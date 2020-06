Hannover

Wenn das Kommunale Kino (KoKi) am 10. Juli wieder seinen Türen öffnet, gelten dort die Corona-Bedingungen: begrenzte Besucherzahl, Abstand, Desinfektion sowie die Vorschrift, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Den Neustart feiert das Kino mit den Filmen von Federico Fellini, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Karten können ab Mittwoch, 1. Juli, reserviert werden. Gezeigt werden am 10. und 11. Juli Fellinis Meisterwerk „Achteinhalb – 8 ½“ sowie am 13. und 16. Juli sein neorealistisches Frühwerk „Die Müßiggänger – I Vitelloni“ in neuen digitalen Fassungen. Beginn ist jeweils 20.30 Uhr.

Weiterhin im Juliprogramm zu sehen sind der aktuelle Film der Künstlerin und Filmemacherin Ulrike Ottinger „ Paris Calligrammes“. Es ist ein sehr persönlicher Blick auf das Paris der Sechzigerjahre – die Kultur, die Philosophie, die Bohème dort, ein in der Tat „atmendes Abbild“ einer Zeit des Aufbruchs.

Als hannoversche Erstaufführung kommt furioses und schlagkräftiges Kino aus Tschechien mit dem Film „Nationalstraße“. Frei nach dem Motto „Du bist, was Du isst“ wirft ein österreichisch-deutscher Dokumentarfilm einen kritischen Blick auf eines unserer Grundnahrungsmittel, das dem Ganzen auch den Titel gibt: „Brot“.

„Obskure Geschichten“

Kino gibt es auch draußen: Im Hof des Künstlerhauses veranstaltet das KoKi vom 17. bis 25. Juli wieder sein Sommerkino. Zu sehen sind Elia Sulimans Komödie „Vom Gießen des Zitronenbaums“ mit Anklängen an Jacques Tati und Buster Keaton (17. Juli), „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“, ein spanisch-französischer Film von Aritz Moreno (18. Juli), Martin Scorseses Konzertfilm mit den Rolling Stones „ Shine a Light“ (24. Juli) und der Klassiker „Der Mann, der vom Himmel fiel“ von Nicolas Roeg aus dem Jahr 1975 – mit David Bowie in der Hauptrolle (25. Juli). Alle Filme beginnen um 21.45 Uhr.

Das komplette Programm mit allen Terminen und Anfangszeiten findet sich im Internet unter www.hannover.de/kommuales-kino/programm. Kartenreservierungen sind möglich unter Telefon (0511) 168 45522 oder per E-Mail an kokikasse@hannover-stadt.de

