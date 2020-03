Hannover

Die Spannung steigt. Das ist unter den rund 150 geladenen Gästen in der Kestnergesellschaft zu spüren. Sie sind gekommen, um ein Ausnahme-Kunstwerk zu betrachten – die Skulptur „Rauschen“ von Katinka Bock. Neun Meter lang, drei Meter hoch und 1,6 Tonnen schwer. Am Mittwochabend ist es erstmals so weit: Das aus alten Kupferplatten der Kuppel des Anzeiger-Hochhauses gefertigte Objekt ist für die Blicke der Besucher der exklusiven Preview der Kestnergesellschaft und der Madsack Mediengruppe freigegeben.

Bewegung in der Kunst: Madsack-Konzernchef Thomas Düffert mit Andrea Lütke, Chefin des NDR-Landesfunkhauses. Quelle: Katrin Kutter

Inspirierende Eindrücke

Das im wahrsten Wortsinn raumgreifende Werk beeindruckt und begeistert die Kunstinteressierten. „Das ist eine Wahnsinnsidee, das Material von der Kuppel nach unten zu den Menschen in dieser Stadt zu bringen“, sagt Konstanze Beckedorf, die für die Kulturhauptstadt-Bewerbung Hannovers zuständige Dezernentin. „Cool“, findet NDR-Landesfunkhaus-Chefin Andrea Lütke das Werk. Ein „Wow“, entfährt Adis Ahmetovic, der zusammen mit Ulrike Strauch Hannovers SPD führt. Nach anfänglichem Zögern trauen sich einige auch, das Werk zu berühren. Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel-Museums, hat Bocks Kunst schon in einer Ausstellung in Paris gesehen, Thomas Schwark vom Historischen Museum findet die Skulptur „assoziationsreich“.

Sehenswerte Eindrücke sammeln auch Opernintendantin Laura Berman und Sonja Anders, ihre Kollegin vom Schauspielhaus, Volker Alt, Vorstandschef der Sparkasse Hannover, Landesbischof Ralf Meister, der sich an das Kupfer der Kirchen erinnert fühlt, und Eckard Scholz, der für die CDU als Bürgermeisterkandidat gegen Belit Onay angetreten war. Letzterer hatte sich entschuldigen lassen, ebenso wie Ministerpräsident Stephan Weil.

Fachkundige Erläuterungen

Sascha Gustiné vom Förderkreis der Kestnergesellschaft begrüßt die Gäste. Christina Végh, bisherige Direktorin der Kestnergesellschaft, verabschiedet sich von ihnen: Seit Februar leitet sie die Kunsthalle Bielefeld, hatte aber den Kontakt zu Katinka Bock vermittelt und die Ausstellung mit Lea Altner kuratiert. „Einmal Kestner, immer Kestner“, ruft die sichtlich gerührte Végh ihrem Publikum zu.

Enger Bezug zur Zeitung

Das „Rauschen“ sei „eine wunderbare Verbindung von Kunst, Leben – und Zeitung“, sagt HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt. Die Madsack Mediengruppe, Eigentümerin des Anzeiger-Hochhauses, hatte Bock die alten Kupferplatten überlassen – in den vergangenen vier Jahren wurde der historische Bau an der Goseriede behutsam saniert, und die Kuppel bekam eine neue Kupferschicht. Das Medienunternehmen ist der Kestnergesellschaft nicht nur wegen der aktuellen Schau eng verbunden: Dem Kestner-Vorstand gehört Madsack-Konzernchef Thomas Düffert an, im Kuratorium ist der Madsack-Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Flecken vertreten.

Auf den Spuren der Madsack-Geschichte

Auch die 127-jährige Madsack-Geschichte wird lebendig. HAZ-Redakteur Conrad von Meding geleitet die Gäste in die Beletage des Anzeiger-Hochhauses, des 1927/28 nach Entwürfen von Fritz Höger errichteten Verlagshauses, in dem einst der Hannoversche Anzeiger, der Vorläufer der HAZ, produziert wurde. Die früheren Verlegerräume sind ebenfalls ein Teil der Kunstausstellung. Und für alle geht es hoch hinaus: Madsack-Architekt Jörg Kaireis führt das Preview-Publikum bis unter die Kuppel des 51 Meter hohen Gebäudes.

