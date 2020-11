Hannover

„Das, was bei der Querdenker-Demonstration in Leipzig passiert ist, hatte sich lange angedeutet“, sagt Robert Claus. Der Berliner Autor hat jetzt sein neues Buch „Ihr Kampf“ im Literarischen Salon vorgestellt. Er wurde von Ronny Blaschke befragt, der als freier Journalist unter anderem über Gewalt im Sport schreibt. Claus und Blaschke sprachen darüber, wie sich rechtsextremer Kampfsport in den vergangenen Jahren professionalisiert hat, was das Urlaubsland Thailand damit zu tun hat und welche Rolle der Staat dabei spielt.

Als Kind selbst Neonazis erlebt

Fitnessstudios, organisierte Kampf-Events und eigene Kleidungsmarken: „Die Hooligan-Szene hat sich in den letzten Jahrzehnten im Kampfsport spezialisiert“, sagt Robert Claus. Dem Autor zufolge wird der politische Nachwuchs in sogenannten „Gyms“ rekrutiert. Einen besonderen Höhepunkt fänden Kampfsportler der rechtsextremen Szene alljährlich beim „Kampf der Nibelungen“, dem mittlerweile größten rechtsextremen Kampfsport-Event Europas. Besonders erschreckend: Auch Kinder verfolgen den Kampf schon live mit. „Eltern erziehen ihre Kinder zu Gewalttätern. Sie werden in die Szene hinein indoktriniert“, sagt Claus.

Wie es ist, als Kind unter Neonazis zu sein, hat Claus im Sportunterricht und Jugendclub in Berlin selbst erlebt. „Für das Thema habe ich deshalb eine intrinsische Motivation“, sagt er. Später studierte er Europäische Ethnologie und Gender Studies an der Humboldt-Universität in Berlin. Seit 2015 ist er Projektleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der „Kompetenzgruppe Fankulturen und Sport bezogene Soziale Arbeit“ in Hannover. Dort startete er in diesem Jahr das Projekt „Vollkontakt“, in dem es um Gewaltprävention geht – vor allem im Kontext Rechtsextremismus und Kampfsport.

Rolle des Staates: „Ambivalent“

Für seine Recherche ist der Autor nicht nur in Deutschland umhergereist. Da ihm aufgefallen ist, dass viele Neonazis Fotos aus Thailand im Internet posten, hatte er sich auch in dem beliebten Urlaubsland umgesehen. Und in der Tat: Thaiboxen ziehe auch Neonazis dorthin, berichtet Claus. Er sagt: „In Thailand gibt es ein attraktives Angebot aus Palmenurlaub und Kampfsport.“ Das führe – so Claus – auch dazu, dass sich rechtsextreme Kampfsportler international vernetzen.

Auf die Frage, wie der Staat gegen die rechtsextremen Entwicklungen im Kampfsport vorginge, antwortete Claus: „Die staatliche Rolle ist sehr ambivalent.“ Brandenburg beispielsweise habe die Szene schon lange im Blick. Rheinland Pfalz hingegen erwähne den Kampfsport in keinem einzigen Bericht. „Das halte ich für skandalöses Fehlverhalten“, sagt er. Denn: Viele Kampfsportler der rechten Szene kommen ihm zufolge aus Ludwigshafen. Und in Bezug auf die zurückliegende Querdenker-Demonstration in Leipzig sagt er: „Das Verhalten der sächsischen Polizei ist mir ein großes Rätsel.“

Video auf Youtube verfügbar

Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen wurde die Diskussion online auf Youtube übertragen. Zeitweise hatten sich knapp 100 Besucher zugeschaltet. Das Video ist weiterhin auf dem Youtube-Kanal des literarischen Salons verfügbar.

