Bielefeld

Ihr Vater war Psychiater der US-Armee in Frankreich. Dort wurde 1965 die heute in New York lebende Künstlerin Nicole Eisenman geboren. Einem deutschen Publikum ist sie vor allem durch ihren Brunnen bekannt geworden, den sie 2017 für die Skulptur Projekte Münster schuf. Mit seinen fünf nackten, überlebensgroßen und geschlechtslosen Figuren, zwei aus Bronze, drei aus Gips, feierte er einen lässigen und libertären Lebensstil. Was den Hass von Neonazis auf sich zog, die die Figuren zum Teil zerstörten und mit antijüdischen Symbolen und homophoben Parolen überzogen.

Neben ihrem bildhauerischen hat Eisenman ein eminentes malerisches Werk geschaffen. Es ist Gegenstand der zweiten großen Übersichtsausstellung in der Kunsthalle Bielefeld, mit der die neue Leiterin Christina Vegh, vormals Direktorin der hannoversche Kestnergesellschaft, auf sich aufmerksam macht. An der Schau, die etwa 80 Bilder aus allen Schaffensperioden Eisenmans zeigt, hat sie gemeinsam mit dem Aargauer Kunsthaus In Aarau, der Fondation Vincent van Gogh in Arles und dem Kunstmuseum in Den Haag gearbeitet, wohin die Ausstellung später reisen wird.

Feier eines lässigen Lebensstils: Nicole Eisenmanns Brunnen „Sketch for a Fountain“ in Münster. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Zurück in die Renaissance

Vegh und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben den Bildern von Eisenman Werke aus den Sammlungen ihrer Häuser zur Seite gestellt, um sie, unter dem etwas marktschreierischen Titel „Köpfe, Küsse, Kämpfe“, im Kontext der Moderne zu verorten. Das ist in eindrucksvoller Weise gelungen. Die Schau demonstriert, wie vielfältig die Einflüsse sind, die sich in ihrem Werk wiederfinden. Zum Teil gehen diese aber noch weiter zurück bis in die Renaissance, was in ihrem monumentalen Historiengemälde in zwei Teilen „Progress: Real and Imagined“ (2006) deutlich wird.

Es eröffnet die Bielefelder Ausstellung, über Eck gehängt, auf der zweiten Etage als eindrucksvoller Eyecatcher. Geht man es von rechts nach links ab, so sieht man zum einen eine Collage ganz unterschiedlicher Szenen, die von der Zeit der Höhlenmenschen bis in die Gegenwart reichen und in denen sich Krieg und Frieden, Idyllen und Katastrophen abwechseln. Da dort mehrheitlich Frauen das Sagen haben, wird der Werktitel imaginierte Fortschritt anscheinend im Matriarchat gesehen.

Popkultur und Pornografie

Nicole Eisenmans Bild „Progress Real and Imagined“ von 2006. Quelle: Nicole Eisenman Sammlung Ringier, Schweiz, Courtesy the artist und Galerie Hauser & Wirth

Zum anderen wird er aber auch am Beispiel der Malerei thematisiert. In zweiten Bildteil sieht man die sich als non-binär verstehende Künstlerin in einem Schiff auf dem Meer treiben. Während die Welt in Sturm und Chaos zu versinken droht, ist sie völlig ins Malen vertieft. Dabei flattern Bilder in allen möglichen Malstilen aus Geschichte und Gegenwart über ihr und um sie herum. Sie sind der Stoff, der sie inspiriert. Aus ihm heraus nehmen in bester postmoderner Malmanier ihre eigenen Werke Gestalt an.

Dabei kennt sie keine Hierarchien. Altmeisterliche Feinmalerei und Bad Painting, Popkultur und Pornografie, präzise Gegenständlichkeit und pastose Abstraktionen schließen einander in ihrem Werk nicht aus. Picasso und Matisse sind für sie ebenso Anreger wie verschiedene Cartoon-Zeichner. In ihrem Bild „Le Kiss Deux“ (2015) werden Einflüsse des Großmeisters des Kubismus und des Comic-Virtuosen Robert Crumb sichtbar. Das weit geöffnete, erschrockene Auge einerseits und das romantisch geschlossene andererseits, lassen für die Zukunft des Paares nichts Gutes hoffen.

Vielfältige Einflüsse: Nicole Eisenmanns „Le Kiss Deux“ von 2015. Quelle: Jens Ziehe/Kunsthalle Bielefeld

Eine Welt aus den Fugen

Das Ungleichgewicht in diesem Bild verrät aber auch eine Vorliebe von Nicole Eisenman für das Groteske. Es taucht in ihren, nicht selten kruden Karikaturen ebenso auf wie in ganz normalen Alltagsszenen oder fantastischen Traumlandschaften. Anscheinend erkennt die Künstlerin in ihm die Signatur der Moderne. Die Welt ist in einem Maße grotesk und aus den Fugen, dass man nicht mehr weiß: Soll man lachen oder weinen?

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zumindest zu einem entschiedenen Lächeln hatte die Künstlerin nun Grund. Nicht nur wegen der eindrucksvollen Bielefelder Ausstellung, sondern auch wegen ihres als dauerhafte Installation wieder hergestellten Brunnens in Münster. Politisch sensible und kunstsinnige Bürger der Stadt hatten das dafür notwendige Geld gesammelt. Die weißen Figuren aus Gips hat man im Zuge der Restaurierung durch weiß-patiniertes, widerstandfähiges Aluminium ersetzt. Einen Tag nach der Eröffnung ihrer Ausstellung wurde auch der Brunnen von Nicole Eisenman eingeweiht.

„Köpfe, Küsse, Kämpfe. Nicole Eisenman und die Modernen“ bis zum 09.01.2022 in der Kunsthalle Bielefeld

Von Michael Stoeber