Es war ein beispielloser Erfolg. Als Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ am 18. Juni 1821 am gerade eröffneten Königlichen Schauspielhaus auf dem Berliner Gendarmenmarkt uraufgeführt wurde, musste das Lied der Brautjungfern schon während der Aufführung wiederholt werden, um das Publikum zufriedenzustellen, bevor der Jägerchor es gleich darauf wieder zum Rasen brachte. Das Stück mit den mitreißenden Melodien passte perfekt in die Zeit: Als deutsche Nationaloper startete der „Freischütz“ von der preußischen Hauptstadt aus seinen Siegeszug über die Bühnen des künftigen Reichs.

Auf den Tag genau 200 Jahre später wird das Stück nun wieder am Gendarmenmarkt gespielt. Das Schauspielhaus wurde im Krieg weitgehend zerstört und zu DDR-Zeiten mit großem Aufwand rekonstruiert und in Konzerthaus umbenannt. Heute residieren hier das Konzerthausorchester und sein 81-jähriger Chefdirigent Christoph Eschenbach, für den „Der Freischütz“ ein kleines Erweckungserlebnis war, als er die Oper mit zehn Jahren in einer Freiluftaufführung in Eutin, dem Geburtsort des Komponisten, erlebt hat.

Dekoration statt Deutung

Der Dirigent schwärmt von dem Stück, das weit über die historischen Gegebenheiten seiner Entstehungszeit hinausweise. So liefert er selbst den Grund, sich trotz des Jubiläums nicht allzu genau in die Aufführungsgeschichte der Oper an gerade diesem Ort zu vertiefen. Eschenbachs Herangehensweise erscheint jedenfalls vor allem unaufgeregt.

Christoph Eschenbach bei einer „Freischütz“-Probe in Berlin. Quelle: Markus Werner

Nachdrückliche Forderungen nach Wiederholung und aufbrausender Jubel sind aber ohnehin nicht zu erwarten: Im Konzerthaus ist diesmal kein Publikum zugegen. Das sitzt zu Hause an Bildschirmen in aller Welt. Auf diese Weise wird der Jubiläums-„Freischütz“ immerhin zum pandemischen Zeitstück – der katalanische Regisseur und Bühnenbildner Carlus Padarissa von der Gruppe La Fura dels Baus setzt ansonsten eher auf Dekoration als auf Deutung.

Purzelbäume und Theaternebel

Das Konzertpodium vorn gehört dem Orchester, während der von allen Sitzen befreite Zuschauerraum als weitläufiger Spielort dient. Von der hohen Decke hängen Gazeschleier, auf die mal Bilder gesunder, mal erkrankter oder brennender Bäume projiziert werden: Der Regisseur sagt im Gespräch, er begreife die Oper als Umweltstück. Dazwischen schlagen die für seine Gruppe typischen Artisten an Seilen schwebend Purzelbäume, es gibt auch Laserlicht, Hirschgeweihe und viel Theaternebel.

Für Klarheit sorgt dagegen ein fantastisches Sängerensemble um Anna Prohaska als Ännchen, Jeanine De Bique als Agathe und dem hannoverschen Tenor Benjamin Bruns als Max. Und Jägerchor und Lied der Brautjungfern dürften in ihrer 200-jährigen Geschichte selten so gut geklungen haben wie hier beim Rundfunkchor Berlin.

Die Aufzeichnung der Aufführung ist ab Freitag, 18. Juni, 19 Uhr, jederzeit kostenlos auf der Website des Konzerthauses abrufbar. Im Sommer ist eine Fernsehausstrahlung bei arte geplant.

