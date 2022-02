New York

In Amerikas Profiliga NFL spielen 32 Mannschaften Football. 70 Prozent der Spieler sind schwarz. Schwarze Trainer: einer. Schwarze Eigentümer: null. Brian Flores reicht es jetzt. Der 40-jährige Afroamerikaner klagt wegen Diskriminierung gegen die NFL und ihre Teams. Der Football-Coach weiß, dass er damit einen Kulturkampf lostritt. Der könnte ähnliche Kreise ziehen wie der des schwarzen Quarterbacks Colin Kaepernick, der sich 2016 weigerte, während der Nationalhymne aufzustehen und stattdessen aufs Knie ging. Und Flores weiß auch, dass es ihm am Ende so gehen könnte wie Kaepernick: Dass seine Karriere im American Football damit beendet ist.

Bis vor Kurzem hatte Flores noch einen Job in der National Football League, als Coach der Miami Dolphins. Nachdem die ihn entlassen hatten, bewarb er sich unter anderem bei den New York Giants. Eine fehlgeleitete Textnachricht aber machte ihm klar, dass der Job an einen weißen Konkurrenten gehen würde – noch bevor Flores überhaupt sein Vorstellungsgespräch bei den Giants gehabt hatte.

NFL „nach Rassen getrennt“

Für den Sohn honduranischer Einwanderer, aufgewachsen im New Yorker Stadtteil Brooklyn, war damit klar: Die Einladung der Giants hatte es nur gegeben, um einer NFL-Regel zu entsprechen, die seit einiger Zeit vorschreibt, schwarze Kandidaten im Bewerbungsprozess zu berücksichtigen. Bekommen sollte er den Job nie. Es sei nicht das erste Mal, dass er das erlebt habe, sagt Flores. Schon die Denver Broncos hätten ihn vor einigen Jahren zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, zum die Verantwortlichen nicht nur eine Stunde zu spät, sondern auch spürbar lustlos erschienen seien. Die Liga und die betroffenen Teams weisen das zurück.

Nach seiner zweiten Erfahrung dieser Art atmete Flores einige Tage durch – und machte dann mit seiner Klage das ganz große Fass auf. Die NFL sei in gewisser Weise nach Rassen getrennt und werde wie eine Plantage gemanagt, heißt es in seiner 58-seitigen Klageschrift jetzt. „Die 32 Eigentümer, von denen keiner schwarz ist, profitieren im Wesentlichen von der Arbeit der NFL-Spieler, von denen 70 Prozent schwarz sind“, steht da. „Die Besitzer sehen sich die Spiele von ihren Luxuslogen aus an, während ihre Mehrheitlich schwarzen Arbeitskräfte jeden Sonntag ihren Körper aufs Spiel setzen, heftige Zusammenstöße einstecken und schwere Verletzungen an Körper und Gehirn erleiden, während die NFL und ihre Besitzer Milliarden von Dollar einnehmen.“

Ikone der Black-Lives-Matter-Bewegung: Ex-Quarterback Colin Kaepernick in seiner Netflix-Dokuserie „Colin in Black and White“. Quelle: Courtesy of NetflixCourtesy of Netflix

Neben der Klage selbst ist es diese Wortwahl, die garantiert, dass der Fall Flores wie zuvor bereits der Fall Kaepernick ein Politikum werden wird – und das im Jahr der Wahlen zum US-Kongress, die für die US-amerikanische Politik weichenstellend sind. Der eindeutige Bezug auf die Sklaverei ist Wasser auf die Mühlen der Black-Lives-Matter-Bewegung – und wird auf der anderen Seite im Lager der Trump-Anhänger ebenso seine Wirkung nicht verfehlen. Den knieenden Kaepernick hatte der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump benutzt, um sich als Patriot zu inszenieren. „Hurensohn“ nannte er den populären, schwarzen Quarterback – und machte damit einer Wählerschaft, in der Rassismus tief verwurzelt ist, kaum unterschwellig klar: Ich bin euer Mann.

Parallelen zu Kaepernick

Kaepernicks Football-Karriere war daraufhin vorbei. Beeindruckt von den landesweiten Aufwallungen strich ihn sein Team, die San Franciso 49ers, bald aus dem Kader, und ein anderes fand Kaepernick nicht mehr. Da half es auch nichts, dass er bis zu seiner Protestaktion als einer der besten Spieler auf der wichtigsten Position galt. Kaepernick war sicher, dass nur eine Absprache unter den NFL-Teams der Grund dafür sein konnte. Er klagte, wie jetzt Flores, wegen Diskriminierung gegen die Liga. 2019 verglich man sich – und die Liga zahlte Kaepernick kolportierte 60 bis 80 Millionen Dollar. Es war ein Schuldeingeständnis, um die Peinlichkeiten des Prozesses zu vermeiden.

Zu diesem Zeitpunkt war Kaepernick längst nicht mehr nur der von Trump und seinen Anhängern Geächtete, sondern für die andere Seite des politischen Spektrums in den USA längst eine Ikone. Der Sportartikelhersteller Nike machte ihn 2018 zum Gesicht einer Marketingkampagne. Beim Streamingdienst Netflix läuft in diesen Tagen eine biographische Doku-Serie über Kaepernicks Leben. Titel: „Colin in Black and White“. Darin seziert der als Adoptivsohn weißer Eltern aufgewachsene Ex-Footballspieler so feinsinnig wie polemisch den strukturellen Rassismus in den USA von seiner Kindheit und Jugend in den Achtziger- und Neunzigerjahren bis heute. Football hat er seit Jahren nicht mehr gespielt.

Zwei Bewerbungen laufen noch

Nun also Flores. „Viele in diesem Land haben sich vor mir für Veränderungen für People of Color eingesetzt. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich an der Reihe“, sagte er bei CNN. Sein ESPN-Interview beendete er mit dem Satz: „Wenn ich nie wieder Trainer bin, aber es eine Veränderung gibt, dann war es das wert.“ Unterstützung bekommt Flores von arrivierten Kollegen wie Ron Rivera. Der Cheftrainer der Washington Commanders ist der einzige mit hispanischem Hintergrund: „Ich kann die Frustration sehen und ich kann die Frustration spüren. Es ist fast so, als ob das seine letzte Option ist.“ Der ehemalige NFL-Trainer Tony Dungy forderte in einem offenen Brief an die 32 Team-Besitzer und -Besitzerinnen, ihre Herangehensweise bei der Besetzung von Trainerstellen zu ändern. „Wir betrügen unsere Fans und wir betrügen uns selbst. Und Sie sind die einzigen, die das korrigieren können.“

Zwei Bewerbungen hat Flores noch laufen, bei den Houston Texans und den New Orleans Saints. Er habe die Verantwortlichen über seine Klage vorab informiert. Auch wenn er einen der beiden Jobs bekommen sollte, wolle er die Sammelklage nicht zurückziehen. Sein Anwalt John Elefterakis sagt: .„Es melden sich andere Trainer bei uns, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.“

Von Felix Harbart und Maximilian Haupt