“

Das Glück nicht gesehen

Die Fruststadt Berlin brachte Brandt – oder jedenfalls glaubte er das – zu einer neuen Sicht auf seine Herkunft. „Das Dorf war meine Bestimmung, da kam ich her, da musste ich hin, zurück zu den Wurzeln.“ Er traf sich in Ihrhove mit seinen ehemaligen Klassenkameraden, mit Silke, Elke, Michael, Imke und Holger, um im Kreta, dem Griechen vor Ort, Geschichten von früher zu erzählen. Sie hatten das Dorf nie verlassen und führten das Leben, das Brandt einst fürchtete. Mit Kindern und Vorgarten. Ihm dämmerte, was sein Fehler war: „Ich hatte das Glück nicht sehen wollen, das darin bestehen kann, keine großen, fernen Ziele zu haben. Aus Angst, mich selbst der Anziehungskraft des Naheliegenden nicht entziehen zu können, sobald uns das Abitur in die Welt entließ, war ich in die Großstadt geflohen.“ Brandt führte eine unsichere Existenz als Schriftsteller in Berlin und lebte lange in Zirkeln, denen das nächste schöne Gedicht lieber war als ein finanziell ungefährdetes Leben.

Dichte Dokumentation der Gegenwart

Jan Brandt hat seinem Heimatdorf bereits mit seinem Debütroman „Gegen die Welt“ ein literarisches Denkmal gesetzt. Man kann sein neues autobiografisches Buch als Attacke gegen aktuellen Mietenhorror, das Versagen von Politik und die Zerstörung gewachsener Strukturen lesen. Er hat damit eine beeindruckend dichte, faktenreiche wie selbstironische Dokumentation über die Gegenwart geschrieben und die Frage gestellt, was Heimat in unsicheren Zeiten bedeutet. Für sich hat er sie beantwortet.

Seine Wahl fiel auf Berlin. Dann doch.

Jan Brandt. Ein Haus auf dem Land/Eine Wohnung in der Stadt. Dumont-Buchverlag. 424 Seiten, 40 Abbildungen. 24 Euro.

Quelle: Dumont

Von Gunnar Menkens