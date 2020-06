Hannover

Die Diskussionen und Proteste nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA haben im politischen Berlin ein altes Thema mit neuem Leben erfüllt. Die Grünen-Politiker Robert Habeck und Aminata Touré haben gefordert, den Begriff „Rasse“ aus dem Artikel 3 des Grundgesetzes zu streichen – und anders als zahlreiche gleichlautende Initiativen, die in der Vergangenheit ungehört verhallten, ruft der aktuelle Vorstoß große Resonanz hervor.

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“, heißt es im Grundgesetz. Gestritten wird nun nicht über den Inhalt des Textes, sondern über die konkrete Wortwahl.

Nur ein Wort?

Für Teile der Union ist genau das allerdings nicht der Rede wert, auch wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel sich offen für die Vorschläge zeigt: Die aufkeimende Diskussion sei eine „Scheindebatte“, befand am Wochenende etwa Andrea Lindholz ( CDU), die Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, und Mathias Middelberg ( CDU), der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, sieht in dem Vorschlag nur „ Symbolpolitik“, die „in der Sache“ nicht weiterführe.

Doch sind Wörter wirklich so schwach, dass man nicht einmal über sie reden braucht? Wohl kaum: Gerade in einem empfindlichen Themenbereich wie der Antidiskriminierung und Gleichberechtigung kommt es auf den richtigen Tonfall an. Und wie soll man in einer Sache vorankommen, wenn man die Sache selbst nicht klar benennen kann?

Keine Zweifel an der Theorie

Anders als im englischsprachigen Raum, wo der Begriff „race“ inzwischen vor allem eine soziale und soziologische Bedeutung hat, ist das deutsche Wort „Rasse“ weiterhin ein ganz überwiegend biologisch besetzter Begriff: Rasse ist nicht Klassenkampf – Rasse ist, wenn der Pudel richtig lockt. Denn außer im Grundgesetz hat das Wort vor allem bei Tierzüchtern überlebt. Die Rassenfrage beschränkt sich heute auf das Muster eines Gefieders oder die Haarlänge eines Fells.

Das war bekanntlich nicht immer so. Es war lange wissenschaftlicher Konsens, dass die Menschheit sich in verschiedene Rassen unterteilen lässt. Und früh gingen damit auch Qualitätsunterschiede einher: Die „Herrenrasse“ ist keine Erfindung der Nazis – wenn auch der Rassenwahn nie zuvor so brutal und menschenverachtend ausgelebt wurde. Den Autoren des Grundgesetzes stand der Holocaust vor Augen, als sie den Text formulierten. Sie wollten weitere schlimme Folgen der Rassentheorie verhindern – hatten aber keinen Grund, an der Theorie selbst zu zweifeln.

Spätes Ende eines Konzeptes

Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnten Populationsgenetiker nachweisen, dass die äußeren Unterschiede zwischen den Menschen angesichts der weitgehenden Übereinstimmung ihrer Gene zu vernachlässigen sind: Es gibt keine verschiedenen Menschenrassen. In der Biologie verabschiedete man sich parallel von der Rasse als einer gebräuchlichen Ordnungseinheit. Weitgehend ersetzt wurde er in der Regel durch den Begriff „Unterart“, der im Englischen (als „subspecies“) seit Langem gebräuchlich ist.

Umso energischer kämpfen jetzt gerade Biologen gegen den „Rasse“-Begriff im Grundgesetz, der nicht einfach nur veraltet, sondern auch klar tendenziös ist: Erst im vergangenen Herbst verabschiedete die altehrwürdige Deutsche Zoologische Gesellschaft ihre Jenaer Erklärung, nach der das „Konzept der Rasse das Ergebnis von Rassismus“ sei „und nicht dessen Voraussetzung“.

Dass im Grundgesetz ausgerechnet in einem Antidiskriminierungsparagrafen eine eindeutig rassistisch besetzte Vokabel steht, ist nicht Fehler der Autoren: Die Erkenntnislage der Nachkriegszeit war eine andere, und die Absicht über alle Zweifel erhaben. Um hier auch künftig keine Zweifel aufkommen zu lassen, sollte man nun aber dem Beispiel Frankreichs folgen und die „Rasse“ aus dem Gesetzestext streichen. Es ist nur ein Wort. Aber mit einem Wort hat oft genug alles angefangen.

Von Stefan Arndt