Wer als Lobbyist freizügig über seine zu Lobbyierenden schreibt, kann schnell ins Fettnäpfchen treten. Über mehrere Jahre hat der hannoversche Architekt Wolfgang Schneider, von 2003 bis 2018 Präsident der Architektenkammer Niedersachsen, kleine Kolumnen in der Regionalausgabe des deutschen Architektenblatts veröffentlicht. 25 von ihnen sind jetzt unter dem Titel „Räume machen Leute“ als Hardcover-Büchlein im Zu-Klampen-Verlag erschienen.

Architekten und „Retroquatsch“

Feinsinnig schreibt Schneider über die Widersprüche seines Berufsstands. Etwa, als ihm in Berlin ein befreundeter Architekt seine kühl-modernen Bauten zeigt und beim Rundgang angesichts des rekonstruierten Berliner Schlosses über den „Retroquatsch“ schimpft. Wenige Jahre später trifft Schneider ihn auf einer griechischen Ferieninsel, auf der sich der ach so moderne Architekt ein Ferienhaus ganz im Retrostil eingerichtet hat.

Wer die abgrundtiefe Abneigung kennt, die die meisten zeitgenössischen Architekten gegenüber heimeliger Rekonstruktion pflegen, der darf bei solchen Beobachtungen schmunzeln. Oder bei den Wort(un)getümen, mit denen Architekten und ihre Kritiker sich übertrumpfen, von „Artikulationen des Raums“ bis zu „architektonischen Kristallationspunkten“. Gefallen sein sollen sie in Zusammenhang mit „Riesenquadern“ aus Beton wie dem Neubau des Sprengel Mseums oder dem Kreativzentrum Hafven.

Illustrationen von Erik Liebermann

Zimperlich geht Schneider mit seiner Zunft nicht um – und mit den Auftraggebern auch nicht. In den Episoden, alle etwa drei Seiten kurz und gefühlvoll illustriert von Erik Liebermann, blamieren sie sich abwechselnd. Die Planer bei lässlichen Missgeschicken, die zuweilen der Eitelkeit geschuldet sind, und die Bauherren, weil sie eigentlich immer nur sparen wollen und von Baukultur wenig halten.

Dass das Kammerteam von Wolfgang Schneider zwischenzeitlich baden gegangen ist – ganz wörtlich beim Begutachten eines umstrittenen Hotelbauprojekts am Steinhuder Meer –, dürfte für die meisten Lesenden neu sein. Und auch, dass Schneiders Amtsnachfolger Robert Marlow eine Architekten-Hobbyfußballmannschaft zusammengestellt hat, die tatsächlich gegen eine 96-Auswahl gesiegt hat.

Stets mit Haltung

Ein Wort taucht in jedem Text auf: Haltung. Die beweist in der Titelgeschichte sogar der rüpelige Auftraggeber aus der Entsorgungsbranche, als er am Ende doch noch den Auftrag für einen Neubau erteilt. Wer er ist, kann man nur raten. Alle Namen in den Texten sind anonymisiert. Was seinen Reiz hat: So bleibt stets die Fantasie, zu rätseln, wer wohl der Protagonist der Geschichte ist.

„Räume machen Leute – Über Haltung im Architektenleben“: zu-Klampen-Verlag, 160 Seiten, 16 Euro.

Von Conrad von Meding