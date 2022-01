Was bewegt aktuell die Kunstszene in Hannover? Hat sie etwas zu zeigen, was die Beschäftigung mit ihr lohnt? Der städtische Kubus wollte es herausfinden und hat alle Kunstproduzierenden Hannovers eingeladen, ihre jüngsten Werke in einer gemeinsamen Ausstellung zu präsentieren. Auf die Ausschreibung gab es gut 120 Bewerbungen. Zusammen mit drei weiteren kunsterfahrenen Jury-Frauen filterten dann Anne Prenzler, die Leiterin der städtischen Galerie, und Dagmar Brand, die Initiatorin der Schau, ein Best-Of heraus, insgesamt 32 Positionen blieben übrig. Aber warum genau die?

Als Motto der Ausstellung wurde der schillernde Begriff „Reflexionen“ gewählt. Der limitiert in keine Richtung. Reflexionen sind nun mal nicht nur Oberflächenreflexe, sondern auch Gedanken. Insofern hätte der Titel auch eine Anregung in Richtung der Jury sein können. Sie hätte ihre Auswahlkriterien nennen und das Publikum an den Argumentationslinien teilhaben lassen können. Aber das Motto sollte wohl absichtsvoll nur für die Künstlerinnen und Künstler gelten. Eine Chance für den Dialog ist damit verpasst. Es sei denn, das findet in den Gesprächen statt, die sonntäglich angeboten werden. Wenn es die Pandemie denn zulässt.

Spektrum der Ausstellung ist breit

Was hat also die Jury für Wert erachtet, gezeigt zu werden? Wie zu erwarten, ist das Spektrum breit, doch ein Schwerpunkt ist das Thema der poetischen Verzwicktheit in Koexistenz mit Vergeblichkeit, es ist das Lakonische und Ironische. Es sind Balanceakte auf Rasierklingen. Ein Weitergehen schmerzt, stehenbleiben geht auch nicht, absteigen und ausruhen ist ebenfalls unmöglich. Das ist der Unruhe-Zustand, den der Kubus auffächert. So begrüßt ein riesiges Smiley die Besucher aus der Tiefe des Ausstellungsraumes. Es entsteht aus der Liaison von zwei Basketballkörben, die über kleine farbige Perlen mit Sicherheitsnadeln zu langen Ketten gewunden eine Verbindung eingehen. Kein geworfener Ball kommt da je wieder raus. Es sind zwei Sackgassen, die sich freundlich begegnen - und dadurch erst zum Smiley werden.

Diese melancholisch-schön daherkommende Vergeblichkeit reflektiert der Künstler Shige Fujishiro auch in dem Titel seiner Arbeit: „Where is my Paradise“, der Regenbogen aus Perlen jedenfalls führt nicht ins Paradies, bestenfalls in eine paradiesische Katastrophe.

Kalte Füße? Lucila Pacheco Dehne verwirrt mit Schuhen aus Silikon. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was kann da Kunst überhaupt noch leisten? Anton Krüger hat eine höchst poetische Antwort. Mit einem Holzverschlag, der vor Weihnachten noch als Krippe durchgegangen wäre, setzt er ein Zeichen. Es ist eine und gleichzeitig auch keine Schutzhütte. Alls Dach krönt sie eine Wellblechkonstruktion, die aber aus gefaltetem Papier besteht, von Graphit überzogen. Zeichnen schützt, Kunst schützt, jedenfalls für eine kurze Zeit. Welch schöne Botschaft, die er da verkündet.

Die Ausstellung auf den Punkt bringt Kathrin Jobczyk. „Wer zuerst geguckt hat“ heißt ihre Arbeit aus Keramik, Glas und Stahl. Es ist eine Art von umgekehrtem Teleskop, durch das über das Dachfenster des Kubus auf den Betrachter geschaut wird. Was erst klar wird, wenn man selber durchzusehen versucht. „Wer beobachtet wen“ ist eine Frage mit Dauer-Aktualität, hier wird sie kunstvoll umgesetzt.

Auch Martin Cullen hat die Jury-Hürde übersprungen, aber leider ist nur eine Arbeit zu sehen, ein gemaltes, großartig gewundenes und erschreckend geschundenes Menschenknäuel, das kräftig einen Vogel im Würgegriff hat. Kritisch überspitzter Realismus scheint in Hannover ansonsten keine Konjunktur zu haben. In diesen Zeiten wirkt das überraschend eigenartig. Schwebende Distanziertheit dominiert, stupender Erfindergeist und mitreißende Erfinderlust sind selten.

Reflexion über das Sehen: „Das beobachtende Auge“ von Maria Fieseler-Roschat. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zur Attraktion dürfte sich die Außenprojektion entwickeln, die das Publikum auf das Innere des Kubus neugierig machen soll. Helmut Hennig verwandelt zwei der großen Außenflächen ab Einbruch der Dämmerung in eine Licht- und Klanginstallation, in „Traumwelten“, die von etwas berichten, was das bloße Auge nicht sehen kann. Zu sehen ist ein collagiertes Fundstück aus dem Internet, das aus veränderten Unterwasserbildern besteht und auch an Abbildungen einer Wärmekamera erinnert. Als gälte es, die Stellen, an denen der Kubus noch nicht hinreichend isoliert ist, zu kennzeichnen.

Wenn das, was durchdringt, die Kunst ist, wäre das nicht die schlechteste Metapher.

„Neues aus hannoverschen Ateliers: Reflexionen“. Bis zum 27. Februar im Kubus. Jeweils sonntags um 14 Uhr wird über die ausgestellten Werke vor Ort gesprochen.

Von Frank Kurzhals