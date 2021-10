Hannover

Ein gefühlt endloses Corona-Jahr mussten der neue Generalmusikdirektor der Staatsoper und sein Orchester mit angezogener Handbremse arbeiten. Aber jetzt können Stephan Zilias und das Niedersächsische Staatsorchester endlich Gas geben. Das lassen sie sich im Opernhaus nicht zweimal sagen. Man gibt gerne Vollgas. Nicht unbedingt bei den Geschwindigkeiten, aber im Sound: Hier sind sinfonische Poser am Werk.

„History“ ist das Programm überschrieben und gemeint ist damit nicht nur Musik-, sondern auch Lokalgeschichte, denn mit Hannover, der Orchestervergangenheit und der Vergangenheit des Lavesbaus haben alle drei Werke zu tun: Heinrich Marschner, Johannes Brahms und Richard Strauss.

Der einstige Opernchef Heinrich Marschner hat schließlich nicht nur dem Marschnersaal seinen Namen geliefert, sondern die damalige Hofoper jahrzehntelang geprägt. In dieser Spielzeit will man seinen einst sehr erfolgreichen „Vampyr“ reanimieren, jetzt gibt es die effektvolle Ouvertüre zur romantischen Oper „Hans Heiling“, die zwar nicht in Hannover uraufgeführt, aber doch komponiert wurde. Man stellt Marschner gern als Bindeglied von Weber zu Wagner dar. Zilias und sein Orchester lassen im Allegro passionata das Schicksal wettern, als klopfe Wagners „Holländer“ an die Türe, haben aber auch sehnsuchtsvollere Töne parat: nicht nur im vom Hornsolo.

Beim Violinkonzert von Johannes Brahms ist der Lokalbezug personenbezogen. Ohne den langjährigen hannoverschen Konzertmeister Joseph Joachim gäbe es das Werk in dieser Form wohl nicht. Brahms überließ seinem Geigerfreund obendrein die Gestaltung der Kadenz. Joachims Nachruhm lebt auch als Namensgeber des zurzeit laufenden Internationalen Violinwettbewerb Hannover weiter, da passt es gut, dass jetzt der Solist ein früherer Preisträger dieses Wettbewerbs ist: Tobias Feldmann wurde 2012 nicht nur Dritter, sondern gewann zusätzlich den Publikums- und den Kritikerpreis.

In Hannover war er seitdem bereits wieder zu hören: 2019 etwa erst beim NDR und dann, zusammen mit Stephan Zilias, der damals quasi „auf Anstellung“ dirigierte, im Opernhauskonzert. Man kennt sich, man weiß, was man sich zutrauen kann und will. Und das ist einiges, denn Zilias und sein Orchester setzen selbstbewusst die Akzente, nicht nur in der langen Orchestereinleitung. Da muss Tobias Feldmann schon mal forcieren, um klanglich zu bestehen. Doch die lyrischen Freiräume, die Brahms lässt, füllt er mit herber Süße. Die empfindsame Vorlage, die das von Eleanor Doddford intim intonierte Oboensolo liefert, greift Feldmann sensibel auf. Im Finale steht dann wieder die Attacke im Vordergrund.

Für den wohlverdienten Beifall bedankt sich der Geiger mit einem Bravourstreich. Heinrich Wilhelm Ernsts „Grand Caprice für Violine solo“ über Schuberts „Erlkönig“ ist ein geigerisch aberwitziges, musikalisch eher bizarres Stück, das Feldmann respektabel meistert. Dass sich Ernst und Joseph Joachim gegenseitig sehr schätzten, passt zur „History“-Programmatik.

Nach strengen Corono-Regeln wäre das Konzert nach dieser Stunde zu Ende, aber der dicke Brocken kommt erst noch: das „Heldenleben“ von Richard Strauss, bei dem das Orchester (acht Hörner!) wesentlich dichter beieinander sitzt als das Publikum. Das Stück hat Strauss in Hannover selbst dirigiert, er gilt als der hier meistgespielte Komponist (nach Beethoven) der letzten 100 Jahre. Da darf es dann auch schon das ausladende „Heldenleben“ sein, für dass sich der Komponist soviel Zeit nimmt wie für seine „Alpensinfonie“, während er Helden wie Till Eulenspiegel, Macbeth oder Don Juan in seinen Tondichtungen wesentlich knapper abhandelt. Aber hier geht es ja auch um den Künstler als Helden. So selbstverliebt das auch sein mag, es ist meisterlich effektvoll komponiert. Dieses Bravourstück für Orchester braucht einen Dirigenten als Stratege und Gestalter. Zilias ist beides.

Wenn die Widersacher, hinter denen man die Kritiker vermuten darf, gackern und krähen, dann kommt Stimmung auf, bei „des Helden Friedenswerke“ freuen sich die Straussianer über die Best-of-Zitate des Meisters. Ob „des Helden Gefährtin“ allerdings wirklich so kokett und anmutig verspielt war, wie es das Violinsolo der Konzertmeisterin Lucja Madziar vorspiegelt, darf man bezweifeln.

Das alles war großes Klangkino, mal mit dickem Orchesterpinsel gemalt, mal holzbläser-pointilistisch getupft, immer wirkungsvoll. Entsprechende Zustimmung.

Von Rainer Wagner