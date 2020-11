Hannover

Die Stadt war international vernetzt: Schon 1295 tummelten sich hannoversche Kaufleute im fernen Nowgorod. Von der Leine aus trieben sie Fernhandel mit halb Europa. Über Jahrhunderte war Hannover Hansestadt. Erst im 17. Jahrhundert schlief die Verbindung zu dem legendären Städtebund ein, dem nicht nur Seehäfen, sondern auch Städte weit im Binnenland angehört hatten. Die Mitgliedschaft geriet in Vergessenheit – bis die Stadt im vergangenen Jahr wieder offiziell Mitglied im 1980 neu begründeten Hansebund wurde.

Das Stadtarchiv zeigt jetzt in einer Online-Ausstellung, wie das Leben der Menschen in der Hansestadt Hannover einst aussah – und wie die Hanse-Mitgliedschaft hier Spuren hinterließ. Coronabedingt ist die Schau nur auf der Website des Stadtarchivs zu sehen.

Bischöfe aus Hannover in Estland

Wann genau Hannover Hanse-Mitglied wurde, ist nicht ganz klar. Im Jahr 1764 schrieb der Chronist Johann Heinrich Redecker, dass die Stadt 1371 aufgenommen worden sei. Doch dieses Datum hat wohl eher Symbolwert. Hannover errang nämlich 1371 im ständigen Ringen mit den welfischen Landesherren einen wichtigen Etappensieg: Die Bürger durften die bedrohliche Burg Lauenrode vor ihren Toren schleifen, die Stadt vollendete den Bau ihrer stolzen Ringmauer, welche „mit zwey und dreißig Thürmen gezieret“ war. Das epochale Jahr schien dem Chronisten gerade würdig genug für Hannovers Hanse-Beitritt.

Der früheste Beleg für die Mitgliedschaft stammt indes erst von 1446. In einem Dokument des Rates hieß es, dass man dem Bund schon seit mehreren Jahren angehöre. Hannover verband mit anderen Hansestädten nicht nur die niederdeutsche Sprache und der Baustil der Backsteingotik. Vertreter der Stadt nahmen auch an Hansetagen teil, internationalen Wirtschaftskonferenzen, die meist in Lübeck über die Bühne gingen.

Das Netzwerk beförderte hannoversche Karrieren: Gelehrte Kirchenmänner aus der Stadt kamen etwa in Estland auf hohe Posten. Dietrich Reseler wurde 1413 Bischof von Dorpat, Ludolf Grove wurde Bischof von Ösel.

Schützenwesen nach Hanse-Bräuchen

Um 1400 gab es an der Marktkirche die St.-Olavi-Bruderschaft, benannt nach Norwegens heiligem König Olaf II., der besonders in Skandinavien als Schutzpatron der Seefahrer verehrt wurde. „Die Bruderschaft war vermutlich ein religiöses Angebot für reisende Kaufleute aus anderen Hansestädten, die hier Station machten“, sagt Carola Piepenbring-Thomas. Die Historikerin am Stadtarchiv hat die Ausstellung kuratiert.

Sogar Hannovers Schützenfest wurzelt letztlich in Bräuchen, die in der Hanse kursierten: Das 1468 erstmals erwähnte Schießen auf einen „Popegoyen“, einen bunten Holzpapageien, gilt heute vielen als Geburtsstunde des hannoverschen Schützenwesens. In Brügge hatten Schützen schon im 13. Jahrhundert zur Ertüchtigung der Wehrfähigkeit auf solche Papageien angelegt. „Das Papageienschießen ist ein Indiz für den Kontakt mit Gepflogenheiten in anderen Hansestädten“, sagt Kuratorin Piepenbring-Thomas. Heimatliches Brauchtum und internationaler Geist sind sich eben oft näher, als man meint.

