1,22 Millionen Euro​ für die Kultur in Niedersachsen

Hannover

Niedersachsen Kulturminister Björn Thümler ist zuversichtlich. „Sobald die Kultureinrichtungen wieder öffnen dürfen, werden wir alle erleben, wie Niedersachsens Kultur wieder aufdreht“, sagte er anlässlich der Vorstellung des zweiten Förderungspaktes aus dem Programm „Niedersachsen dreht auf“

„Niedersachsen dreht auf“ soll der Kultur des Landes einen Vitalisierungsschub geben. In einem ersten Paket sind 1,13 Millionen Euro in 50 Projekte geflossen. Jetzt fördert das Kulturministerium Projekte von soloselbstständigen Künstlerinnen und Künstlern sowie von Kultureinrichtungen mit rund 1,22 Millionen Euro. 54 Projekte in allen Kultursparten wurden ausgewählt. Gefördert werden Projekte, so heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums, „die sich inhaltlich mit aktuellen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigen und sich durch eine hohe künstlerische Qualität auszeichnen“.

Wie in einem Escape-Room

Die „hohe künstlerische Qualität“ kann sich im Grunde erst im Aufführungsfall beweisen, aber spannend sind einige der Projekte, die jetzt neu gefördert werden, durchaus. So plant die Jazz-Musiker-Initiative Hannover einen „Jazzcape-Room“; unter dem Titel „Es wäre nicht der erste Versuch, Jazz zu verbieten ...“ wollen sich die Musiker des Ensembles Fette Hupe mit dem Phänomen der „Swing-Jugend“ auseinandersetzen, die in der Zeit des Nationalsozialismus eine musikalisch Opposition zum bestehenden System versuchte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jörn Marcussen-Wulff, der Leiter des Projekts, will 18 Musikerinnen und Musiker der Fetten Hupe auf die Bühne bringen. Das Publikum wird dabei eine besondere Rolle spielen. Wie in einem Escape-Room üblich, müssen die Eingeschlossenen Aufgaben lösen, um herauszukommen. Da ein geschlossener Raum auch in postpandemischer Zeit eine Herausforderung wäre, sucht Marcussen-Wulff mit seinem Team jetzt einen offenen Spielort – „vielleicht eine Ruine“. Vom Land wird das Swing-Projekt mit knapp 16.000 Euro gefördert. Zwar sind noch weitere Förderer an Bord, aber das Geld vom Land ist dennoch wichtig. „Ohne die Förderung von ,Niedersachsen dreht auf’ würde es das Projekt nicht geben“, sagt Marcussen-Wulff.

„Das Fest des Wüstlings“

Auch das „Ensemble Gretchen 30“ würde ohne „Niedersachsen dreht auf“ wohl nicht existieren. Unter diesem Namen planen die Schauspielerin Imme Beccard und der Musiker Jürgen Morgenstern ein musikalisches Projekt zum Dichter Christian Morgenstern. Unter dem Titel „Das Fest des Wüstlings oder: Die Party als Forschungsreise“ wollen die beiden eher unbekannte Gedichte von Christian Morgenstern mit experimenteller Musik verbinden.

Die Schauspielerin Imme Beccard liest Christian Morgenstern. Quelle: privat

Pünktlich zum 150. Geburtstag des Dichters am 6. Mai dürfte das Projekt allerdings nicht auf die Bühne kommen. Beccard und Morgenstern haben ihr Morgenstern-Projekt schon lange geplant – dann hat Corona viele Pläne zunichte gemacht. „Die Pandemie hat bei uns alles in den Grundfesten erschüttert“, sagt Beccard. Dass „Das Fest des Wüstlings“ durch die Unterstützung des Landes (mit 15.000 Euro) nun doch möglich ist, freut die Schauspielerin: „Das bietet uns eine schöne Perspektive für dieses Jahr“.

„Bernstein hat ein Leuchten in mein Leben gebracht", sagt Oxana Voytenko. Quelle: Tim Wulf

Auch Oxana Voytenko freut sich über die Förderung. Das Land unterstützt ihr Projekt „Das Bernstein-Mosaik“ mit mehr als 17.000 Euro. Die Komponistin und Sängerin plant Auftritte mit dem Pianisten Alexander Barsch. In dem neuen Programm geht es um Bernstein und auch um das Leben von Oxana Voytenk, die in Kaliningrad aufgewachsen ist. Die Förderung sei wichtig, sagt sie, weil man derzeit nicht mit festen Einnahmen durch Kartenverkäufe rechnen könne. Sie plant Auftritte in Hannover, Celle, Hildesheim und anderen niedersächsischen Städte – möglicherweise aber kann alles auch nur online stattfinden. Und in diesem Fall gäbe es keine Einnahmen durch den Kartenverkauf. „Die Förderung ist essenziell für uns“, sagt Voytenko.

Von Ronald Meyer-Arlt