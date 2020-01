Hannover

„Um ein Haar hätten wir euch heute den Beginn des Dritten Weltkriegs verkünden müssen“, sagt Ulf Buermeyer lakonisch. Die rund 1100 Zuhörer in der ausverkauften Glashalle des Hannover Congress Centrus (HCC) wissen um den Ernst der Sache: Nachdem die USA den iranischen General Soleimani per Drohne getötet haben, ist die Kriegsgefahr im Mittleren Osten gewachsen – und schon sind Buermeyer, sein Kollege Philip Banse und das Publikum mitten in der „Lage der Nation“.

Meist gehörtes Nachrichtenformat bei Spotify und iTunes

Ihr wöchentlicher Podcast ist das meist gehörte Nachrichtenformat bei den Streamingdiensten Spotify und iTunes. In der Regel nehmen Journalist Banse und Jurist Buermeyer die aktuelle politische Lage in Deutschland und der Welt in einem Studio unter die Lupe, in dem die Folgen jeweils aufgezeichnet werden. Gerade sind sie allerdings auf Tour und schneiden die „Lage“ live mit. So auch in Hannover.

Sie analysieren und kommentieren aktuelle Geschehnisse wie eben die Krise im Iran oder die Berichterstattung über Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Linken in Leipzig in der Silvesternacht. Politische Prozesse wie den Brexit begleiten die beiden dauerhaft, andere Themen, die nicht oder kaum in den Medien vorkommen, setzen sie eigenständig. Dafür nehmen sie sich Zeit: In den rund 90-minütigen Folgen besprechen Buermeyer und Banse drei bis vier Themen ausführlich.

Komplexe Themen einfach erklärt

So gelingt es den Machern, komplexe Zusammenhänge für das Publikum verständlich zu erklären. Vor allem bei juristischen Themen haben Banse (47) und Buermeyer (44) ein gutes Gespür dafür, wie sie Sachverhalte einfach und auf Augenhöhe mit dem Zuhörer darstellen, ohne sie plump herunterzubrechen. Im vergangenen Jahr haben sich die beiden etwa in mehreren Episoden mit Sinn und Unsinn der umstrittenen EU-Urheberrechtsreform (Artikel 13) befasst – so, dass auch ein breites Publikum mitkommt.

Damit haben sie sich eine feste Zuhörerschaft erschlossen. Bei ihrem Auftritt in Hannover ist diese überwiegend jung, ständig mit dem Smartphone im Netz und dort täglich dem Hagel an Nachrichten und Informationen ausgesetzt. Die „Lage der Nation“ ist eine Möglichkeit, um einmal pro Woche im Strudel des politischen Geschehens abgeholt zu werden und sich eine Meinung zu bilden. Denn obwohl die Analysen und Ansichten der beiden Podcaster im moderaten linken Spektrum anzusiedeln sind, scheuen sich Banse und Buermeyer nicht, auf kultivierte Art zu streiten. Als Zuhörer fällt es leicht, sich daran zu reiben.

Putzen mit Welterklärung

Seit „Lage der Nation“ im März 2016 an den Start gegangen ist, haben die beiden – inklusive der Sendung aus Hannover – 173 Episoden aufgenommen. Inzwischen wird jede „Lage“ um die 200.000 Mal bei den Streaminganbietern gehört und ist damit einer der beliebtesten Podcasts in Deutschland. In einer Umfrage haben Banse und Buermeyer ihre Hörer im vergangenen Jahr befragt, zu welcher Gelegenheit, sie den Podcast hören. „Bei der Hausarbeit“, antworteten viele. Wischen, kochen, putzen, während zwei Männer die Welt erklären. Das klingt komisch, funktioniert aber gut.

Wann die Aufzeichnung aus Hannover zu hören ist, konnten die beiden Podcaster am Tag der Aufzeichnung noch nicht sagen. Bereitgestellt wird sie auf der Website der „Lage der Nation“.

Lesen Sie auch:

Von Manuel Behrens