Klassiker wie „Abstand“, „Lockdown“ oder „Systemrelevanz“ sind geläufig – aber die Pandemie hat unseren Wortschatz in diesem Jahr um hunderte weitere Begriffe erweitert, die mit dem Virus Einzug in unsere Sprache gehalten haben und die wir uns noch vor einem Jahr nicht hätten ausmalen können – etwa 1.000 Wörter und Wortverbindungen hat das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim ( IDS) zu diesem Thema inzwischen gesammelt und online dokumentiert.

Ein Blick in das Register lohnt sich, denn von A wie „ Aluhut“ bis Z wie „ Zoomparty“ ist das Spektrum breit. Hatte sich der „ Aluhut“ zum Beispiel noch vor der Pandemie mehr am Rande gesellschaftlicher Diskussionen rund um terroristische Ereignisse gehalten – so ist der Begriff seit Corona und der „Querdenker“-Bewegung voll ins Zentrum der Sprachgebrauchs gerückt und wird inzwischen auch gern als Schimpfwort genutzt.

„Aluhut“ gilt mittlerweile auch als Beleidigung oder Schimpfwort. Quelle: dpa

Leibniz-Institut für Deutsche Sprache Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache ( IDS) in Mannheim ist die gemeinsam vom Bund und allen Bundesländern getragene zentrale wissenschaftliche Einrichtung zur Dokumentation und Erforschung der deutschen Sprache in Gegenwart und neuerer Geschichte. Es gehört zu den über 90 Forschungs- und Serviceeinrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft. Näheres unter: www.ids-mannheim.de www.facebook.com/ids.mannheim und www.leibniz-gemeinschaft.de

Sprache geht mit der Zeit

Unsere Allgemeinsprache ist jedoch auch unabhängig von „Corona“ stetig im Wandel. Neue Trends, zentrale gesellschaftliche Debatten und technische Innovationen – all das hinterlässt Spuren in unserem Wortschatz.

Auch aktuelle Ereignisse in der Politik spiegeln sich im Wortschatz wieder. Zwar sind einige Begriffe wie „Identitärer“, „Pegidist“ und „Reichsbürger“ schon einige Jahre belegt, aber vor allem „Reichsbürger“ wurde zuletzt in der öffentlichen Diskussion über die sogenannten „Hygienedemonstrationen“ wieder verstärkt gebraucht.

Obwohl in den vergangenen Monaten die mediale Berichterstattung vom Thema der Coronapandemie dominiert wurde, ist die gesellschaftliche Diskussion zu anderen Fragen natürlich nicht stehen geblieben. So werden zum Beispiel auch mögliche negative Folgen der Nutzung neuer Medien in Begriffen wie „digital entgiften“ deutlich, die meinen, dass man bewusst auf digitale Medien verzichtet. Auch Umweltthemen und die Förderung von Nachhaltigkeit nehmen ihren Platz im Wortschatz ein, wie zum Beispiel „Upcycling“ zeigt, was die Herstellung alternativ nutzbarer Produkte aus altem Material meint.

Und auch wenn in diesem Jahr viele Sportereignisse ausfallen mussten, verschoben wurden oder nur im „Geistermodus“ stattfinden konnten, gibt es auch hier sprachliche Reflexe, die sich im Wortschatz niederschlagen.

Neues Corona-ABC

Heutzutage ist es beinah normal, von einer Party als „Spreaderevent“ zu sprechen, und beim Thema „Niesetikette“ nicht zu vergessen, in den Ellenbogen zu niesen – aber das Register zeigt auch Begriffe, die man sich erst einmal erklären muss, um sie besser zu verstehen. Lesen Sie hier einige Beispiele: After-Corona-Body: Körper einer Person, der nach der COVID-19-Pandemie durch Bewegungsmangel, Langeweile und Stress unsportlicher und dicker ist als davor

Coronaturbo: Extreme Beschleunigung bei der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie durch Nichteinhaltung von Abstands- und Hygieneregeln

Datenspende: freiwillige Weitergabe personenbezogener Daten zu Forschungszwecken

Fußball-Ischgl: Fußballspiel, bei dem der Austragungsort zu einem COVID-19-Hotspot werden kann (wie der österreichische Skiort Ischgl)

Hamsteritis: Die Neigung, unnötig große Vorräte an bestimmten Produkten wie Klopapier oder Nudeln anzulegen

Isolationseinerlei: Durch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen während der Pandemie hervorgerufene Eintönigkeit und Langeweile

Krisenfrise: Durch die Schließung der Friseurgeschäfte herausgewachsener – beziehungsweise durch unprofessionelles Schneiden verunstalteter –Haarschnitt

Outdoorklasse: Ein Ort oder Platz mit Sitzmöglichkeiten, an dem unter freiem Himmel unterrichtet werden kann

Quarantini: Während der Quarantäne erfundener Cocktail aus Gin, Wodka, Limettensaft, Ingwerbier, Passionsfrucht und frischer Minze

Staycation: Urlaub, der nicht in der Ferne, sondern im eigenen Zuhause verbracht wird

Trikini: Aus Badehose, Oberteil und (farblich passendem) Mundnasenschutz bestehende Badebekleidung

Wuhanshake: Während der Pandemie aufgekommene Form der Begrüßung zweier Personen, die sich mit ihren Füßen berühren, statt sich die Hände zu schütteln

Virusdetektiv: Beschäftigte, die Infektionsketten zum Zwecke der Eindämmung des Virus nachverfolgen

Zoomparty: im virtuellen Raum stattfindende Feier, bei der Bild und Ton mithilfe der Videokonferenzsoftware Zoom übertragen werden

Von Schabnam Tafazoli/RND