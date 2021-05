Hannover

Diese Begegnung war dann doch keine. Am 20. Juli 1964 ist Timm Ulrichs aus Hannover zusammen mit dem Fotografen Heinrich Riebesehl nach Aachen gefahren. Ihr Ziel: das „Festival der Neuen Kunst“ im Auditorium maximum der Technischen Hochschule. Hier gelingt Heinrich Riebesehl ein Foto, das ihn berühmt machen sollte: Joseph Beuys mit blutender Nase und starrem Blick, ein Kruzifix hochhaltend.

Timm Ulrichs, der „Totalkünstler“ aus Hannover, war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Saal. Vier Ordner hätten ihn kurz zuvor hinausgetragen, erzählt er. Der Grund für den Rauswurf: Ulrichs hatte er den Kunsttheoretiker Bazon Brock umgestoßen, der auf dem Kopf stehend Joseph Goebbels zitierte. Dieser Stoß, so Timm Ulrichs, habe zur allgemeinen Eskalation geführt, bei der ein Student Joseph Beuys dann auf die Nase geschlagen habe, was wiederum Riebesehl das berühmte Foto ermöglicht habe. „Die Studenten fingen an, es mir gleich zutun,“ sagt Ulrichs, „dann ging der Rabatz richtig los.“

„Dann ging der Rabatz richtig los“: Timm Ulrichs. Quelle: Martin Steiner (Archiv)

Mit Beuys ins Gespräch gekommen sei Timm Ulrichs erst später. Aber was heißt schon ins Gespräch gekommen? „Diskutieren konnte man ja nicht mit ihm“, sagt Ulrichs, „ er hat nur seine Monologe gehalten.“

„Als Theoretiker ein Dünnbrettbohrer“

Auch inhaltlich war Timm Ulrichs nicht gerade von Beuys Argumenten überzeugt. „Als Theoretiker war Beuys ein Dünnbrettbohrer. Er hat aus Blut-und-Boden-Romantik, rheinischem Katholizismus, Anthroposophie und Elementen der Fluxus-Bewegung einen schwer verdaulichen Brei zusammengerührt“. Im Gespräch weist Ulrichs noch darauf hin, dass Beuys ein überzeugter Nazi gewesen sei, dass er die Geschichte seines Flugzeugabsturzes und der folgenden Rettung durch Tataren erfunden habe („unmoralisch wie Donald Trump“) und dass er einiges von anderen Künstlern abgekupfert habe. „,Jeder ist ein Künstler‘, hatte ich mit anderen Worten auch schon gesagt“.

Sein Fazit: „Beuys hatte von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung.“ Er sei ein „Schwätzer“, ein „Pater Leppich der Kunst“. Dass sein Nachruhm so lange andauere, habe vor allem mit der „Beuys-Industrie“ zu tun, die alles verwerte, was der Meister hinterlassen hat. „Beuys litt ja unter Signierzwang“, sagt Timm Ulrichs, „ der hat alles signiert, jeden Zuckerwürfel, jeden Hasenköttel“. Als Bildhauer allerdings seien Beuys durchaus ein paar hervorragende Werke geglückt, sagt Timm Ulrichs und ergänzt: „Man muss den Bildhauer Beuys gegen den Schwätzer Beuys verteidigen.“

Und seine Wirkung auf die kommenden Künstlergenerationen? Timm Ulrichs ist sich sicher: „Der ist bei jungen Künstlern völlig out“.

„Keine Grenze zwischen Kunst und Leben“

Nicht jeder sieht Beuys, der heute vor 100 Jahren geboren wurde, so kritisch. Das hannoversche Künstlerpaar Lotte Lindner und Till Steinbrenner sagt: „Von Beuys haben wir gelernt, dass es keine Grenze zwischen Kunst und Leben gibt, genauso wenig, wie es eine Grenze zwischen Welt und Umwelt gibt.“

Abgekupfert: Timm Ulrichs „Kunstpraxis“ – Joseph Beuys soll später ein ähnliches Praxisschild angefertigt haben. Quelle: Archiv

Warum so positiv? „Natürlich kann man auch viel Negatives über Beuys sagen“, sagen die beiden, „Menschen, die vieles bewirken, sind ja meistens ambivalent.“ Aber sehr verbiegen, um ein paar freundliche Worte zu finden, müssen sich die beiden auch nicht.

Lukas Zerbst, der Stipendiat des Kunstvereins Hannover war (und bei einer Aktion vor einem Jahr die Räume des Kunstvereins als Wohnung genutzt hat), hat beobachtet, dass viele junge Künstlerinnen und Künstler mit dem Begriff der sozialen Skulptur, den Beuys geprägt hat, heute immer noch etwas anfangen können. Auch er selbst hat sich in seiner Arbeit als Medienkünstler immer mal wieder auf Beuys bezogen. Fragwürdig findet Zerbst die Nazi-Vergangenheit von Beuys, Kunstwerke wie die Eichen, die Beuys zur documenta in Kassel gepflanzt hat, bekämen so „eine bittere Konnotation“.

Seltene Ansicht: Joseph Beuys ohne Hut. Quelle: Brigitte Friedrich

Auf die Frage, ob Beuys ihm heute noch etwas bedeuten würde, hat der in Hannover lebende Medienkünstler Christoph Girardet mit einem Zitat von Beuys geantwortet. Beuys hat 1986 zusammen mit Henning Christiansen und Johannes Stüttgen in der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf ein Tonband aufgenommen, auf dem gut eine Stunde lang fast nur zwei Worte zu hören sind: „Ja Ja Ja Ja Ja, Nee Nee Nee Nee Nee“.

Besser lässt sich seine Aktualität eigentlich nicht umreißen.

Von Ronald Meyer-Arlt