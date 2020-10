Hannover

Er rennt. Aber auf der Stelle. Am Ende rennt er wieder. Doch der Mann, der auch Wozzeck sein könnte, aber doch Don José ist, entkommt seinem Schicksal nicht. Seinen Weg pflastern allerdings mehr Leichen, als es Georges Bizets Oper „Carmen“ vorsieht. Das ist immerhin ein Plus in dieser Sparfassung in Pandemiezeiten, in der die hannoverschen Opernfreunde auf einiges verzichten müssen: auf singende Straßenjungen und Zigarettenfabrikarbeiterinnen, auf jeglichen Chor und auf Stierkampffolklore – und vor allem auf den farbenreichen, vibrierenden originalen Bizet-Orchesterklang.

Aufräumen im Orchestergraben

Weil auch im Orchestergraben Distanz gehalten werden muss, hat man aufgeräumt und so Platz gemacht für ein reichhaltiges Schlagwerkzeug. Der Komponist Marius Felix Lange hat für diese Produktion mehr geschaffen als nur ein Arrangement, er hat ein kleines Vorspiel geschrieben, das hinführt auf den oft klöppelnden Grundton. So kommt er dem „Carmen“-Ballett des Russen Rodion Schtschedrin nahe, der aber neben reichem Schlagzeug den Streichern mehr Entfaltungsplatz geben konnte.

Musikalisches Organisationstalent

Lange hat sein Versprechen gehalten, dass alle großen „Hits“ dieser Erfolgsoper zu finden sein werden, auch wenn auf dem Weg dahin vieles sperrig tönt. Er schenkt seinen Protagonisten auch zusätzliche folkloristisch inspirierte Klänge und zwei neue Gesänge. So kommt diese Fassung dann trotz aller Zeitsparauflagen auf zwei Stunden. Das gibt dem neuen Generalmusikdirektor Stefan Zilias Zeit, sein musikalisches Organisationstalent zu beweisen. Durch unbekanntes Terrain führt er sein ausgedünntes Staatsorchester eher mit angezogener Bremse, aber wenn es in vertraute dramatische Bereiche geht, dann dreht er auf, was seinem Solistenquartett durchaus entgegen kommt.

Zusätzlicher Texte erläutern Zusammenhänge

Bei den Fragen um Leben und Tod ist auch Regisseurin Barbora Horáková ganz nahe bei ihren Figuren, bis dahin aber herrscht auch auf der Bühne Social Distancing. Zusammen mit dem Dramaturgen Martin Mutschler hat sie eine Erzählweise erfunden, die versucht, durch zusätzliche Texte zu erläutern, was an Zusammenhängen gestrichen werden muss: Carmen und Don José erklären sich schon mal selbst. Das klingt fast wie Prosper Mérimée, ist aber doch Martin Mutschler – und leider akustisch nicht immer gut zu verstehen. Es schadet nicht, wenn man das Stück kennt oder zumindest das Programmheft gründlich liest.

Ein Hauch von Autowerkstatt: Die Schmuggler handeln mit alten Reifen statt mit Zigaretten. Quelle: Sandra Then

Schmuggler handeln mit Altreifen

Natürlich gibt es Übertitel, in denen das böse Z-Wort gestrichen ist und durch „Gitanes“ ersetzt wurde. Im Originallibretto steht da Bohème, allerdings standen diese „Böhmischen“ im frühen Frankreich durchaus für Landfahrer. Die Ruinenlandschaft von Bühnenbildner Thilo Ullrich könnte hinter einer Arena in einem abgewrackten Gewerbegebiet stehen: Die große Schautafel „Feu Vert“ im Hintergrund steht für eine französische Autowerkstattkette. Denn die Schmuggler handeln hier nicht mit Zigaretten, sondern mit Altreifen.

Es gibt immer wieder Videoeinspielungen ( Sergio Verde), aber die bringen wenig Erkenntnisgewinn, sondern scheinen eher modischem Kalkül geschuldet (wenn die Anlage schon mal da ist, muss man mal wieder singende Sänger zeigen). Gottlob erklärt die Musik sich selbst und findet hier glaubwürdige Sprachrohre.

Stimmig bis zum bösen Ende

Evgenia Asanova ist so weit entfernt von jedem laszivem „Zigeunerin“-Klischee wie man sich nur denken kann: Sie ist ein durchtrainiertes Powergirl. Diese Carmen weiß, was sie kann, wie sie bekommt, was sie will – und wie sie aussieht. Wenn sie in ihrer Habanera den losen Vogel Liebe besingt, dann ist das wirkliche ein „oiseau rebelle“, ein rebellisches Tier, das lieber stirbt, als sich zähmen zu lassen. Rodrigo Porras Garulo ist als am Ende verlassener Teilzeitliebhaber Don José umhergetrieben und doch gefangen, seine „Blumenarie“ könnte geschmeidiger beginnen, kämpferischer Ton liegt ihm besser, aber stimmig ist das bis zum bösen Ende.

Nicht küssen, aber tanzen

Barno Ismatullaevas Micaëla wirkt mit ihrem vollen, wenig mädchenhaften Ton fast mütterlich. Das gleicht aus, dass der „Kuss der Mutter“, den sie als Gruß aus der Heimat mitbringt, hier aus Quarantänegründen ausfallen muss. Germán Olveras selbstbewusster Escamillo erfüllt mit sicherem Auftreten das Machoklischee des erfolgreichen Stierkämpfers und rundet das Solistenquartett souverän ab. Überzeugend auch, wer das Besetzungskürzungsmassaker überleben durfte – und unbedingt nennenswert: das Tanzsextett, das bemerkenswert geschmackssicher Erotik umsetzt (Choreographie: James Rosental).

Zu Beginn des letzten Bildes gibt es ein hübsches Detail, da wahren die paar Stühle in der spärlichen Stierkampfkulisse schön brav Corona-Distanz. Wenn dann das Eifersuchtsdrama blutig zu Ende gegangen ist, wenn Carmen und Don José am Leben und Lieben scheitern, aber stimmlich und darstellerisch siegen, dann bemüht sich das Premierenpublikum redlich und erfolgreich, bleibt keine Distanzierung im Opernhaus: einhelliger Beifall.

